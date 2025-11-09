岩手県で最大震度3の地震 岩手県・野田村、盛岡市、矢巾町
9日午前7時15分ごろ、岩手県で最大震度3を観測する地震がありました。
気象庁によりますと、震源地は三陸沖で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは5.8と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
最大震度3を観測したのは、岩手県の野田村と盛岡市、それに矢巾町です。
【各地の震度詳細】
■震度3
□岩手県
野田村 盛岡市 矢巾町
■震度2
□岩手県
宮古市 久慈市 山田町
普代村 二戸市 八幡平市
滝沢市 雫石町 岩手町
紫波町 釜石市 大槌町
花巻市 北上市 遠野市
一関市 奥州市 金ケ崎町
青森市 つがる市 外ヶ浜町
八戸市 十和田市 七戸町
六戸町 東北町 おいらせ町
五戸町 田子町 青森南部町
階上町 むつ市
□宮城県
登米市 栗原市 大崎市
宮城加美町 涌谷町 宮城美里町
丸森町 石巻市 松島町
□秋田県
能代市 潟上市 井川町
秋田市 由利本荘市 にかほ市
大館市 鹿角市 横手市
大仙市 仙北市 秋田美郷町
羽後町
□山形県
酒田市 遊佐町 村山市
中山町
■震度1
□岩手県
田野畑村 岩手洋野町 葛巻町
軽米町 九戸村 一戸町
大船渡市 住田町 西和賀町
平泉町
□青森県
五所川原市 平内町 板柳町
鶴田町 三沢市 野辺地町
横浜町 六ヶ所村 三戸町
新郷村 東通村 弘前市
黒石市 藤崎町 田舎館村
□宮城県
気仙沼市 色麻町 南三陸町
名取市 角田市 岩沼市
蔵王町 大河原町 宮城川崎町
亘理町 山元町 仙台青葉区
仙台宮城野区 仙台太白区 東松島市
富谷市 利府町 大和町
大衡村
□秋田県
男鹿市 藤里町 三種町
五城目町 八郎潟町 大潟村
北秋田市 上小阿仁村 湯沢市
東成瀬村
□山形県
鶴岡市 三川町 庄内町
天童市 山辺町 河北町
最上町 白鷹町
□北海道
千歳市 函館市 むかわ町
