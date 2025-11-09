”SR弁”を優先させた理由を誰も知らなかった!?…40年経っても明かされない「方針転換」の謎

東日本壊滅はなぜ免れたのか? 取材期間13年、のべ1500人以上の関係者取材で浮かび上がった衝撃的な事故の真相。他の追随を許さない圧倒的な情報量と貴重な写真資料を収録した、単行本『福島第一原発事故の「真実」』は、2022年「科学ジャーナリスト大賞」受賞するなど、各種メディアで高く評価された。文庫版『福島第一原発事故の「真実」検証編』より、その収録内容を一部抜粋して紹介する。

『福島第一原発事故の「真実」検証編』連載第20回

東京電力は1981年にSR弁の設定値を変更したが、その理由や経緯は不明で、関係者も覚えていないと証言している。SR弁は原子炉の冷却に重要だが、使用に伴うリスクもある。取材班は、方針転換が組織内で共有されず、責任者が不在で行われた可能性が高いと指摘。詳しい理由は東京電力も把握しておらず、内部調査を要請しても記録が存在しないという。東京電力はいったいなぜ記録を残さなかったのかーー。

『原発には放射性物質漏洩リスクがあった!?…元東京電力の幹部から語られた非常冷却装置の稼働に躊躇していた理由』より続く。

なぜSR弁が優先されたのか

轟音と蒸気がもたらす住民への不安と放射性物質漏洩のリスク。40年以上過去まで遡る取材の結果、イソコンを動かさなくなった要因が浮かび上がってきた。しかしこれだけでは、1981年にイソコンとSR弁の優先順位を逆転させる「方針転換」が行われたことを説明できたとはいい難い。実は、SR弁を使った冷却にも別のリスクが存在するからだ。

SR弁は、原子炉の蒸気を格納容器に逃がすので、一気に減圧させることができる一方で、長く動作させていると原子炉の水はどんどん減ってしまい、ついには、原子炉は空焚きになるおそれがある。このため、原子炉には別の装置ですぐに水を注入し、冷却する必要がある。この注水作業が遅れると、原子炉が急激に過熱して、メルトダウンを起こす危険が出てくる。

さらに、原子炉の水には、強い放射線の影響によって生成する微量の放射性物質が含まれるので、SR弁によって格納容器に蒸気を逃がすと、格納容器にも放射性物質による汚染が生じてしまう。SR弁を使う対応は、様々な手間がかかり、リスクもある。それでもSR弁を優先させたのは、よほどの理由があったはずだ。取材班は、1980年初頭、東京電力本店や福島第一原発で、この方針転換に関わった関係者を探す取材を続けた。その結果、方針転換を知りうる本店中枢にいた人物に会うことができた。

1981年当時、本店の原子力運転管理部の副部長だった澤口祐介(さわぐち ゆうすけ)である。澤口は、東京大学工学部を卒業後、1956年に東京電力に入社。主に原発の技術系の重要部署を歴任し、原子力部門の副本部長も務めている。83歳になる澤口は、現役時代を彷彿させる明晰な語り方で原発の機器や技術について説明し、当時のことも驚くほど記憶していた。しかし、肝心の問いに対する答えは拍子抜けするようなものだった。

澤口が語った、まさかの答え

澤口はこう答えた。

「この頃にSR弁の設定値を変えていたことは、いま初めて知りました。こういう話なら立場上、私に報告が上がっていてもおかしくないのですが、残念ながら思い出せません」

SR弁の作動圧力の変更は、安全審査に関わる案件のはずだが、覚えがないという答えだった。澤口は、当時は技術革新にともなって新しい装置が次々と導入される中、一つの装置の設定値の変更まで細かく覚えているほうが難しいとも説明した。さらに、この頃は、福島第二原発の運転開始に向けた審査の行方が最大の関心事で、無数の案件の中で、福島第一原発1号機のSR弁の作動圧力の変更が埋もれていった可能性もあると話した。

「説明がなかったのか。私が忘れているだけなのか。今となってはわかりません。ただ、当時はいずれにせよ、その程度のこととして扱われたのだと思います」

澤口は、終始冷静な口調で、そう語った。

イソコンの謎に迫る中で、取材班は、1981年のSR弁の設定値の変更が、重要な分岐点だったという考えに至った。しかし、複数の関係者に取材をした結果、その目的や議論の中身についての詳細はわからず仕舞いだった。見えてきたのは、この方針転換が思いのほか些末(さまつ)なものとして扱われていた可能性だった。

運転開始直後に、実動作試験が行われていたことを証言した北山は、1981年の設定値の変更の際、福島第一原発の技術課副長だった。北山にもSR弁の設定値変更について尋ねたがやはり、まったく知らなかったと驚いた様子だった。北山は「こうした重要な変更は、技術検討書のようなものを書いて、理由や目的を意思決定する上層部にきちんと理解してもらうとともに、関係する技術者や現場の人たちに周知すべきではないか」と語った。

しかし、その技術検討書のような記録は、一切見つからなかった。取材から浮かび上がってきたのは、1981年の方針転換は、関係部署の間でもごく限られた人間しか知らず、組織全体で情報を共有したとは、とても言えない実態だった。

東京電力の内部捜査による回答は…

結局、SR弁の設定値変更の理由について明確な証言は誰からも得られなかった。本来は重要なはずのこの変更が、関係部署にすら共有されず、また、担当者が異動などで部署が変わった途端、誰にも引き継がれず、いわば責任者不在で行われてきたことを裏付けているのではないだろうか。

なぜ、SR弁の設定値を変更したのか。証言や記録が見つからない以上、残された道は、東京電力に直接、内部調査を求めるしかない。取材班は、2017年2月上旬、文書で取材を申し込んだ。2週間近く経った後、東京電力から調査結果の回答を得た。

取材班の予想通り、変更は、1981年の定期検査にあわせて行われていた。1号機ではこれまで海外製だったSR弁を国産のSR弁に変更し、この際に作動圧力を変更したというものだった。新たなSR弁は、一定の圧力に達すると電磁弁が動作して原子炉の圧力を抜く逃がし弁の機能と、原子炉の破損を防ぐためにバネの力で強制減圧する安全弁の機能が合わさったもので、従来のSR弁よりも作動上、信頼性が高いものだったというのである。

しかし、変更の詳しい理由については、当時の資料を探してみたが「SR弁の信頼性向上のため」という記載しか書面に残されておらず、それ以上はわからなかったという答えだった。

なぜ、イソコンよりSR弁を優先させたのか。取材班は、重ねて問うた。しかし、東京電力は、「どういうロジックでSR弁を優先させたのか記録に残されておらず、確認できなかった」と繰り返すだけだった。1980年前後、どのような議論を経て、イソコンよりSR弁を優先させるという方針転換がなされたのか。記録がないという壁に阻まれ、方針転換の詳細は、謎に包まれたままになってしまったのである。

＊本記事の抜粋元・NHKメルトダウン取材班『福島第一原発事故の「真実」 検証編』では、福島第一原発事故を13年にわたって追い続けてきた取材班による科学技術的な視点からの圧巻の調査報道が収録されています。ぜひお買い求めください。

＊検証篇と併せて、事故の進展を時系列で追った『ドキュメント篇』も刊行されています。吉田昌郎・福島第一原発所長以下、東京電力の作業員たちが制御不能になった原発が引き起こす「想定外の事態」に翻弄されていく様子が、関係者の貴重な証言ともに、克明に描写されています。

【前回の記事を読む】原発には放射性物質漏洩リスクがあった!?…元東京電力の幹部から語られた非常冷却装置の稼働に躊躇していた理由