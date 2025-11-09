A「私は……」B「Aは自分は嘘つきじゃないと言った。Aも僕も嘘つきじゃない」C「Bは嘘つき。僕は嘘つきじゃない」さて、嘘つきは誰？

これは知識や計算はいっさい不要で、「考える力」のみが問われる「論理的思考問題」のひとつ。論理的思考問題はGoogle、Apple、Microsoftといった超一流企業の採用試験でも出題されるなど、「地頭力」を試す「知的トレーニング」でもあります。この記事では「情報をたよりに事実を見抜ける人」だけが解ける問題を紹介します。※この記事は書籍 『もっと!! 頭のいい人だけが解ける論理的思考問題』 （野村裕之著、ダイヤモンド社刊）の一部を抜粋・編集したものです。（構成／ダイヤモンド社・石井一穂）

情報をたよりに事実を見抜けるか？

論理的思考とは、1つの事実をもとに新たな事実を見抜くこと。

その感覚をつかむために、まずはこんな問題を考えてみましょう。

「かき消された声」 あなたの前にA,B,Cの3人がいる。

それぞれ、いつも真実を言う正直者か、いつも嘘をつく嘘つきだが、3人の正体はわからない。

あなたが「君たちは嘘つき？」と質問すると、まずAが「私は……」と自分の正体を答えたが、ちょうど通った電車の音にかき消されて聞き取れなかった。

次にBとCが、それぞれこう答えた。

B「Aは自分は嘘つきじゃないと言った。Aは嘘つきじゃないし、僕も嘘つきじゃないよ」

C「Bは嘘つきだよ。僕は嘘つきじゃないけどね」 さて、3人のなかで嘘つきは誰？ イラスト：ハザマチヒロ

次のページで、正解と考え方をお伝えします。

