これが100円!? 「うちもこれ」と口コミ爆発！ダイソーの神コスパ「すくいやすい食器」が3万いいね【ママリ】

ダイソーで買えるの!?子ども用「すくいやすい食器」に3万いいね

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。子育てに関するできごとをもとに、「あるある」や「ほっこり」など多くの反響が寄せられた投稿を紹介します。さまざまな家族模様がかい間見える子育てエピソードをどうぞごらんください。

ご紹介するのはlili__1y☺︎🌸+🥚15w(@lilili_s_)さんが投稿したある写真。皆さんは、わが子のご飯用の食器に、どんなものを使用していますか？皆さんが重要視するポイントや、こだわりはそれぞれあるでしょう。でも、やはり使い勝手がよいものだとありがたいですよね。一人食べが始まった子どもは特に、使いやすさが重要なポイントかもしれません。

©lilili_s_

©lilili_s_

ダイソーのすくいやすい食器がなかなかいい仕事する🫶

汁気の多いごはんとかも最後まですくえてムスメも満足げ☺️



電子レンジ可でサイズも3種類あってスタッキングもできるよ～

３つ買っても330円すばらし！

ダイソーにあるという、使い勝手がよさそうな食器！これはぜひ手に入れたいですよね。すくいやすいお皿を使えば、子どもの食事もスムーズになるでしょう。食事の時間が、より楽しくなりそうです。



この投稿に「介護にも使えます」「うちもお世話になってます」などのリプライが寄せられました。さまざまな場面でも活躍しそうな食器。わが子の食器探しで困っている人にもうれしい情報ですね。お店で探してみたくなる投稿でした。

「夫が童心に返りすぎ」妻の投稿に9.1万いいね

ご紹介するのは、べべ 𓅯 1y4m ☺︎(@okbebe12)さんの投稿です。子どものころ好きだったおもちゃに、大人になってから再度ハマった方もいるのではないでしょうか。べべさんは息子に買ったおもちゃで、誰よりも夫が楽しんでいるのを目撃しました。童心に返った夫の姿に思わず笑ってしまうはず。

©okbebe12

息子に買ったおもちゃで夫が童心に帰りすぎてる

この写真を誰が見ても、夫が一番楽しんでいるように見えるでしょう。子どもと目いっぱい楽しむ姿が、とてもほほ笑ましいですね。この投稿には「作り始めると意外に親がハマっちゃうんですよね(笑)」「お父さん楽しそうで何より」といったコメントが寄せられていました。



お子さんにとっても、パパが全力で遊んでくれたらうれしいはず。べべさんの夫の楽しそうな写真から、家族愛あふれる時間が伝わってくるすてきな投稿でした。

3歳が食事で悩み？「大きくなっちゃう」発言の理由に8万いいね

ご紹介するのはいちご/3歳🎀←登園渋り完了。将来の夢は海賊。(@ichigo_SandM)さんが投稿したあるエピソードです。子どもの成長は親にとって何よりの幸福です。一方、卒乳して、おむつがとれて、抱っこをしなくなり…そういう育児の卒業は、しんみりと感じることもありますよね。ずっとこのままでいてほしいものの、すくすく大きくなってほしい。切ないながら、ほっこりするエピソードをご紹介します。

夕飯の時、娘が少し思い詰めたような顔で、少し食べた後にお箸を置いて、「…ごちしょーさま」と言うので、「どうした？具合悪い？」と聞いたら、

「大きくなっちゃうから…」

と。

いやいや！太る心配は早すぎるでしょ！😆と笑い飛ばしたら、娘は泣きそうな顔。



「だってママ…。これ以上大きくなったら、抱っこできなくなるねぇって言ってたから。娘ちゃん…まだ抱っこがしたいの。じゅっとじゅっと、起きても、保育園も、おむかえも、ごはんも、おふろも、じゅーっとママと一緒がいいの。ママと抱っこがいいの…」

だそうです泣いた。



ママだってずーーーっと一緒がいいよ！！😭

でもご飯は食べよ！？

いつまでも抱っこをしてほしいから、大きくなりたくないと言い出した娘さん、とてもかわいらしいですよね。親としてはしっかりご飯を食べて、すくすく成長をしてほしいですが、いつまでも抱っこしてほしいお子さんの気持ちも理解できます。



この投稿に「しっかり食べて、元気に大きくなってね」「何歳でも抱きしめてあげる！」などのリプライが寄せられました。仲良し親子のエピソードに、胸が温まる投稿でした。

記事作成: yue12sakura

（配信元: ママリ）