現地時間11月3日、ドジャースのワールドシリーズ（以下、WS）優勝を記念して、地元ロサンゼルスでパレードが行われた。選手と喜びを分かち合おうと大勢のファンが集まり、街中が熱狂に包まれた。

【写真】大谷翔平に向かってチャーミングなウィンクを飛ばす真美子さん。他、大谷と歩く真美子さんのバッグについていたBTS・Vのグッズ『TATA』のぬいぐるみなども

昨年の優勝パレードの際は愛犬デコピンも一緒だったが、今回のパレードでは、大谷翔平（31）は妻の真美子さん（28）と2人でオープンバスに乗り込んだ。パレードを通して注目を集めたのは、夫婦のやりとりの数々だ。野球ライターが語る。

「今年4月に誕生を発表したばかりの幼い娘さんがいるため、真美子さんが夫の試合を観戦する機会は限られています。しかし今回の優勝パレードでは、一気に夫婦ツーショットの"供給"があって、2人のファンも大喜びしています。

バスの上では、夫婦で記念撮影をしたり、笑顔で言葉を交わしたり、リラックスした様子を見せていました。

特に話題になったのが、大谷選手がまるで甘えるように真美子さんにもたれかかったシーンと、ファンが掲げる『ショウヘイ・オオタニ、僕のママと結婚して』というボードに2人が爆笑した後、真美子さんが"見ちゃダメ！"というように大谷選手の眼の前を手で隠したシーンです」

パレードの裏側でも夫婦の仲睦まじい場面があった。大谷選手の現地での様子を伝えるYouTubeチャンネル「コモゴモTV」が独自に撮影した映像が話題になっている。

オープンバスに乗り込む直前の2人をとらえたもので、真美子さんが大谷に向かってウインクしているようにも見える瞬間に〈可愛すぎる〉〈キュンキュンが止まらなかった〉〈天才的に良いウインク〉といった反響が相次いだ。

動画を撮影した「コモゴモTV」のカメラマンにも話を聞いた。

「真美子さんが本当にウインクしたのか、私の目だとはっきりわかりませんでしたが（笑）、やっぱり大谷選手は真美子さんが相手だと、とてもリラックスしているように見えます。真美子さんが大谷選手の服についたゴミを取ってあげるようなしぐさも微笑ましく、仲良し夫婦なのが伝わってきます。

また、その場には山本由伸選手（27）もいて、真美子さんがおじぎのようなこともしていました。真美子さんと山本選手が対面している状況はあまり見たことがないので、そういう意味でも貴重な場面だったのではないかと思います」

"世界のオオタニ夫婦"に国内外のファンが胸キュンしているようだ。