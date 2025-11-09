母親を自宅介護する実在女性が頻死の猫にかけた言葉に落涙。漫画『夜廻り猫』に流れる静かな愛の物語

「疲れてる時には、この夜廻り猫が一番癒されるんだよなぁ」（原文ママ）

「猫好きの人や、優しい話が好きな人は是非」

「夜廻り猫、泣かされたりほっこりさせられたりで癒やされますよね！」

これは漫画『夜廻り猫』を読んだ人々のX上でのつぶやきのほんの一部だ。

2015年、作者の深谷かほるさんがTwitter（現X）に投稿した8コマ漫画から始まった『夜廻り猫』。“涙の匂い”を頼りに夜を歩く猫・遠藤平蔵が「泣く子はいねが〜」と呟きながら出会うのは、誰もが少しずつ心に傷を抱えた人間や動物（時に亡霊も）。平蔵は彼らのもとへ行き、ただ静かに寄り添い、言葉を遮ることなく、彼らの話に耳を傾ける。すると次第に登場人物たちは自ら希望を見つけ、また新しい一歩を踏み出していくのだ。

漫画『夜廻り猫』に描かれる「人間と猫の絆」をテーマにした物語を試し読みとともに紹介する。

瀕死の猫を発見

栄養失調で瀕死の猫を見つけたのは漫画の主人公でありストーリーテラーの猫・遠藤平蔵。「最期に誰かと会いたかったから嬉しい」と話すその猫を、とある女性のマンションへと急いで連れてゆく。 その女性とは、平蔵が日ごろから付き合いのあるしづさん。

しづさんはすぐさまエサを用意し看病をする。その甲斐あって瀕死の猫は一命を取りとめることができた。しかし、虐げられた過去があったのか、そんなしづさんにさえ怯える猫。その姿を見てしづさんは静かに話しかける――。

実在する作者の友人

しづさんは、怯える猫に優しく愛のこもった言葉をかける。

「頑張ったね、よくきたね」

その声を聞いた猫から出た言葉には、安堵と幸福、そして生きる希望があふれていた。

「俺やっぱ死んだな

ここ天国だ」

しづさんは、作者である深谷かほるさんの実在する友人だ。独身で働きながら親の介護をし、怪我を負った猫やカラスを助けている。どんなに自分が大変な状況であっても、困っている命を見放さない。平蔵はそんな彼女の強さと優しさを知っていたからこそ瀕死の猫を託したのだろう。

「頑張ったね、よく来たね」

その一言は、読み手の心まで優しく包む。

人間と猫の深い絆

共に暮らす猫、あるいは道端で出会う猫たち。話しかけたとしても、言葉が返ってくることはないだろう。表情からでさえ、何を考えているかなんてわからない。しかしそこには人間同士の絆のような、いやそれ以上の深い絆が生まれることもある。

言葉ではなく、しぐさや視線、あるいは気配で伝える猫の愛。猫と暮らす人なら、誰もが一度は感じたことがあるのではないだろうか。漫画『夜廻り猫』からその愛を味わえば、私たちも登場人物のように明日からまた前を向いて歩む希望を見出すことができるかもしれない。

深谷かほる

福島県出身。2015年10月、Twitterにて『夜廻り猫』の連載を開始。以後、毎夜のように更新を続け、読者の共感を得る。2017年「夜廻り猫」で第21回手筭治虫文化賞短編賞、第5回ブクログ大賞の漫画部門大賞を受賞。

構成／笹本絵里（FRaUweb編集部）

漫画『夜廻り猫』が泣ける理由。猫が教えてくれた”生きてるだけでいい”という無言の優しさ