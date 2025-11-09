日本列島が「一つの国家」へ…倭人と韓人の甲冑のデザインの違いが「アイデンティティ」を生んでいた

古墳はなぜ造られたのか？巨大化した理由は？

発売即重版が決定した講談社現代新書『古墳時代の歴史』では、古墳が現れてから古墳時代が終わるまでが編年体で描かれ、そうした謎が明かされている。

本記事では、〈百済があえて倭に接近した「外交上の強い思惑」…その時の「倭王」は誰だったのか、「3人の候補」〉に引き続き、古墳時代中期の年代やカハチの門閥氏族について詳しくみていく。

※本記事は松木武彦『古墳時代の歴史』（講談社現代新書）より抜粋・編集したものです。

古墳時代中期の年代はいつか

古墳時代中期は、カハチの門閥氏族の覇権が確立したことを示す古市・百舌鳥の両古墳群において、前方後円墳の巨大化がピークに達した時期である。くわしく述べ進む前に、歴史叙述の基礎となる年代について確かめておこう。

この時期の年代も、古墳出現前と同じように、年輪年代法、放射性炭素年代法、および、土器などの形の変化（型式序列）に紀年銘資料を加えた考古学的年代法による。たがいに独立した3つの方法が相補的に組み合わさることによって、検討が進んできたのである。

古墳時代中期は、土器の形の変化を、それ以前に比べて細かく追うことができる。なぜなら、朝鮮半島南部から技術がもたらされた陶質土器（日本では「須恵器」とよんでいる）は、技法が複雑で造作が細かいため、時代による変化が顕著だからである。一般に、中期の陶質土器は、TG232→TK73→TK216→TK208→TK23→TK47という、連続する6つの様式（段階）からなり、最初のTG232の前には、陶質土器がまだ現れていない期間がある。ちなみに、これらの様式名は、それが出土した窯の所在地名と調査番号で、たとえば「TK47」は大阪府堺市の陶邑古窯跡群（すえむらこようせきぐん）にある高蔵寺（たかくらじ）47号窯のことである。この窯でほぼ同時に焼かれた一群の土器が、その時期を代表する標準形として認識されているのである。

年輪年代法の成果により、最初のTG232には西暦389年に、2番目のTK73には西暦413年に、それぞれ伐採された木製品が伴うとされる。すなわち、最古段階の陶質土器であるTG232が使われていた期間が389年を含む数10年間であるとすると、さらにその前に来る陶質土器のない期間の始まり、すなわち古墳時代中期の開始年代は、それに若干先立つ、おおむね4世紀後半の半ばくらいにまでさかのぼる可能性が高い。ただ、考古学では、「○○年に○○が起きた」のような1年単位の年表的な絞りはできないので、4世紀を4つに分けた3番目と4番目の4半世紀の交くらいに古墳時代中期の開始を想定し、かりに西暦375年をその目安としているわけである。

古墳時代中期の終わりの年代についても前もって触れておこう。こちらは、年代決定の3つの手法のうち、考古学的年代法によるところが大きい。もっとも大きな判定材料は、埼玉県行田市の稲荷山古墳から出土した鉄剣の銘文で、その製作年を示す「辛亥」の文字がある。そして、同じ稲荷山古墳の墳丘から、中期の最後をかざる様式の陶質土器（須恵器）であるTK47が発見されている。「辛亥」は西暦471年とみるのが妥当とされるので、中期の最後の段階はそれを含む数10年間と考えられ、その終末は西暦500年を前後する時期に当たる可能性が高い。

このような年代決定の考え方により、古墳時代中期は、西暦375年ごろに始まって、百数十年間のあいだ続いたと考えられる。七支刀の伝来が372年であったとすると、古墳時代中期の開始、すなわち古墳時代の前期から中期への移行という歴史的展開は、東晋-百済-倭の外交軸が成立し、倭が東アジアの国際関係の舞台にデビューしたことが、大きなきっかけになったとみなせるだろう。外交と内政は表裏一体である。前者の急速な展開が、後者を大きく変えていった。

カハチの門閥氏族が武装の革新を進めた（375〜400年ごろ）

外交が内政を変えるときのポイントの1つが軍事であることは、長い歴史を通じて現代でも変わらない。東晋-百済-倭の外交軸が成立して東アジアの国際舞台にデビューした370年代、古墳に収められる武器・武具の形態と技術が大きく変化した（松木2007）。

