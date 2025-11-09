酒税改正で追い風が吹くビール市場（写真は2022年撮影、日刊工業新聞／共同通信イメージズ）

（河野 圭祐：経済ジャーナリスト）

[JBpressの今日の記事（トップページ）へ]

アサヒとキリンが販売数量の公表をやめた理由

業界勢力図の物差しとして、よく引き合いに出されるのが市場占有率を表すシェアの数字だ。特に自動車やビールは身近で分かりやすいため、シェア比較の代表だった。ただ、最近はかつてに比べてあまり声高にシェア云々は指摘されなくなり、メーカーサイドも考え方が変わってきている。

ビール業界で言えば、アサヒビールが2020年1月から販売実績の公表を、シェア推計の指標となる販売数量から販売金額に切り替えた。

前年の2019年、キリンビールの第3のビール「本麒麟」がヒットしたことでキリンはシェア首位のアサヒに肉薄していただけに、シェアの算定がしにくくなるアサヒの販売金額への開示変更に対し、当時、キリン関係者は悔しがっていたものだ。

ただ、2020年からコロナ禍となり、リモートワークやステイホームを余儀なくされて“家飲み”が一気に増えたため、他社と比べて従来から家庭用缶ビールに強かったキリンに追い風が吹き、20年、21年と推定値で2年連続シェア首位の座を奪還した。

その後はコロナ禍収束とともに、飲食店などの業務用ビールに強いアサヒが再び盛り返した。

そんな中、キリンも今年（2025年）1月以降、ついに販売数量から販売金額への開示に変更した。確かに販売数量ありきでは決算期末（ビールメーカーは12月期）の押し込み販売や値引き競争の温床ともなり、メーカーの体力を削ぐことにもなる。

ビール市場が伸びていた昭和の時代から平成の初めまでであればそれも許されたが、1994年をピークにビール類市場のシュリンクが続く状況下では、商品の付加価値を上げて利益を積み増すためにも、販売金額に軸足を置くのは自然な流れともいえる。

消費者の立場から言っても、右肩上がりを続けるRTD（レディ・トゥ・ドリンク＝缶チューハイなどふたを開けたらすぐに飲めるアルコール飲料）の存在感が年々高まり、嗜好の多様化も進む中、ビールシェアでトップメーカーの商品だからといって、雪崩を打って購入するような時代でもない。

一方で、縮小している市場だからこそ残存者利益を得るためにシェアは大事という見方もある。

実際、首位を争うアサヒやキリンに対し、サントリーはずいぶん前から「ビール大手は4社なのだから、4分の1のシェア25％を目指すのは当然」とし、サッポロビールも発泡酒や第3のビールを除く、いわゆる狭義のビールでのシェア25％奪取を目標に掲げている。

若年層をターゲットにした新商品が好調なキリンだが…

ビールメーカー各社が目下、照準を合わせているのは、来年10月の酒税改正だ。これまで2020年、2023年と2回にわたって実施された酒税改正だが、2026年はもう一段ビールの酒税が値下げ、発泡酒は値上げとなり、ビール類の酒税がついに一本化される。

350ミリリットル缶あたりの税率が約54円に統一され、ビールは約9円値下げ、発泡酒・第3のビールは約7円値上げされる。それもあって、各メーカーはこの秋口からビールの拡販戦略に余念がない。

図：共同通信社

ところが、シェア首位のアサヒは9月末、ランサムウェア（身代金要求型ウイルス）攻撃によって出鼻をくじかれた。生産から出荷、販売まで滞り、ビールに限らずグループの新商品発売が見送られたほか、11月12日に予定していた第3四半期決算発表も延期という事態となった。

ランサムウェア攻撃を受け混乱が続くアサヒビール本社（東京都墨田区、写真：共同通信社）

今後はアサヒの10月から12月の第4四半期業績以降の下押し度合いがどの程度になるか懸念されるほか、キリン、サントリー、サッポロもアサヒの予期せぬ事態の余波で出荷調整を余儀なくされるなど、業界全体が混乱したままの状態となっている。

アサヒビールファンのみならず、アサヒの商品を見かけたら“応援買い”する人も少なからずいるものの、今年は一旦、販売トップの座をキリンに明け渡すことになるかもしれない。

そのキリンは、10月7日に発売したやや高価格帯の新ビール「キリングッドエール」の販売が、フルーティな味わいで支持を得て堅調な滑り出しを見せている。

「キリングッドエール」の発表会で登壇したキリンビールの堀口英樹社長（2025年10月7日、写真：共同通信社）

同社では昨春発売した、ビールの苦みを抑えた「晴れ風」、さらに「一番搾り」の派生商品として今年から投入した「一番搾り ホワイトビール」も小麦麦芽を使用した柔らかな味わいにするなど、明らかにビール離れの若年層をターゲットにした新商品戦略を進めている。

