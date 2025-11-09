タレントでラッパーの呂布カルマ（42）が8日、X（旧ツイッター）を更新。同日、親族によって死去が発表されたラッパーの晋平太さんを追悼した。

晋平太さんの親族は、本人のXを通じ死去を報告。42歳だった。死因については言及されておらず、葬儀は近親者のみで執り行ったとした。

晋平太さんは2010年から「ULTIMATE MC BATTLE」（UMB）で2連覇達成。17年にはテレビ朝日系「フリースタイルダンジョン」で番組史上初の完全制覇を達成。サイプレス上野、漢a.k.a.GAMI、T−Pablow、R−指定、般若の5人に勝利した。呂布は同番組で2代目モンスターを務めていた。

呂布は晋平太さんとMCバトルで名勝負を展開してきた。晋平太さんの死を伝える投稿をリポストした上で、晋平太さんやNAIKA MCと一緒に写っている写真を公開。「同い年だけど何もかも正反対で、それでも会うといつも楽しかったよ。お疲れ様でした。安らかにねしんぺたん」とつづった。

晋平太さんをめぐっては、ラッパーたちがSNSで死亡情報を投稿するなど、ネット上で拡散されていた。呂布は6日時点で、特定の名前を出さずに「何やってんだよ馬鹿野郎が」とポスト。そのポストには、晋平太さんとのツーショットの写真が複数枚、添付されていた。

晋平太さんの発表文で「一部SNSや報道で取り上げられております件につきまして、改めてご報告申し上げます。先日、晋平太が永眠いたしましたことを、ここにお知らせいたします」と伝えた。「これまで私どもの意向により公表を控えておりましたが、多くの方々からご心配の声をいただき、このたびご報告させていただく運びとなりました。このような形でのご報告となりましたこと、心よりお詫び申し上げます」と続けた。

声明によると、晋平太さんは昨年1月末以降、無所属で活動していたという。そして今回の発表で当該Xの更新を終了するとした。

晋平太さんは1983年（昭58）1月10日に東京都で生まれ、埼玉県狭山市育ち育ち。