6億円の自宅に住む愛沢えみりが「毎月バーキン買える」というほど子どもにお金をかけていると告白。MEGUMIらが「そんなに使ってんの!?」と衝撃を受けた。

【映像】愛沢えみりの約6億円自宅や子どもにかけるお金

11月7日（金）、ABEMAにて『ダマってられない女たち シーズン2』#10が放送。この番組はさまざまな女性の生き様に密着取材し、今を生きる女性の“幸せ”を飾らない言葉で語り尽くすトークバラエティ。MCはMEGUMI、剛力彩芽、ヒコロヒー。ゲストは益若つばさ。

今回密着したのは、体外受精でシングルマザーの道を選んだ“伝説のキャバ嬢”愛沢えみり（37）。愛沢は2日間で売上2億5000万円を達成し引退の花道を飾った記録を持つ。

約6億円で購入した約260平米の4SLDKタワーマンションで2人の子どもと暮らす愛沢。母になってからは「欲しいものがないかもしれない」と自分の物への欲が消えたそうだが、今や自宅クローゼットはDiorやモンクレールなどハイブランドの子ども服がズラリ。自宅は子どもたちの物ばかりになり、「子どものお金高い。毎月バーキン買える（笑）」と苦笑い。MEGUMIや剛力は「そんなに使ってんの!?」と心の声を漏らした。