「キリンビール 晴れ風」（写真：共同通信社）

ただ、キリンもつまずきがないわけではない。同社が一時期までかなり腕まくりして力を入れていた「スプリングバレー」ブランドのクラフトビールが思惑通りに販売が伸びず失速し、代わりに前述の商品群で打ち返している印象もあるからだ。

「金麦」をビールに格上げする“奇策”で挑むサントリー

ビールの主戦場は、アサヒの「スーパードライ」、キリンの一番搾り、サッポロの「黒ラベル」といった、いわゆるスタンダード領域のビールだが、そこが手薄だったサントリーは2023年4月に「サントリー生ビール」（以下サン生）を発売。店頭価格が他社商品より安価な点も相まって販売を伸ばした。

「アサヒスーパードライ」

「サントリー生ビール」

サントリーでは2027年にサン生の販売数量目標を大台の1000万ケース（1ケース＝大瓶20本換算）に置く。ほかのビールメーカーも自社の看板商品に次ぐ柱を確立するべく新商品を投入してきたが、1000万という数字はどのメーカーにとってもそう簡単ではない。

まず、アサヒが2021年から「アサヒ生ビール」（通称マルエフ）を発売。同商品は一度1986年に市場投入されたが、翌87年に出たスーパードライが大ヒットしたことで、限られた飲食店でのみ供されていた。つまり復刻商品だったわけだが、一定の支持を受けてスマッシュヒットとなった。

「アサヒ生ビール」

その後は前述したサントリーのサン生、次いでキリンの晴れ風と続いていくわけだが、いずれの商品も初速は消費者の試し買い購入も効き、そこからある程度はリピーターが増えて伸びるものの、年間販売1000万ケースの大台まではなかなか届かない。

例えば、サン生は今年1月から8月までの販売実績は約430万ケースで、単純な年間換算で言えば650万ケース前後ということになる。サン生に限らず、1000万ケースのハードルはかなり高いと言っていい。

サントリーは「ザ・プレミアムモルツ」（以下プレモル）やサン生のほか、糖質ゼロの「パーフェクトサントリービール」、それに第3のビールの「金麦」といった商品ラインアップだが、圧倒的なボリュームを占めるのは金麦だ。

金麦の今年1月から8月の販売実績は1885万ケースと、サン生との比較はもちろん、同期間のプレモルが822万ケースだった点を考えれば、第3のビールでトップブランドの金麦は、サントリーの屋台骨と言える。

第3のビールはこれまでの段階的な酒税引き上げで市場規模が落ち込む中、金麦はそのへこみが市場平均よりも少なく、踏ん張りを見せてきた。ただ、来秋にビール類の酒税が一本化されると今年以上に販売減となることは避けられない。

そこで繰り出した次の一手が、麦芽使用比率を50％以上に引き上げることで、2026年10月から金麦をビールへ“格上げ”することだった。

2026年に「ビール」へと“格上げ”するサントリー「金麦」（写真：共同通信社）

金麦のビールへの移行後、サン生との自社競合がどの程度起こるかはやや気になるが、前述したように金麦は販売数量が大きく、ビール化されても価格優位性はかなり維持されると目される。

物価高騰が止まらず節約志向がさらに強まる中で、ビールへの商品ジャンル変更という“飛び道具”的側面はあるものの、金麦がビール業界の勢力図を変える台風の目になるかもしれない。

「黒ラベル」「ヱビス」以外の打ち手が見えてこないサッポロ

そうなると、他社がサントリーの動きに追随するか否かも注目される。現時点では、キリンで言えば「淡麗」「本麒麟」「のどごし〈生〉」、アサヒでは「クリアアサヒ」「スタイルフリー」「アサヒ ザ・リッチ」といった発泡酒や第3のビールの商品群がビール化されるというアナウンスはないものの、年明け以降、商品によってはビールへのシフトが発表される可能性もあるのではないか。

ランサムウェアの急襲で足踏みを強いられたアサヒ、新商品投入や新戦略で勝機を窺うキリン、サントリーに対し、ここまで静かなのがサッポロだ。同社は収益的に大きかった不動産事業をオフバランス化して切り離し、酒類事業に集中していくことを宣言している。

2023年に糖質・プリン体70％オフの機能系ビール「サッポロ生ビール ナナマル」を発売しているものの、黒ラベルと「ヱビス」の2本柱以外に目立った新商品投入はいまのところない。

もともと同社はいたずらに新商品で戦線拡大していくことを良しとしない方針ではあるが、黒ラベルが若年層から支持を受けてはいるものの、プレモル同様、プレミアム領域のヱビスは好調とは言えず、なかなか次の打ち手が見えてこない。

