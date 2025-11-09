【難解略語】「PTSD」が何の略か分かりますか？　意外と知られていない日本語名称…

突然ですが、「PTSD」が何の略か知っていますか?

知ってたら自慢できます。

気になる正解は・・・？

正解は・・・

正解は、「Post Traumatic Stress Disorder（心的外傷後ストレス障害）」でした！

PTSDは、Post-Traumatic Stress Disorder（ポスト・トラウマティック・ストレス・ディスオーダー）の略。日本語では「心的外傷後ストレス障害」と呼ばれています。

事故、災害、戦争、暴力事件など、命の危険を感じるような強いショック体験をしたあとに、その恐怖や不安が長く心に残り、日常生活に支障をきたす状態のことを指し、主な症状には、当時の体験を思い出して苦しむ「フラッシュバック」、眠れない・集中できないといった過覚醒状態、そしてつらい記憶を避けようとする「回避行動」などがあります。

PTSDは決して「心が弱いから」なるものではなく、誰にでも起こりうる心の反応です。しかしながら、専門的な支援や治療によって回復が期待できるものでもあります！

次回の難解略語もお楽しみに！

