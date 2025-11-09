京都・ 青蓮院門跡 5年ぶりライトアップ 青く幻想的な光、星が降ってきたような…心安らぐ時を
青く幻想的な光、まるで無数の蛍が舞うようなさまは、星が降りてきたようにも見える。
京都の名刹・青蓮院門跡（京都市東山区）で、5年ぶりに夜間拝観とライトアップが始まった。12月7日まで。
青蓮院は、比叡山延暦寺を本山とする天台宗の「京都五ケ室門跡」の一つ。
門跡とは門主（住職）が皇室、あるいは摂関家によって受け継がれてきた寺院。明治維新まで皇族・公家が住職を務めていた。 その後、明治政府の神仏分離令に伴う廃仏毀釈（きしゃく）により、門主の親王は全て門主を辞めさせられ、僧籍も剥奪された。この結果、皇室と仏教は分離されたが、東伏見慈晃門主（82）は上皇さまのいとこにあたり、青蓮院は今も皇室とのつながりが持つ。
毎年、春と秋に行われている夜間拝観とライトアップは1996（平成8）年に始まり、今回で49回目。新型コロナウイルスの影響と、宸殿（しんでん）大屋根の瓦葺き替えと大玄関・長屋門の保存修理事業のため、2020（令和2）年から今春まで中止していた。
境内では天然記念物の大クスノキや竹林など、全域を約1000の照明器具（LEDを含む）で照らす。
また、京都の香の老舗・松栄堂がプロデュースする5種類の香りで演出する。
青蓮院の本尊・熾盛光如来（しじょうこうにょらい）は光そのもので、その化身の不動明王も炎の光を背負っており、光との関係が深い寺院だ。
東伏見門主は、「寺院でのライトアップは心の安らぎを求める祈りの場。静かにご覧いただくため、レーザー光線を用いたりプロジェクションマッピングを展開することなく、平安時代から続く文化、自然、歴史を感じていただきたい。第一線で活躍しているデザイナーが奇をてらうことなく、幻想的な世界をプロデュースしている」と話す。
開催期間 2025年11月7日(金)〜12月7日(日)
開催時間 18:00〜22:00（21:30受付終了） ※昼夜入れ替え制
拝観料金 個人 大人1000円 小中高生500円
団体(30人以上) 大人800円 小中高生400円