当時の武器・武具のラインナップからみて、矢を射かけ合ったのちに歩兵の白兵戦へと突入するのがふつうの戦術であったらしい。そこでの主要な武器は、まず弓矢、次に剣と刀、そして甲冑で、ときにヤリやホコが加わる。

弓矢のうち、弓の本体と矢柄（矢のシャフト）は植物性なのでほとんど遺らず、矢じり（鏃）が手掛かりとなる。実戦用の矢じりは鉄鏃（てつぞく）で、弥生時代よりこのかた、日本列島では大きく薄い木葉形の身の下に細い茎（なかご：矢柄に差し込むための棒状突起）が付くもの（柳葉形鉄鏃）が主流であったが、この時期以降、小さく鋭い身の下に頑丈な角棒状の部分（頸部）が続き、さらにその下に茎が付くもの（短頸式鉄鏃）が現れる。

重要なのは、この強靱な短頸式鉄鏃が、もともとは加耶を含む朝鮮半島で古くから発達していた形であったことである。すなわち、375年の前後に、朝鮮半島の実戦用鉄鏃が、新型武器として日本列島に伝わってきたのである。これに刺激されて、旧来の柳葉形鉄鏃も、身の下半部が分厚く作られた新型へとモデルチェンジする。

攻撃具の弓矢に対し、防御具の甲冑においても、同じような革新が行われた。鉄製の甲冑は、古墳時代に入ってまもない3世紀後半にまず冑（かぶと）が現れ、ややおいて甲（よろい）が登場する。ただし、冑は中国、甲は朝鮮半島という異なった由来をもち、本来、両者はセットにならないものなので、同じ埋葬から出土することはない。後者は加耶を含む朝鮮半島に由来があり、それらと同様、縦長の鉄板を垂直に立てて横方向につなぎ合わせた形をしている。ただしまもなく、カルタのような長方形の鉄板を革紐で縦横に綴じ合わせたものが現れて、そちらのほうが主流になる。

これらの甲冑が新型にあらためられるのも、いま述べた鉄鏃の革新と同じ、375年ごろである。まず帯状の鉄板（帯金（おびがね））でフレームを組み、次に、3角形や長方形に切った鉄板（地板（じいた））でそれらのあいだを埋めるように革紐で綴じ合わせたもの（帯金式板甲）が出現して、いっきに旧型にとって代わる。同じ作り方をした鉄製の冑（帯金式冑）も登場し、首や肩を守る付属具も現れた。なお、鉄鏃と甲冑だけではなく、刀剣類もそこに含まれ、375年前後を境として、それまでの短剣に替わって長刀が主要な歩兵用武器になったようすが、古墳から出るそれぞれの数の変化から推定されている。

以上にみた新型の鉄鏃（短頸式鉄鏃）と甲（帯金式板甲）の最古の例が、カハチに分派した門閥氏族の最初の長の古墳である津堂城山から発見されている。津堂城山から始まる古市古墳群には、その後も、最新モデルの短頸式鉄鏃と改良型の柳葉形鉄鏃、および帯金式甲冑が次々と古墳に収められる。つまり、375年前後に生じた武装の一斉革新は、東晋-百済-倭の外交軸が成立するとき、その長が「倭王」として事に当たったカハチの門閥氏族が主導したものであったと考えられるのである。

後でくわしくみるように、カハチにはもう1つの門閥氏族がまもなく分派し百舌鳥古墳群を営むが、ここにも同じように最新モデルの鉄鏃と甲冑が多数収められる。このことから、革新以後の最新の武器・武具生産を、カハチに並立した2つの門閥氏族が主導するようになったことがうかがえる。375年ごろより以降は、それまでの各種の鏡、各種の石製品、各種の矢じりを付けた飾り矢などの多彩な品々に替わり、ほぼ鉄製甲冑のみが、門閥氏族と各地の氏族とのあいだでやり取りされる主要な品となって、そのことが、近畿と各地との新しい関係を生み出していったのである。

