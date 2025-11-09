【校閲クイズ】「彼の話は急に本題から逸れてしまい、それまでの発言との脈略がまったくつかめず、聴衆は戸惑いの表情を浮かべた」。 この文章のどこが誤っているか、分かりますか……？

雑誌や書籍などの信頼性を保つため、重要な役割を担う「校閲」という仕事。

校閲とは、誤字脱字など表記のチェックのほか、内容の矛盾や誤りがないかどうかも、調べて確認することです。「校正」も似たような意味で用いられることがありますが、厳密にいえば、校正は調べる要素を含みません。

テレビドラマやドキュメンタリー番組のおかげで、この仕事の認知度は大幅にアップしていますが、実際にどんな仕事をしているのか、もっと詳しく知りたい……という方もいらっしゃるかもしれません。

そこで、校閲という仕事の一端、そして言葉の奥深さを、クイズを通して知ることができる企画を考えてみました！

以下の文章の誤りを見つけてみてください。

つぎの文章の誤りを見つけてください

「彼の話は急に本題から逸れてしまい、それまでの発言との脈略がまったくつかめず、聴衆は戸惑いの表情を浮かべた」

ここ最近、耳に入ってくる会話で増えた印象がある「ミャクリャク」。万博のキャラは「ミャクミャク」。物事のつながりや筋道を表す言葉は「ミャクラク」で「脈絡」と書きます。耳にする機会が増えた言葉を脳内再生しながら読むとすっと読めてしまうかもしれないこの手の誤りは、仕事をするうえでは疲れているときこそ要注意、と思って気をつけています。

× 「彼の話は急に本題から逸れてしまい、それまでの発言との脈略がまったくつかめず、聴衆は戸惑いの表情を浮かべた」

〇 「彼の話は急に本題から逸れてしまい、それまでの発言との脈絡がまったくつかめず、聴衆は戸惑いの表情を浮かべた」

