　現地時間11月８日、モロッコで開催されているU-17女子ワールドカップの決勝が行なわれ、北朝鮮がオランダと対戦。３―０で快勝し、２連覇を達成した。

　14分にキム・ウォンシムのヘッド弾で先制した北朝鮮は、その４分後にもショートカウンターから加点。42分にも猛プレスで相手GKのミスを誘って、３点目を挙げる。

　追加点は奪えなかったものの、後半も豊富な運動量で優位に試合を進め、オランダに主導権を渡さなかった。
 
　決勝で圧倒的なパフォーマンスを発揮した北朝鮮に、日本のファンも驚愕。インターネット上では、次のような声が上がった。

「動きが軽すぎる」
「レベルが違い過ぎた」
「体幹が大人なんよw」
「根性が違う感じあるな」
「憎たらしいほどに強い。U世代にはいつも君臨するな」
「北朝鮮の少女たちはこんなに上手いのにプロとしてやって行く機会があるだろうか？」
「スタミナありすぎだろ」
「このチームはスピードも技術も過去一強いな」

　これで最多４度目の世界制覇。この年代では無双の強さを誇っている。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