ところで、この新型の帯金式甲冑は、倭独特の様式である。部材の鉄板の綴じ合わせかたをみると、加耶の甲は先述のように縦長の鉄板を横方向に綴じ合わせるので継ぎ目が縦方向に走るのに対し、倭の甲冑は横長の鉄板を水平に寝かせて縦方向につなぎ合わせるので、継ぎ目が横方向に通る。いうなれば、加耶の甲冑のデザインはストライプ風、倭のそれはボーダー風であり、かりに戦場でまみえてもはっきりとした違いが際立ったであろう。それはまた、「倭人」「韓人」といったエスニック集団としてのアイデンティティの形成をうながし、政治や経済とは別の側面から、日本列島が一つの国家としての体裁を整えていくときの、大きな力になったと考えられる。

加耶から百済へ兵力を出し、高句麗と衝突した（391〜404年）

以上にみてきた武装の革新は、倭の内部の要因によって自然発生的に進んだとは考えられない。軍事的な変化というものは、例外なく、外部からの刺激や契機によって生じるものである。この契機とは、さきほどから考えているように、370年ごろに成立した「東晋-百済-倭」の外交ラインと、それを軸とした百済との盟約（倭済同盟）の成立によるものとみてよい。加耶を含む朝鮮半島からの鉄素材の供給の見返りに、倭は百済に対する軍事的支援を求められたと推測できる。この盟約が実体化された機会の1つを記録したのが、当時の高句麗の王都があった輯安（しゅうあん）の「広開土王碑（こうかいどおうひ）」である。高句麗の立場からの、当時の国際的事実の認識のしかたと世界観が記録されたものとして貴重である。

これによると、百残と新羅とはもと高句麗に服属し、朝貢していた（「百残」とは百済のことで、それをさげすんだよび方だとする理解が有力）。ところが、391年よりこのかた、倭が海を渡って来て、百済や新羅などを破り、人びとを服属させた。そこで広開土王は、396年にみずから水軍をひきいて百済を討った。百済王は降伏して高句麗への服属を誓ったが、399年、それを破って倭と通じたので、それを討つために広開土王が平壌まで行った。そこへ新羅の使いが来て、「倭人が国境地帯に満ちあふれ、城を壊して人びとを服属させたから、王に従ってその指示をあおぎたい」というので、400年、広開土王は歩兵と騎兵を合わせて5万を送って新羅を救わせた。404年には帯方付近に侵入してきた倭を討って壊滅させ、多数を斬殺した。

この記述は、広開土王の事績と威信を強調したもので、あくまでも高句麗の視点と価値観によるから、額面どおりには受け取れない。広開土王の偉大さを強調するために、倭を実際以上に強大に描いたという意見もある。ただ、広開土王死去の直後に造られたものであるから、あながち絵空事ともいえず、400年の新羅救援のくだりなどは、かなり複雑ないきさつとともに「苦戦」の状況も描写し、リアリティもある。そのことを踏まえ、391〜404年の倭と高句麗との争いの実態や背景は、おおよそ次のように復元できる。

370年ごろの盟約成立以来、カハチの門閥氏族を中心とする倭の主導勢力は、百済に軍事的な支援を表明し、先にみた武装の革新を進めるなどして、威信を演出していた。391年に高句麗では広開土王が即位し、数10年来敵対してきた百済に対して積極的攻勢に転じた。それに危機感をもった百済から、おそらくは倭に対して軍事的支援の実質化要請があったのであろう。この軍事支援の実質化こそが、同じ391年に倭が海を渡って来たという広開土王碑文の記述の背景であった。

倭の渡海によって、高句麗と百済の戦線は、北部から、新羅も含む南部へと拡がったということになる。倭は、進んでそこに巻き込まれることにより、あわよくば利権の拡大も、という目論見をいだいた可能性が高い。しかしながら、高句麗の攻勢に百済は圧迫され、倭勢もそのつど駆逐されたり壊滅させられたりして、ことは首尾よく運ばなかった。その後、高句麗が、長寿王（ちょうじゅおう）の時代になって南方に力を伸ばして平壌遷都（427年）をにらむようになると、倭の主導勢力の対朝鮮半島政策は、軍事的な強硬策から、内政の強化を前提とした外交の重視へと舵を切るのである。

＊

さらに〈日本列島に「16万基」もある古墳は、なぜ弥生時代に出現したのか？…従来の学説を根本から覆す考古学の最前線〉では、日本に古墳はなぜ現れたかという点について詳しくみていく。

