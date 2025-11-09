「2025 T＆D保険グループ新語・流行語大賞」のノミネート30語が5日、発表された。選出された「二季」をめぐって、芸人間で「先に言った」と主張合戦に発展している。

今回の30語に「二季」がノミネートされた。酷暑が続いた日本列島、地球温暖化の影響で春夏秋冬という四季が、夏と冬の二季化している状況を意味する。

お笑いコンビ、サンドウィッチマンの伊達みきお（51）が8日、ニッポン放送「サンドウィッチマン ザ・ラジオショーサタデー」（土曜午前1時）で「二季」について言及。伊達は「その中に二季って入ってるんですよ。四季がなくなって、二季だねって。これ、二季なんて、僕ですからね」と主張。相方の富澤たけしから「誰かが言ってるんでしょうね」と言われ、伊達は「二季になる前から言ってましたからね。これ僕ですね」と改めて主張した。

一方、お笑いコンビ、おぎやはぎの矢作兼（54）が6日深夜放送のTBSラジオ「木曜JUNK おぎやはぎのメガネびいき」（木曜深夜1時）で「二季」に言及。「二季ってのは何？ 俺が言ってるやつ？ 俺が日本で初めて言った言葉？ 四季じゃないってやつ？ 秋と春が短すぎて、四季じゃなくて二季だよって」と語っている。

他にもウエストランド井口浩之（42）は自身のYouTubeチャンネルで「二季」に言及。「確認できる限り少なくとも8年前にはすでに言っている」と主張している。

◇ ◇ ◇

ノミネートされたのは以下の30語。トップ10は12月1日に発表。同日に表彰式が開催される。

・エッホエッホ

・オールドメディア

・おてつたび

・オンカジ

・企業風土

・教皇選挙

・緊急銃猟／クマ被害

・国宝（観た）

・古古古米

・7月5日

・戦後80年／昭和100年

・卒業証書 19・2秒

・チャッピー

・チョコミントよりもあ・な・た

・トランプ関税

・長袖をください

・二季

・ぬい活

・働いて働いて働いて働いて働いてまいります／女性首相

・ビジュイイじゃん

・ひょうろく

・物価高

・フリーランス保護法

・平成女児

・ほいたらね

・麻辣湯

・ミャクミャク

・薬膳

・ラブブ

・リカバリーウェア