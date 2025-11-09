「もう引き際かな」と感じてしまう女の子の行動９パターン
アプローチしている女の子が自分に対して、脈ナシと判断し、「もう引き際かな．．．」と思う瞬間もあるのではないでしょうか。しかしながら「引き際」は、一人ひとり違っていそうです。そこで今回、みなさんの「引き際」の参考となるように「『もう引き際かな』と感じてしまう女の子の行動９パターン」を紹介させていただきます。
【１】３回連続でデートの誘いを断る。
積極的にデートに誘うタイプの男性でも、３回連続で断られると、気持ちが折れる人も多いでしょう。
【２】男性について一切聞かない。
女の子の話を聞く一方で、自分に関する質問が一切ないとき、自分に興味がないと感じます。
【３】デートでは２人の間に距離がある。
スキンシップがあるわけでもなく、女の子との距離を感じるパターンです。心理的に近づきそうもないと感じ、「もう引き際かな」と感じます。
【４】「誰かカッコイイ人を紹介してよ。」と言う。
自分にはまったく興味がないことを実感する瞬間です。
【５】（次の恋人について）「きっといい人が見つかるよ。」と言う。
自分が恋人候補ではないことを確信します。
【６】携帯ばかりイジっている。
デート中に、携帯ばかりイジられると「自分を見てもらえていない」と感じます。
【７】他の男性の話をする。
会っているとき、平気な顔で他の男性の話をされることで、自分が恋愛対象外であることを実感します。
【８】メールの返信がだんだん遅くなる。
メールの返信がだんだん遅くなり、ときには返信がこないパターンです。自分がまったく優先されていないと感じる瞬間です。
【９】２回連続でデートをドタキャンする。
デート前日や当日のキャンセルが、２回も続けば、軽く扱われていると感じ、果敢に挑む気持ちも薄れていきます。
他にはどのようなタイミングで、「もう引き際かな」と感じるでしょうか。みなさんのご意見をお待ちしております。
