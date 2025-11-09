鉄道網が発達している東京だが、東西に比べて南北への移動がしづらいと言われている。そのうちのひとつ、50年以上前から旅客運行の要望が出ている葛飾区の金町駅と小岩駅を結ぶ「南北移動」問題の解決にBRT（バス・ラピッド・トランジット、バス高速輸送システム）整備の方針を区が公にした。ライターの小川裕夫氏が、葛飾区の南北移動問題解決に貨物線の線路ではなくバス活用を優先することになった理由、線路の活用は消滅したのかについてレポートする。

【写真】国道6号線をまたぐ踏切

東京都葛飾区は長らく総武本線貨物支線（通称：新金貨物線）をLRT（ライト・レール・トランジット）転用したうえで旅客化することを検討してきたが、9月の区議会で同計画をBRTで整備する方針であることを上程した。

新金貨物線は新小岩駅―小岩駅―金町駅間を結ぶ約8.9キロメートルの路線で、葛飾区が旅客化を検討していたのは、そのうちの新小岩駅―金町駅間だった。

同区間を走る貨物列車は１日に約9本と少なく、有効活用されているとは言い難い。また、新金貨物線は全線が単線だが、新小岩駅―金町駅間には将来的に複線化するための用地が確保されている。

「葛飾区は長らく新金貨物線の旅客化を議論してきましたが、おおよそ3パターンで検討をしてきました。その3パターンとは、1：既存の新金貨物線の線路を使って路面電車を走らせる。2：複線用地に線路を敷設して路面電車を走らせる。3：複線化用地にバス専用道を整備してBRTとして運行する、3つです」と説明するのは葛飾区交通政策課新金線旅客化の担当者だ。

新路線候補のLRTとBRT

LRTとは次世代型と呼ばれる新型路面電車で、その定義は明確になっていないが、スマホやIC乗車券などを活用して乗降時間を短縮することでスピードアップを図り、長編成の車両を用いることで輸送力を増やした路面電車のことで、最近では2023年8月に栃木県宇都宮市・芳賀町で新規開業した。

BRTは路線バスを進化させたシステムで、連節バスによる大量輸送を可能にし、バス専用レーンを整備やバスが走っている道路側の信号を優先的に青へと切り替えるバス車両優先システムを導入することで定時性を確保したバスのことを言う。

宇都宮市・芳賀町のLRTは当初の需要予測を大幅に上回る成果を出し、昭和の遺物と見られていた路面電車のイメージを刷新。これが公共交通の維持・確保に問題を抱える自治体関係者から注目され、触発されるように岐阜県や京都府でもLRTの導入議論が浮上した。

宇都宮市と芳賀町を結ぶ新型路面電車は総延長が約14.6キロメートルで、全区間を新たに建設した。新しい鉄道をゼロから建設することは、人口減少が著しい現在の日本において採算面などを理由に非現実的といわれてきた。それを宇都宮市・芳賀町は覆したが、用地の確保や線路の建設、運転士の育成、車両の用意などゼロから鉄道運行を始めるには多くのハードルを越えなければならない。そのため、全国でいくつもLRT計画が浮上しているものの、具体的に進んでいる計画は数えるほどしかない。

LRTの運行には多くのハードルをクリアしなければならないが、既存の設備を利活用できればLRT運行のハードルはぐっと下がる。新金貨物線のLRT化が議論された背景には、既存設備が利活用できるという理由もある。

葛飾区がBRTを優先した理由

歴史を紐解けば、新金貨物線を旅客化するという構想は半世紀以上前から存在した。例えば、東京の東部を地盤にする衆議院議員の天野公義が1953年に貨物線を旅客転用するように国会で要求している。天野の要求は、あくまでも貨物線を旅客転用するというものでLRT化ではないが、貨物線を有効活用するべく旅客運転しようという意図は共通している。

その後も葛飾区は新金貨物線の旅客化を模索してきた。その理由は葛飾区の鉄道網は東西移動ばかりが整備されている点にある。鉄道の南北移動は京成金町駅―京成高砂駅間を結ぶ京成金町線ぐらいしかない。区内の南北移動の需要は高く、どうしても南北移動は路線バスに頼ることになる。

新金貨物線が旅客化すれば、それは交通利便性が向上することになり、それは区民にも恩恵をもたらす。そうしたことから、葛飾区議会議員や地元住民有志が資金を募って団体臨時列車を運行するなど、官民一体で繰り返し旅客化への機運を高めてもいる。決して宇都宮市・芳賀町の成功に乗じた計画ではない。

葛飾区が進めていたLRT化計画でネックになった点はいくつかあるが、その中でも新金貨物線と国道6号線との踏切が難題として立ちはだかった。

「現在の新金貨物線は1日に約9本の列車が運行していますが、列車往来時は渋滞が発生するので国道6号線への影響は少なくありません。国道6号線は交通量が多く、仮にLRTを運行することになると1時間に2?３本の列車運行が行き来することになります。LRT化すると、現行よりも大幅に踏切の遮断時間が増えますので渋滞が激化することが懸念材料になりました。葛飾区はLRT整備に合わせて線路側を高架化することも一案として検討してきましたが、それは費用面で非現実的です。こうした経緯を踏まえ、道路交通に支障が少ないBRTを整備するという方針へ切り替えて議論を進めることになりました」（同）

新金貨物線には全15か所の踏切があり、自動車が行き来できるのは12か所。しかし、国道6号線以外の踏切はLRT化の検討において大きな障壁にはならなかった。

国道6号線は片側2車線の計4車線道路で、交通量が多いことから一部の区間で6車線化への切り替えが始まっている。今後、新金貨物線と国道6号線が交差する踏切地点も6車線へと切り替えられる予定だが、この車線増工事と同時に新金貨物線の踏切を立体交差化することも一案として検討されている。新金貨物線と国道6号線が立体交差化すれば、ほかの踏切は残るものの、最大の障壁は解消される。それはLRT実現に大きく近づくことを意味する。

しかし「国道6号線の整備は国の事業なので、葛飾区から何かを言える立場にない」（同）ということだった。

新金貨物線の旅客化検討委員会には、国土交通省もオブザーバー参加している。このあたりの調整に関しても検討委員会で協議されていてもいいはずだが、協議者の歩調が完全に一致しているわけではないようだ。

昨今はバス・鉄道ともに運転士不足が深刻化し、輸送力が大きいという理由からバスよりも路面電車という機運が高まっている。また、道路を走るバスよりも線路を走る路面電車の方が無人運転を導入しやすい。それらを考えれば、BRTよりもLRTに将来性がある。

なにより、区内の南北交通を路線バスに大きく依存している現状を改善するために新金貨物線の旅客化を検討してきた。それにも関わらず、路線バスの進化版とはいえ、BRTを整備する方針を決めたことは、葛飾区の南北移動は引き続き”バス”が担うことになる。これまでの議論は何だったのか？と疑問を抱く区民もいるだろう。それでも葛飾区はBRT整備を優先すると発表した。

葛飾区はBRT化を優先的に議論していく方針を固めたが、完全にLRT化を諦めたわけではないようで、その含みは残している。区議会に上程した手前、すぐにBRT案を撤回するわけにはいかないだろうが、今後の社会動向によっては再びLRT化を検討する可能性もある。

とはいえ、既存の設備を利活用できる新金貨物線の旅客化がLRTからBRTへと方針を変更したことは、いまだ路面電車が自動車交通を阻害するという受け止めが根強く残っていることを浮き彫りにした。

宇都宮市・芳賀町によって高まった路面電車の再評価の兆しは限定的で、十分に理解が浸透しているとは言い難い。