9日午前7時15分ごろ、岩手県で最大震度3を観測する地震がありました。

気象庁によりますと、震源地は三陸沖で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは5.8と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度3を観測したのは、岩手県の野田村と盛岡市、それに矢巾町です。

【各地の震度詳細】

■震度3

□岩手県

野田村 盛岡市 矢巾町

■震度2

□岩手県

宮古市 久慈市 山田町

普代村 二戸市 八幡平市

滝沢市 雫石町 岩手町

紫波町 釜石市 大槌町

花巻市 北上市 遠野市

一関市 奥州市 金ケ崎町





□青森県青森市 つがる市 外ヶ浜町八戸市 十和田市 七戸町六戸町 東北町 おいらせ町五戸町 田子町 青森南部町階上町 むつ市□宮城県登米市 栗原市 大崎市宮城加美町 涌谷町 宮城美里町丸森町 石巻市 松島町□秋田県能代市 潟上市 井川町秋田市 由利本荘市 にかほ市大館市 鹿角市 横手市大仙市 仙北市 秋田美郷町羽後町□山形県酒田市 遊佐町 村山市中山町

■震度1

□岩手県

田野畑村 岩手洋野町 葛巻町

軽米町 九戸村 一戸町

大船渡市 住田町 西和賀町

平泉町



□青森県

五所川原市 平内町 板柳町

鶴田町 三沢市 野辺地町

横浜町 六ヶ所村 三戸町

新郷村 東通村 弘前市

黒石市 藤崎町 田舎館村



□宮城県

気仙沼市 色麻町 南三陸町

名取市 角田市 岩沼市

蔵王町 大河原町 宮城川崎町

亘理町 山元町 仙台青葉区

仙台宮城野区 仙台太白区 東松島市

富谷市 利府町 大和町

大衡村



□秋田県

男鹿市 藤里町 三種町

五城目町 八郎潟町 大潟村

北秋田市 上小阿仁村 湯沢市

東成瀬村



□山形県

鶴岡市 三川町 庄内町

天童市 山辺町 河北町

最上町 白鷹町



□北海道

千歳市 函館市 むかわ町

