9日午前7時15分ごろ、岩手県で最大震度3を観測する地震がありました。

気象庁によりますと、震源地は三陸沖で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは5.8と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度3を観測したのは、岩手県の野田村と盛岡市、それに矢巾町です。

【各地の震度詳細】

■震度3
□岩手県
野田村　盛岡市　矢巾町

■震度2
□岩手県
宮古市　久慈市　山田町
普代村　二戸市　八幡平市
滝沢市　雫石町　岩手町
紫波町　釜石市　大槌町
花巻市　北上市　遠野市
一関市　奥州市　金ケ崎町

□青森県
青森市　つがる市　外ヶ浜町
八戸市　十和田市　七戸町
六戸町　東北町　おいらせ町
五戸町　田子町　青森南部町
階上町　むつ市

□宮城県
登米市　栗原市　大崎市
宮城加美町　涌谷町　宮城美里町
丸森町　石巻市　松島町

□秋田県
能代市　潟上市　井川町
秋田市　由利本荘市　にかほ市
大館市　鹿角市　横手市
大仙市　仙北市　秋田美郷町
羽後町

□山形県
酒田市　遊佐町　村山市
中山町

■震度1
□岩手県
田野畑村　岩手洋野町　葛巻町
軽米町　九戸村　一戸町
大船渡市　住田町　西和賀町
平泉町

□青森県
五所川原市　平内町　板柳町
鶴田町　三沢市　野辺地町
横浜町　六ヶ所村　三戸町
新郷村　東通村　弘前市
黒石市　藤崎町　田舎館村

□宮城県
気仙沼市　色麻町　南三陸町
名取市　角田市　岩沼市
蔵王町　大河原町　宮城川崎町
亘理町　山元町　仙台青葉区
仙台宮城野区　仙台太白区　東松島市
富谷市　利府町　大和町
大衡村

□秋田県
男鹿市　藤里町　三種町
五城目町　八郎潟町　大潟村
北秋田市　上小阿仁村　湯沢市
東成瀬村

□山形県
鶴岡市　三川町　庄内町
天童市　山辺町　河北町
最上町　白鷹町

□北海道
千歳市　函館市　むかわ町

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。