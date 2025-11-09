世界的な数学者が影響を受けた「石原裕次郎の人生観」…”他人のためにしたこと”をきっぱり忘れる「粋な利他主義」

波乱万丈、紆余曲折…80歳を目前に破天荒な天才数学者が振り返る「人生談」！

「内定取り消し」でお先真っ暗な社会人1年目から「数学」を広めに世界5大陸を駆け回るまで「山」と「谷」に満ちた半生を送ってきた筆者が実践する、身体は老けても全身全霊で余生に向き合う「こころのありかた」とは。

“数学の伝道師”秋山 仁が語る七転八倒の体験的アドバイスが詰まった一冊『数学者に「終活」という解はない』より一部抜粋・再編集してお届けする。

恩を売らない人でありたい

人にしてあげたことはすぐ忘れろ。 人にしてもらったことは生涯忘れるな

石原裕次郎（俳優、歌手）

「人に寄りかからない付き合い方がいい」とはいえ、生きている以上、誰かに世話になったり助けてもらうこともあれば、誰かを助けることもある。

学校の先生という仕事は、自分の研究以外に、学生や生徒たちが世の中に羽ばたいていくことができるように彼らの力になることが本分だ。私自身も学生時代は、恩師の方々に世の中に出ていくための力になってもらい、自分が先生になってからは多少なりとも学生たちの力になれるように努めてきた。

大学の先生に限った事ではないが、自分の生徒が社会に出て素晴らしい活躍をした時に、「私が指導したんだ」とシャシャリ出て、“自分のおかげだ”と言わんばかりの雰囲気を出してしまうのは興ざめだ。これは学校の先生に限ったことでなくて「誰かの力になってあげた」とか「誰かを助けた」という人にも同じようなことが当てはまる。逆に、生徒や助けた人のことを思って一生懸命に行動した人ほど、「自分のお陰なんかじゃありません。その人自身が頑張ったからですよ」等とサラッと言って、決して恩を売らない。自分も後者のようでありたいと心掛けてきた。

助け、助けられる世界で粋に生きる

冒頭の言葉は、石原裕次郎さんが信条としていた言葉だそうだ。

小6の時の学芸会で、当時、石原裕次郎さんが主演で話題になった「錆びたナイフ」の主役を演じて以来、裕ちゃんは私の心の中で常にカッコイイ存在になった。その後、裕次郎さんと親しかった渡哲也さんや加藤登紀子さんから裕ちゃんに関する素敵なエピソードを聞かせてもらった。冒頭の裕ちゃんの言葉を自分も信条として、助けたり助けられたりするこの世の中、粋に行動していきたいと思う。

但し、この信条を守るためには、「何かしてあげて、その後、イヤな気持ちになるようなことがある相手であれば、初めからそういう人には何もしないほうがよい」という条件が付くだろう。即ち、誰でも彼でも、してあげて忘れればいいというものではない。

