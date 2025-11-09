3400人の最期を看取った医師が語る、「穏やかに亡くなる人の共通点」とは

「心の終活」は必要不可欠

60代に入り、周囲の同世代が退職や新たな人生の選択に踏み出すのを見るにつけ、私自身の「終活」についても考える時間が増えました。

正直なところ、本格的な物の整理といった物質的な終活は、まだ手つかずです。根っからのズボラな性格ゆえ、物理的な整理整頓はなかなか難しそうです。

趣味で集め続けた万年筆の整理は放置中で、部屋の奧へ奧へと放り込んだ、何を入れたのかわからない衣装ケースや段ボールも見て見ぬフリをしています。というわけで、できるだけ物は増やさないように心がけています。

ただし、物質的な終活はともかくとして、心の終活については私なりの形で進めています。

患者さんたちが最期に後悔されるのは、金銭や物よりも、「大切な人に感謝を伝えられなかった」、「謝りたかったのに、最後までごめんねを言えなかった」といった、人間関係や感情に関する部分であることが多いからです。

満足のいく人生、納得できる自身の最期を迎えるためには、心の終活は必要不可欠。それが、23年にわたる訪問診療の現場で3400人ほどの患者さんの最期に立ち会ってきた私が患者さんから学んだことです。

笑顔と感謝を大切にする

穏やかな表情で亡くなられた患者さんには、共通点があります。近く訪れる自分の死、病気の苦しみ、そして自分の人生をすべてを「こんなものだよ」と受け入れて、高望みはせず、置かれた環境で人生を謳歌しているという点です。

例えば、70代の男性患者さんは、認知症と告げられたあと、いま出来ることを考えるようになりました。出した結論は「笑顔と感謝を大切にすること」。悲観せず、「なってしまったものは仕方がない」と受け止めて、記憶があるうちにお世話になった方、お世話になる方に笑顔で「ありがとう」を伝え続けました。

この男性は、記憶が薄れていく中でも、毎日笑顔で過ごし、周囲の人々に感謝の言葉を伝え続けた結果、その方の周りには常に温かい空気が流れるようになり、まさに「生きてきた証」が輝いているようでした。

また、ある患者さんは60代で末期がんを宣告されたのですが、死を受け入れ、残された時間を家族との団欒や、長年疎遠だった友との再会に充てられました。そして、最期は「もう思い残すことはない」と穏やかな表情で旅立たれました。

人生は思い通りにならないことだらけです。だからといって他者と比べて自分はなんて不幸なんだと嘆いていてもいいことはありません。

突き詰めていくと、良い最期を迎える方というのは、みな自分にとって本当に大切なものは何かを見極め、人との比較や世間の基準に縛られることなく、自分自身の基準で満たされていると感じることができる人たちになるのかもしれません。

平野国美氏の記事『「終活は残された時間をよりよく生きるためのプロセスです」。3400人を看取った医師が語る「積極発展型の攻めの終活」』に続きます。

平野国美

看取りの医者。1964年、茨城県龍ヶ崎市生まれ。92年、筑波大学医学専門学群卒業後、筑波大学附属病院などで地域医療に携わる。02年、筑波大学医学専門学群博士課程を修了し、訪問診療専門クリニック「ホームオン・クリニックつくば」を開業。翌03年に医療法人社団「彩黎会」を設立。これまで立ち会った最期は3400例を超す。09年に出版した『看取りの医者』（小学館）は、大竹しのぶ主演でドラマ化もされた。最新の著書は『70歳からの正しいわがまま』（サンマーク出版）

