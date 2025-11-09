「借金取りと半グレ組織から逃亡」「フランスでスリの手先になった」…失踪者たちの壮絶な半生に迫る！

「もう嫌だ、逃げ出したい……」誰でも、家族や仕事、学校で追い詰められ、苦しい時はある。そんなとき、本当に失踪してしまう人がいる。前編に続き、謎に包まれた失踪者たちの半生に迫る！

借金取りと半グレ組織から逃げるため失踪

東京・世田谷区の出身で、大学職員の父をもつ野村翔吾さん（仮名・42歳）は、借金取りと半グレ組織から逃げるため失踪した。

名門の私立中高一貫校に入ったものの校風に馴染めずに退学、編入した夜間高校でドラッグにハマった。

「ある日、親に『車に乗れ』と言われ、警察署の前で降ろされました」

自首したうえ、所持していた薬物がわずかだったため、逮捕は免れた。

その後、野村さんは半グレ組織のメンバーと知り合う。バイトを紹介してもらうようになると、オレオレ詐欺の出し子（口座からお金を引き出す役）をするよう命令された。

「これ以上要求にこたえていると、確実に逮捕される」

18歳にして闇カジノで200万円の借金も抱えていた野村さんは、半グレ組織から逃亡するため失踪を決意。家を出る前、家族には行方不明者届（捜索願）を出さないよう置き手紙を残した。

ドラッグの売人にもなった破天荒人生

「行方不明者届がなければ警察に職務質問をされても足がつきません。もし届けを出されていると、免許証の更新に行っても家族に連絡されてしまいます」

家族との連絡を確実に絶つには、これが最も良い方法だという。

しかし、失踪中、免許証の更新や携帯電話の契約はどうしていたのか。

「身分証明書があれば、銀行口座はつくれます。免許証や健康保険などは、友人や知人の住所を使って、届いた書類はすべて転送してもらえば問題ない。

身分証がなくても、携帯の契約は友人に名義を借りれば簡単です。おカネさえ払っていればの話ですけど」

その後、野村さんは覚醒剤に手を出し、ドラッグの売人になってしまった。

それでも結婚して子供ができると、薬物を止めて更生。今では離婚したものの、妻子は同じマンションの別の部屋に住んでいる。週に一度、子供に会うことが唯一の幸せだ。

フランスでスリの手先になる

多くの失踪者は自分の半生を語りたがらないが、それをネタにしているのが酒井よし彦さん（53歳）だ。彼の失踪は17歳、自分で稼いだお金でパリへ旅行に行った時だ。

お酒を飲みすぎた翌日、目が覚めると帰りの飛行機が出た後だった。あわてたツアー会社が外務省に所在調査を依頼し、酒井さんは失踪者となった。

「後で考えれば、大使館でパスポートを再発行してもらえたはずですが、当時は思いつきませんでした」

片言の英語しか話せない酒井さんが頼れるのは、一緒に飲んだアルジェリア人だけ。

「もし、行くところがないなら、一緒に住むか？」

「ありがとう！ 君たちはどんな仕事をしているの？」

「え！ スリだけど」

一瞬、戸惑ったものの、スリを生業にする不法移民の仕事を手伝う以外に選択肢はなかった。

しかし、「怪しい日本人がスリの手先をしている」と噂が広まり、半年ほどで逮捕。そこで初めて、自分に捜索願が出ていたことが判明。そのまま強制退去処分となり、日本に帰ることができた。

「『生命力がある』とよく言われるんですけど、失踪すれば一人で生きなきゃいけない。強くなるのは当然ですよ」

「闇金」・「密漁」で失踪中も生き延びた

帰国後、25歳で闇金の仕事を始めた。当時は闇金全盛の時代。酒井さんは月に数千万円を稼いだが、次第に警察の取り締まりが厳しくなった。

「最初は末端が逮捕され、次に幹部クラスが指名手配され、組織はバラバラになり、私も逃げることにしたんです」

逃亡先は沖縄の宮古島。逃亡資金の2000万円はすぐに使い切ってしまい、漁師の手伝いをしたり、イセエビの密猟をしたりして生活した。

時効が過ぎて東京に戻り、今は「扇情カメラマン」として、吉原の近くで風俗店の宣伝写真を撮影するスタジオを構える。写真を撮る仕事は天命だと思っている。

「今の人は真面目すぎる。もっとカジュアルに逃げていいんですよ。苦しいなら逃げる。いつか逃げてはいけない自分の天命に出会った時のために、踏ん張る力を養えばいい」

失踪した人は、想像以上に破天荒な人生を歩んでいた。

