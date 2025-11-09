◆明治安田Ｊ２リーグ▽第３６節 札幌３―１大分（８日、プレド）

北海道コンサドーレ札幌のＭＦ高嶺朋樹（２７）が、天国の祖父へ、自身初の２ケタ得点をささげた。ホーム・大分戦で１―０の前半３９分、相手ボールを奪い取って追加点となるゴール。１点差とされた後半３２分には、セットプレーのこぼれ球に反応する。アウトサイド気味に蹴った左ミドル弾で、３―１勝利に貢献した。

今季４度目の１試合２ゴールで、自身初の２ケタ１０得点に到達。「自分でもびっくりしてるけれど、チームを勝たせるために取り組んだ結果、得点というものが生まれた」。主将としての責任感を結果として示した。

ピッチに入る際、頭に思い浮かんだ人がいた。８日は４年前に他界した、母方の祖父の命日。帯広に住んでいたため、試合に駆けつけることは難しかったが「新聞の切り抜きとかしてくれていたし、連絡もくれていた。すごく応援してくれてました」。大好きだった祖父に、自身の２ゴールによる勝利を届け、「見えない力があったんじゃないかなと思います」と感謝を口にした。

２日の千葉戦で２―５と敗れ、Ｊ１昇格の可能性が消えた中での一戦も、全員が気持ちを前面に押し出し、戦い抜いた。「サポーターの心を震わせるようなゲームを届けたい」。思い通りのプレーを高嶺が先頭に立って見せ、３試合ぶり、ホームでは５試合ぶりの白星をつかんだ。（砂田 秀人）