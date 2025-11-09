お笑いコンビ、サンドウィッチマンの伊達みきお（51）が8日、ニッポン放送「サンドウィッチマン ザ・ラジオショーサタデー」（土曜午前1時）に相方の富澤たけし（51）とともに生出演。5日に発表された「2025 T＆D保険グループ新語・流行語大賞」のノミネート30語の「長袖をください」について言及した。

伊達が「今でいうとクマ被害とかね」と切り出すと、富澤は「流行語なのかな？ なんかちょっとなぁ」と疑問を口にした。

伊達が「知らないのもあるなぁ。聞いたことない」と前置きした上で「チョコミントよりもあ・な・た」「らぶぶ」「おてつたび」「チャッピー」「ぬい活」を例に挙げた。

そして伊達は「何なの『長袖をください』っていうのは？ 『長袖をください』っていう芸人がいるの？」と投げかけた。進行を務める同局の東島衣里アナから説明を受けると、伊達は「津田（篤宏）くんが言ってるの？ 津田くんが1回言っただけでそれがバズったんだ。あ、そうなの。全然知らない」と率直に語った。さらに「流行語というよりも新語っていうことじゃないのかな」と続けた。

「長袖をください」は、ダイアン津田篤宏のTBS系「水曜日のダウンタウン」内の企画「名探偵津田」での発言。当時、ネット上で話題にはなっていた。

◇ ◇ ◇

ノミネートされたのは以下の30語。トップ10は12月1日に発表。同日に表彰式が開催される。

・エッホエッホ

・オールドメディア

・おてつたび

・オンカジ

・企業風土

・教皇選挙

・緊急銃猟／クマ被害

・国宝（観た）

・古古古米

・7月5日

・戦後80年／昭和100年

・卒業証書 19・2秒

・チャッピー

・チョコミントよりもあ・な・た

・トランプ関税

・長袖をください

・二季

・ぬい活

・働いて働いて働いて働いて働いてまいります／女性首相

・ビジュイイじゃん

・ひょうろく

・物価高

・フリーランス保護法

・平成女児

・ほいたらね

・麻辣湯

・ミャクミャク

・薬膳

・ラブブ

・リカバリーウェア