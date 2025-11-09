【F1】角田裕毅は“最下位”Q1敗退 決勝は「できる限りオーバーテークしてポイントを獲得」
◇F1第21戦ブラジルGP 予選（2025年11月8日 サンパウロ インテルラゴス・サーキット＝1周4.309キロ）
レッドブルのマックス・フェルスタッペン（オランダ）と角田裕毅がともに予選1回目（Q1）で敗退した。グリップ不足に苦しみ、スプリントレースでは4位だったフェルスタッペンはQ1通過圏内の15番手と0.066秒差の16番手。スプリント13位の角田は0.374秒差の19番手で、予選を走行したマシンの中で最下位だった。
角田のQ1敗退は第14戦ハンガリーGP以来、7戦ぶり今季5度目。レッドブル・レーシングの公式インスタグラムがアップした動画で「スプリントの予選とレースから（マシンを）ちょっと変えて、個人的にもずっと良くなったと感じていた。乗ってみても手応えはあったのに、別の問題が出てきてしまってとてもイライラしている」と明かした。
昨年のブラジルGPは予選で自己最高の3番手に入り、決勝は7位だったものの入賞を果たした。コンストラクターズ（製造者）部門でフェラーリ、メルセデスと2位を争っているレッドブルとしては、ここでノーポイントに終わるわけにはいかない。「明日はできる限りオーバーテークしてポイントを獲得できるように頑張ります」と誓った。
▽予選順位
(１)ノリス（マクラーレン）
(２)アントネッリ（メルセデス）
(３)ルクレール（フェラーリ）
(４)ピアストリ（マクラーレン）
(５)ハジャー（レーシングブルズ）
(６)ラッセル（メルセデス）
(７)ローソン（レーシングブルズ）
(８)ベアマン（ハース）
(９)ガスリー（アルピーヌ）
(10)ヒュルケンベルク（キックザウバー）
＜以下Q2敗退＞
(11)アロンソ（アストンマーチン）
(12)アルボン（ウィリアムズ）
(13)ハミルトン（フェラーリ）
(14)ストロール（アストンマーチン）
(15)サインツ（ウィリアムズ）
＜以下Q1敗退＞
(16)フェルスタッペン（レッドブル）
(17)オコン（ハース）
(18)コラピント（アルピーヌ）
(19)角田裕毅（レッドブル）
出走せず ボルトレート（キックザウバー）