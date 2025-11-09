日本ハムの山本拓実投手（２５）が８日、ＮＰＢ初となる身長１６０センチ台での球速１６０キロ超えを目標に掲げた。「来年の目標はマックス１６０キロ。平均で１５５キロ」。今季の最速１５５キロからの５キロアップをターゲットとした。身長１６７センチはヤクルト・石川と並び、ＮＰＢ投手で最小。「いずれは身長に追いつきたい」と、将来的には球速１６７キロを記録する野望も口にした。

今季はリリーフとして２７試合に登板し、２勝２敗、防御率３・５１。５月から７月にかけて１２試合連続無失点を記録するなど存在感を示したが、夏場以降は失速した。「筋肉量や体重が減って、パフォーマンスが落ちた」と反省。９月３日の登録抹消後は、トレーニングを見直し、食事、トレーニング内容、体重の変化を毎日記録した。シーズン終了直後は７８キロだった体重は、８３キロまで増量に成功した。「最終的に２、３キロ増やすイメージ。キレを落とさず計画的に」と１年間戦うための土台づくりに力を入れている。

一般的に、身長や体格が大きい方が球速は速くなりやすいと言われる。「身長は追いつけないけれど体重は近づける。その体重を扱えれば球速も上がる」。年々パワーアップする２５歳が世界でも類を見ない領域に挑む。（川上 晴輝）