青く幻想的な光、まるで無数の蛍が舞うようなさまは、星が降りてきたようにも見える。

青蓮院門跡 5年ぶりのライトアップ 青い光がいざなう幻想的な空間〈2025年11月6日 京都市東山区〉※試験点灯時に撮影

京都の名刹・青蓮院門跡（京都市東山区）で、5年ぶりに夜間拝観とライトアップが始まった。12月7日まで。

2分10秒ごとにゆっくりと点滅する無数の青い光

宸殿（しんでん）から眺める庭のライトアップ 奥には京都市天然記念物・大クスノキ

青蓮院は、比叡山延暦寺を本山とする天台宗の「京都五ケ室門跡」の一つ。

門跡とは門主（住職）が皇室、あるいは摂関家によって受け継がれてきた寺院。明治維新まで皇族・公家が住職を務めていた。 その後、明治政府の神仏分離令に伴う廃仏毀釈（きしゃく）により、門主の親王は全て門主を辞めさせられ、僧籍も剥奪された。この結果、皇室と仏教は分離されたが、東伏見慈晃門主（82）は上皇さまのいとこにあたり、青蓮院は今も皇室とのつながりが持つ。

客殿・華頂殿（かちょうでん） 三十六歌仙額絵と“現代の琳派”と呼ばれる絵師・木村英輝氏が奉納した蓮の襖絵「生命讃歌」は視覚的に調和する

室町時代の絵師・相阿弥作の庭

青蓮院入口の右手、長屋門の左手にある大クスノキ〈2025年10月25日撮影〉

毎年、春と秋に行われている夜間拝観とライトアップは1996（平成8）年に始まり、今回で49回目。新型コロナウイルスの影響と、宸殿（しんでん）大屋根の瓦葺き替えと大玄関・長屋門の保存修理事業のため、2020（令和2）年から今春まで中止していた。

境内では天然記念物の大クスノキや竹林など、全域を約1000の照明器具（LEDを含む）で照らす。

また、京都の香の老舗・松栄堂がプロデュースする5種類の香りで演出する。

青蓮院の本尊・熾盛光如来（しじょうこうにょらい）は光そのもので、その化身の不動明王も炎の光を背負っており、光との関係が深い寺院だ。

東伏見門主は、「寺院でのライトアップは心の安らぎを求める祈りの場。静かにご覧いただくため、レーザー光線を用いたりプロジェクションマッピングを展開することなく、平安時代から続く文化、自然、歴史を感じていただきたい。第一線で活躍しているデザイナーが奇をてらうことなく、幻想的な世界をプロデュースしている」と話す。

開催期間 2025年11月7日(金)〜12月7日(日)

開催時間 18:00〜22:00（21:30受付終了） ※昼夜入れ替え制

拝観料金 個人 大人1000円 小中高生500円

団体(30人以上) 大人800円 小中高生400円

毎年恒例の秋季大法要では天変地異の沈静、国家安泰、皇室安寧を願う密教の大法の一つ「熾盛光法」が厳修された〈2025年10月25日 京都市東山区〉