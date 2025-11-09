コメの価格はなぜ暴騰したのか？…東大特任教授がデータで読み解く「令和のコメ騒動」の「真犯人」

2024年に端を発した「令和の米騒動」。2025年までのわずか1年でコメの価格は6割以上暴騰した。政策対応は刻々と打ち出されているものの、先行きはなお不透明――日本人の主食であるコメを「買えるかどうか」を気にしながら節約を強いられる日々が続いている。

農業は国防そのものだ。世界の供給網が揺らげば、四方を海に囲まれた島国・日本は一気に脆弱になる。国難を乗り切るためにもっとも大切なのが「食料安全保障」なのだ！

コメが買えない、高い、この異常事態をどう乗り切るのか？そして、この未曾有の危機の裏側には何があるのか…。この国の食料問題の「暗部」と闘い続ける東大教授・鈴木宣弘の告発と提言の書『もうコメは食えなくなるのか』より一部抜粋・再編集してお届けする。

コメ不足の原因は「猛暑」と「インバウンド」

序章でも触れたとおり、2024年から2025年にかけて日本の米価は高騰の一途をたどった。あらためて、なぜコメの価格が突然こんなに値上がりしてしまったのか、原因を冷静に分析しておきたい。

近年、真夏の異常気象が猛威を振るっている。気温30℃以上の「真夏日」、35℃以上の「猛暑日」は珍しくもなく、地域によっては38〜39℃、時には最高気温40℃を超える異様な暑さだ。

加えて、夏季特有の夕立（どしゃ降りのにわか雨）が降らず、カラッカラの水不足も加わる。こうした異常気象によって、水田の稲作が深刻なダメージを受けていることは想像に難くない。

猛暑と天候不順に加えて、インバウンド（外国人観光客）の激増がコメ不足の一因という見方もある。

実際のところ、近年日本にどれほどのインバウンドが訪れているのだろう。

▼2015年 1974万人 ▼2016年 2404万人

▼2017年 2869万人 ▼2018年 3119万人

▼2019年 3188万人 ▼2020年 412万人

▼2021年 25万人 ▼2022年 383万人

▼2023年 2507万人 ▼2024年 3687万人

（日本政府観光局＝JNTOによる）

日本を訪れるインバウンドは2016年に初めて2000万人台を突破した。

パンデミック期間中に一時的に激減したものの、2023年以降は再びインバウンドの数は回復している。おそらく2025年いっぱいで初の4000万人台を突破し、今後もインバウンドは安定的に日本を訪れるであろう。

米の需要が増えたもう一つのワケ

胃袋の数が増えれば、当然コメの消費が増える。寿司やカツ丼、和食を楽しむインバウンドの数が1000万人単位で増えたわけだ。

ただし、需要の増加は、インバウンドだけではなかった。

コメ以外の食料品の値上がりが激しかったために、相対的にコメが割安になり、低所得層を中心にコメにシフトする消費者が増えたことが、宮城大学の森田明教授によって明らかにされている。

農水省の検証によっても、そのことは確認された。農水省によると、インバウンド需要は、2022年から2025年にかけて、2.1万トン→5.6万トン→6.3万トンと推計され、たしかに増えた。

一方、2人以上世帯のコメ購入量は56.6キログラム→57.2キログラム→60.2キログラムと増え、家計の購入総量は、2023年に対前年度比約2万トン、2024年には約11万トンの増加があった。

以上のことを考えるならば、（1）猛暑の影響、（2）インバウンドなどによる需要の増加が、米価高騰の一つのきっかけであることは間違いない。

