石田三成の挙兵を知って行われた軍議「小山評定」は、じつは従来いわれているような「ドラマチック」な展開はなかった！？

すべてを知った家康

三奉行が7月17日付で島津忠恒・加藤清正・立花親成ら九州の諸領主に送った、家康を弾劾してクーデターへの参加を呼びかける「内府ちがいの条々」が、7月28日、家康本人のもとに届けられた。

ここでようやく家康は、「西軍」挙兵の企てを首謀したのは三奉行であることを理解した。この直前まで家康は、上方での騒動を三奉行に命じて鎮圧させようとしていたが、それは間違いであったことを知ったのだ。

翌29日、家康は三奉行の逆心について確認するため、山城忠久（豊臣家家臣、秀吉の元側近）を上方へつかわした。8月1日、脇坂安元（洲本3万3000石の領主・脇坂安治の子）からの報告が、山岡道阿弥（どうあみ）（豊臣家家臣、秀吉の元側近）を通じて家康のもとに届いた。それを見た家康の脇坂安元への返書は以下のとおりである。

徳川家康から脇坂安元への書状

あなたから山岡道阿弥への書状を読みました。丁寧な報告をしてくれたことは祝着です。上方での政変に対応するため、あなたが会津攻めの途中で引き返したのは、妥当な判断でした。あなたの父・安治とよく相談し、堅実な行動をすることが大切です。わたくしは近日中に上洛しますので、心配する必要はありません。くわしいことは道阿弥が説明します。

また家康は、上方へ向かっていた福島正則・徳永寿昌・黒田長政らのもとへ、池田照政・藤堂高虎・井伊直政・浅野幸長らをつかわし、新しい指示を申し含めた。

徳川家康から黒田長政への書状

あなたが出発したあとになって、今度は大坂の奉行衆が裏切ったという報告が入ってきたため、重ねて相談しようと思ったのですが、あなたはすでに上方へ向かっているということですので、取りやめました。くわしいことは池田照政に申し渡しましたので、適宜に相談してください。

この家康書状には「重ねて相談しようと思った」とあることから、小山における軍議は2回以上行われたことがわかる。これは、7月28日以前に決定したことの前提条件が、くつがえったためであろう。

仮に7月29日に小山で行われた軍議が、世にいう「小山評定」であるとするならば、その参加者は、池田照政・藤堂高虎・井伊直政・浅野幸長らということになる。

そして、この評定のあと家康は彼らに、上方へ先発している諸将のあとを追わせている。その諸将とは、福島正則・徳永寿昌・黒田長政・田中吉政・京極高知である。つまりこの面々は、小山での評定には参加していないのである。

ノート いわゆる「小山評定」はなかった

従来の通説によれば、上方における石田三成挙兵の報を受けた徳川家康は7月25日、会津攻めに従軍していた諸将を下野国の小山に召集し、軍議を行ったとされる。いわゆる「小山評定」である。

軍議の席上、福島正則や黒田長政が率先して家康への忠誠を誓ったことで諸将は家康を支持し、三成らを討つべく反転・西上することとなった、という。また、このとき東海道に領国をもつ諸将がこぞって居城を差し出したことで、徳川家家臣による在番が定められたという。これが結果的に関ヶ原合戦の勝敗を決定づけたとみられ、小山評定の歴史的意義は、はなはだ大きいと、長らく信じられてきた。

しかし近年、白峰旬氏と本多隆成氏による一連の論争により、西軍への対応を決めるにあたって、従来いわれているようなドラマチックな展開はなかったことが明らかにされた。「当時、主従関係になかった豊臣系諸大名のいっせいの西上や東海道諸城のいっせいの在番体制（くわしくは後述）などという重要な方策が、家康の一方的な命令で行い得たのかどうか」という本多氏の指摘（本多2015）について、白峰氏は「そもそも、封建時代における軍事作戦の発動に関する決定や中止に関する決定という重大な問題は、協議して決めるものではなく、軍事指揮権を持った大将が命令すればそれで済む話なのである」とする見解（白峰2015）を示されている。

なお、家康にもたらされた「西軍挙兵」の報が、2つの段階に分かれていたこと（第1段階が石田三成と大谷吉継の挙兵、第2段階が毛利輝元・宇喜多秀家・奉行衆の加担を伝えるもの）は、この一連の論争がはじまる以前に笠谷和比古氏によって明らかにされている（笠谷2008）。

さらに〈徳川家康に叛いたのは石田三成ではなかった！…「反家康クーデター」は誰が計画し、実行したのか〉の記事では、西軍の首謀者と、クーデターの全貌をみていきます。

