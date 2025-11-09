デンマーク出身、ハンドボール女子日本代表・ソウバク監督の「ジーコ愛」の人生

改めて「ジーコは凄い」と思わされた。ハンドボール女子日本代表のモーテン・ソウバク監督が「ジーコ愛」をあふれさせたからだ。ソウバク監督は6日、都内で行われた女子世界選手権（26日開幕）日本代表メンバー発表会見に出席。会見後、ハンドボール指導者なのにサッカー好き、デンマーク出身なのにブラジル好き、そして何より「ジーコ推し」であることを明かしたのだ。

デンマークの大学でハンドボールとサッカーのコーチングを学んだソウバク氏は、仕事としてハンドボール指導者の道を選んだ。難民救済活動でスポーツを教え、自国のクラブなどでコーチを務めた後、ポルトガル語も話せないのに2005年にブラジルに渡った。

クラブでの指導実績が認められて09年に外国人ながらブラジル女子代表の監督に就任。11年世界選手権5位、12年ロンドン五輪6位と過去最高の成績を残し、13年世界選手権で初優勝に導いた。サッカーやバレーボール、バスケットボールなどに比べてブラジルではマイナーなハンドボールで歴史的な快挙。一躍世界的な名将になった。

もっとも、本人はハンドボールを選んで「失敗したよ」とジョークを口にするなどサッカーへの未練もチラリ。「ちょっと待って」というとポケットからスマートフォンを取り出し、ジーコとの2ショット動画を自慢げに披露した。12年ロンドン五輪後に行われたブラジルのテレビ局の対面企画。「もうだいぶ前だけど、緊張したよ。体が固まって、手の汗が大変だった」。懐かしそうに話した。

ハンドボールでCB、サッカーではMF、選手時代はプレーメーカーだったソウバク氏にとって、ジーコはまさに「神様」だった。18歳の時にテレビで見た82年W杯スペイン大会、タイトルこそ逃したが今も世界中で「ブラジル史上最強」と呼ばれるチームだった。ファルカン、ソクラテス、トニーニョ・セレーゾ、そしてそれを操るジーコの「黄金の中盤」。同氏は「素晴らしかった。特にジーコは大好き。イタリアに（2次リーグで）負けた時は悔しかった」と話した。

80年代は母国デンマーク代表も強く、86年には「ダニッシュ・ダイナマイト」と恐れられた攻撃力でW杯初出場も果たしているが「好きなのはブラジルだった」。好きが高じてブラジルに渡り、ハンドボールの「セレソン」を率いて世界的な名将へと駆け上がった。その後アンゴラをアフリカ女王に育て、サウジアラビアでも指導。豊富な国際経験のきっかけには「ジーコ愛」があった。

今でも知名度と人気は世界トップクラス

サッカーの話、ブラジル代表の話、ジーコの話になると、饒舌の度合いが増す。サンパウロに住み、ブラジル人女性と結婚。「時間がある時はサッカーも見たよ。（かつてジーコが所属した）フラメンゴが好きで、見に行った」。うれしそうに話した。

ジーコ氏がJリーグ創成期に日本でプレーし、その後日本代表監督を務めたことも「もちろん、知っている」。もしかしたら、日本女子代表監督を引き受けた背景には、多少なりとも日本で活躍したジーコ氏の影響があったのかもしれない。

日本サッカーに大きな足跡を残したジーコ氏のように、ソウバク監督にも日本ハンドボール界の変革が期待される。「あなたもジーコのように」と水を向けると「それは難しい。ジーコは特別だから」と首を振った。それでも、28年ロサンゼルス五輪予選を突破すれば、52年ぶりの歴史的快挙。「そのために、少しずつでも進歩しないといけない」。訴えたのは34年前のジーコ氏と同じように選手の意識改革や海外経験の重要性。ハンドボール界にも日本を引っ張る「ジーコ」が生まれるかもしれない。

多くの日本人がジーコ氏を知ったのは、93年にJリーグがスタートしてから。創造性あふれるスーパープレーで王国ブラジルの中盤に君臨し、世界中のファンを酔わせた80年代の活躍は、意外なほど知られていない。91年に住友金属（現鹿島）入りした時は震えるほど興奮したが、デスクからは「すごい選手なの？」と聞かれた。選手としての評価は日本以上に世界で高いし、今も世界中にファンは多い。

バスケットボールのBリーグで連覇を狙う宇都宮ブルックスのジーコ・コロネルHCはニュージーランド出身だが、その名前はジーコ氏からだという。日本では「日本代表監督も経験した鹿島のご意見番」くらいの認識かもしれないが、世界での知名度と人気は今も変わることなくトップレベルだ。競技を超え、国を超え、我々の想像をはるかに超えて、ジーコイズムは世界中に広がる。今さらながらだが「ジーコって本当にすごい」と思わされた。



（荻島 弘一 / Hirokazu Ogishima）



荻島 弘一

1960年生まれ。大学卒業後、日刊スポーツ新聞社に入社。スポーツ部記者としてサッカーや水泳、柔道など五輪競技を担当。同部デスク、出版社編集長を経て、06年から編集委員として現場に復帰する。山下・斉藤時代の柔道から五輪新競技のブレイキンまで、昭和、平成、令和と長年に渡って幅広くスポーツの現場を取材した。