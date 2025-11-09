◇F1第21戦ブラジルGP 予選（2025年11月8日 サンパウロ インテルラゴス・サーキット＝1周4.309キロ）

レッドブルのマックス・フェルスタッペン（オランダ）と角田裕毅がともに予選1回目（Q1）で敗退した。グリップ不足に苦しみ、スプリントレースでは4位だったフェルスタッペンはQ1通過圏内の15番手と0.066秒差の16番手。スプリント13位の角田は0.374秒差の19番手で、予選を走行したマシンの中で最下位だった。

角田のQ1敗退は第14戦ハンガリーGP以来、7戦ぶり今季5度目。レッドブル・レーシングの公式インスタグラムがアップした動画で「スプリントの予選とレースから（マシンを）ちょっと変えて、個人的にもずっと良くなったと感じていた。乗ってみても手応えはあったのに、別の問題が出てきてしまってとてもイライラしている」と明かした。

昨年のブラジルGPは予選で自己最高の3番手に入り、決勝は7位だったものの入賞を果たした。コンストラクターズ（製造者）部門でフェラーリ、メルセデスと2位を争っているレッドブルとしては、ここでノーポイントに終わるわけにはいかない。「明日はできる限りオーバーテークしてポイントを獲得できるように頑張ります」と誓った。

▽予選順位

(１)ノリス（マクラーレン）

(２)アントネッリ（メルセデス）

(３)ルクレール（フェラーリ）

(４)ピアストリ（マクラーレン）

(５)ハジャー（レーシングブルズ）

(６)ラッセル（メルセデス）

(７)ローソン（レーシングブルズ）

(８)ベアマン（ハース）

(９)ガスリー（アルピーヌ）

(10)ヒュルケンベルク（キックザウバー）

＜以下Q2敗退＞

(11)アロンソ（アストンマーチン）

(12)アルボン（ウィリアムズ）

(13)ハミルトン（フェラーリ）

(14)ストロール（アストンマーチン）

(15)サインツ（ウィリアムズ）

＜以下Q1敗退＞

(16)フェルスタッペン（レッドブル）

(17)オコン（ハース）

(18)コラピント（アルピーヌ）

(19)角田裕毅（レッドブル）

出走せず ボルトレート（キックザウバー）