サッポロがアサヒ、キリン、サントリーと異なるのは、通年販売ではないスタンダード領域の商品でコアなファンがいること。北海道エリア限定の「サッポロ クラシック」と、普段は飲食店専用商品で熱処理ビールの「サッポロラガービール」、通称“赤星”の2商品がそれだ。

右から「サッポロラガービール」「サッポロ黒ラベル」「サッポロ クラシック」

クラシック、ラガーとも数量限定などで年に何度か家庭用の缶商品がスーパーなどの店頭に並ぶこともあるが、通年販売には至っておらず、黒ラベル頼みの感は拭えない。サッポロも第3のビール「ゴールドスター」や「麦とホップ」をビール化するのか否かも含め、新たな戦略が必要になってきそうだ。

ビールとノンアルコールビールの二兎を追う戦いへ

来秋の酒税一本化でビール市場がある程度活性化されるのは間違いないが、その波が息の長い大きなものになるかは疑問符も付く。原材料高などから各ビールメーカーは今年4月に値上げを実施しており、来年10月のビール値下げで値上げ分が相殺される程度というのが1つ。

2025年4月の値上げ前にビール類の駆け込み需要もあったが…（写真：共同通信社）

加えて苦みを敬遠する若年層のビール離れ、WHO（世界保健機関）によるアルコール規制強化機運、海外を中心にあえて酒を飲まないソバーキュリアス層の増加、健康志向の高まりや少子高齢化の加速……など今後も世界的にビール市場には逆風が吹く。

また「2050年代には酒類全体の市場規模が現在から半減するという試算もある」（サッポロホールディングスの時松浩社長）ことに加え、タバコや酒類は必需品でなく嗜好品のため増税対象になりやすい。将来はビールが再増税となる可能性もゼロではなく、ビールの拡販と同時並行で次の打ち手も必要になってくる。

そこで各社が注力するのが、市場規模が年々拡大してきているノンアルコールビールだ。以前はビールの代替商品として、クルマの運転時など、飲めない時に仕方なく飲むものという認識が強かったノンアルビールだが、スーパーの店頭でも「アルコールゼロ」と表示されたノンアル商品の棚は、以前より明らかに広がってきた。

ただ、2010年前後から登場し始めたノンアルビールは、甘味料などの添加物を使用している商品も少なくないせいか、海外のメーカーでは一般的な「一度ビールを醸造してからアルコールだけを抜く製法」によるノンアルビールに比べ、味が人工的で物足りないといった声が多かった。

そうした指摘も受け、アサヒが他社に先駆けて2024年4月に発売したのが「アサヒゼロ」だ。同商品は前述した脱アルコール製法を採用し、糖質は通常のビールより多めながら本来のビールの味わいに近くなり、昨年は販売数量目標を大きく超える結果となった。

価格的にも従来のノンアルビールより高めの設定となっており、ビールや発泡酒などと違って酒税がかかっていないことを考えれば、メーカーとしても粗利を高めに確保できる利点がある。

そこでアサヒゼロを追うべく、今年9月にサントリーとキリンから「本格」ノンアルビール商品が相次いで発売された。サントリーは「ザ・ベゼルズ」、キリンが「キリン本格醸造ノンアルコール ラガーゼロ」で、特にラガーゼロはアサヒゼロ同様、一度ビールを醸造してからアルコールを抜く製法だ。サッポロもいずれ「本格」ノンアルビールに参入してくるかもしれない。

サントリーのノンアルコールビール「ザ・ベゼルズ」（写真：共同通信社）

キリンビールの「キリン本格醸造ノンアルコール ラガーゼロ」（写真：共同通信社）

ただし、ザ・ベゼルズやラガーゼロは濃厚でビールに近い味わいや飲みごたえは実現しているものの、健康志向の高まりで添加物を敬遠する人も少なくないだけに、甘味料等の使用はやや気になるところだ。

各社の看板商品、例えばアサヒのスーパードライのノンアル商品は、2023年1月に欧州では発売されたが、日本ではまだ未登場。同社が2012年から発売している「アサヒドライゼロ」は、欧州で販売されているスーパードライのノンアル版とは別物で、脱アルコール製法でもない。

また、海外のノンアルビールは0.0％、日本では0.00％と、アルコール度数の表示に若干違いがあり、海外品はわずかながらアルコール分が含まれるのかもしれない。

ビールの脱アルコール製法で完全無添加、そしてスーパードライや一番搾りといった代表ブランドからノンアルビールが登場した時、初めてビールの“補完”ではなくノンアルビールとしての完成形が生まれそうだ。

今後は世界一のノンアルビール販売量を誇るハイネケンなど、海外の大手ビールメーカーと同様に、ビールとノンアルビールの二兎を追う戦いになっていくのではないか。

筆者：河野 圭祐