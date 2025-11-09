逆指名ドラフト元年、その舞台裏で何が起きていたのか？阪神の名スカウトが振り返る「虎のエース・藪恵壹」との出会い

スカウト活動が苛烈を極めるに至る号砲となった1993年の逆指名制度導入。阪神は朝日生命の藪恵壹からの逆指名を取り付けているが、最後までつば競り合いが繰り広げられていた。

担当スカウトだった菊地敏幸氏は藪が東京経済大学時代からほれ込み、朝日生命の監督からの信も得て、他球団の追駆を封じ込んだ。

ドラフトには必ず“キーマン”がいる

前回は先日、引退を決めた巨人の長野久義の獲得に動いたドラフト秘話を振り返りましたが、長野が引退会見を開いた翌朝、メールを送りました。

〈巨人での卒業、おめでとう。近い将来、指導者としての球界復帰を楽しみに待っています〉

返信不要と記しましたが、長野は午前中のうちに電話をくれ、「ありがとうございました」と返してくれました。以前、私が「上原浩治の雑談魂」にゲストで呼んでもらったときにも「菊地さん、見ましたよ」とわざわざ連絡をくれるなど、本当に律儀で、人を大切する男です。

振り返れば長野にとって2度目となる08年のドラフトで、予想もしていなかったロッテに指名され、断りを入れるまでの間には巨人入りのために助力していた関係者から「ロッテが勝手に指名してきても困るよな。何度も会いに来てくれた阪神の菊地さんはおまえの気持ちを大事にして指名を見送ってくれた。それなのにロッテに行くというわけにはいかないよな」というようなことも言われていたそうです。

それがどれだけ影響したかはわかりません。ただ、彼の性格から察するに、自分のことだけを考えて決めることはなかったのではないかと思います。

程度の大きさの違いこそあれ、ドラフト候補となる選手のまわりには必ずと言っていいほど影響力を持った人物がいるものです。そうしたキーマンを見極め、協力を得ることもスカウトの仕事の肝であり、その真価を示すものでした。

虎のエース・藪恵壹との出会い

藪と巡り合うきっかけをくれたのは当時の玉川大学の福田栄一監督でした。

「首都の2部に面白いピッチャーがいます。1度、見ておいた方がいいですよ」

それまで首都大学野球連盟は1部を視察することはあっても、2部は見る機会がありませんでした。やはりレベルは落ちますし、電話をもらったときも、どんなものかなというくらいの気持ちで試合が行われる駒沢球場に足を向けました。

球場の階段を上り切ってスタンドに出ると視界は一気に開け、グラウンドの外野の芝生が明るく見えました。そして、そこを颯爽と駆ける選手がいる。目を奪われるとは、こういうことかと思いました。

「格好いいじゃん。いい走り方をしている。絵になる。こういう縁もあるんだな」

藪のバランスよく走る姿に釘付けになり、試合が終わると東京経済大学の監督のもとへ急ぎました。名刺を差し出す。気持ちがはやるのを抑えられず、挨拶もそこそこに率直な言葉で心の内を伝えました。

「藪君を初めて見させていただきました。素晴らしい選手ですね。ぜひうちに来ていただきたいと思っています」

それが、藪が4年生の春のこと。出足としては決して早かったわけではなかった。それでも私の感性は「藪を獲れ」と強く訴えてきました。

エリート街道ではなかった藪の野球人生

藪は三重県生まれですが和歌山県の新宮高校出身。1年間の対外試合禁止という不運に見舞われながら、そのときから注目される存在ではあったそう。ただ、同じ県内にはのちに「ミスターアマチュア野球」と呼ばれるようになる橋本高校の杉浦正則がおり、その陰に隠れていたようです。

しかも、藪は大学に進むのに1年間、浪人している。早稲田大学を希望していたが合格には手が届かず、東京経済大学に進学。現役合格で早稲田大学に行っていれば違ったと思うが、その時点では本人の中でもプロでやりたいという気持ちはそこまでなかったのかもしれません。

1年間、野球をやっていなかった時期があったものの、藪は1年生の春からリーグ戦に出場。大学初勝利も挙げている。その白星を皮切りに通算36勝。これは当時の首都大学2部の記録でした。

特に私が初めて目の当たりにした4年生の春は8勝をマーク。あとで知ったことですが、教育実習で地元の中学校に戻ったりする時期もある中での無双状態でした。

また、そのときの同リーグは指名打者制度を採用しておらずピッチャーながら打順も5番を打ったりしていましたが、バッティングも光るものがあった。就職先となる朝日生命の渡辺裕啓監督もどちらかと言うと野手で評価していたほど。結局、ピッチャーが不足しているというチーム事情からバッターに転向することはありませんでしたが、藪は打たせても様になった。

ですが、そのときは縁が結ばれることはありませんでした。入れ込む私とは対照的に、東京経済大学の監督は申し訳なさそうな顔を浮かべている。

「いや、菊地さん。藪は朝日生命に決まっています。もう返事もさせていただいているんですよ」

肩を落としている暇はない。すぐさま渡辺監督に連絡を取りました。

「藪はどうなっているの？朝日で決まり？」

「うちで決まりです。ダメですよ」

「藪に期待しているんだ。しっかり育ててくれよ」

実は渡辺とは私がリッカーの選手、彼は朝日生命の選手として何度も対戦をしただけでなく、熊谷組の補強選手として都市対抗野球大会で仲間として戦ったこともある間柄。酒が好きで、楽しい男でした。

私はプロ野球でのプレー経験はありません。法政第二高校から芝浦工業大学、そして社会人野球チームのリッカーへと進み、選手として7年、コーチとして3年を過ごしました。

監督に就任予定でしたが、会社が倒産。その後は運動用品店や神宮球場で働き、野球と関わり続けてきましたが、特に社会人時代に培った人脈はスカウト活動をする上において大きかった。ほかのスカウトは高校あるいは大学出身のプロ上がりが多く、社会人野球に強いルートを持つ人はあまりいなかったですからね。

一応、藪の進路が朝日生命であることの確認を済ませると、次はお願いです。

「俺は藪に期待しているんだ。しっかり育ててくれよ」

「もし本人になにかあったら連絡します」

もちろん、他の球団の動きも知らせてもらえるように頼んでおきました。

念には念を入れ、その年のドラフト直前にも渡辺監督に電話を入れました。

「うちで決まりです。どこの球団も来ていません。大学の監督にも確認しました」

「じゃあ2年後、楽しみにしているよ」

他の球団の中にも藪を見に来ていたスカウトはいましたが、2部という先入観があったのか、動きを見せるところはなかったようです。

藪は朝日生命で順調に成長しました。入社から間もなく主戦ピッチャーとして投げるようになり、同社初の都市対抗野球大会出場に向けて尽力。惜しくも実現させることはできませんでしたが、2年目は熊谷組の補強選手に選ばれ本大会の準々決勝で先発。好投を見せています。

この頃には社会人の中でも評判のピッチャーになっていました。本人によればドラフトまでに広島、西武以外の10球団から挨拶を受けたそうです。

・・・・・・

【つづきを読む】『「藪で行く。絶対に抑えろ」阪神はいかに他球団の追撃を封じたのか？「逆指名ドラフトの内幕」を名スカウトが明かす』

【つづきを読む】「藪で行く。絶対に抑えろ」阪神はいかに他球団の追撃を封じたのか？「逆指名ドラフトの内幕」を名スカウトが明かす