松本人志『DOWNTOWN+』に漂う「テレビへの未練」！ カリスマの”殿様ジャッジ”が嫌われる理由とネットらしさを活かせていない「違和感の正体」

お笑いコンビ「ダウンタウン」による動画配信サービス「DOWNTOWN+（ダウンタウンプラス）」がサービス開始した。ファンからは期待感を持って受け止められているが、ネットメディア編集者の感覚から見ると、「ネットで好まれやすいコンテンツ」とは、若干外れているような印象を覚える。その違和感を追ってみた。

「ネットらしさ」が発揮できていない

このサービスにモヤモヤする最大の理由として、「インターネットらしさ」が発揮できていない点がある。2025年11月のサービス開始時に、新規コンテンツとして登場したタイトルは、いずれも「テレビらしさ」にあふれるものだった。

企画面でいえば、松本さんが主催者となる「大喜利GRAND PRIX（グランプリ）」は、かつて松本さんが“チェアマン”を務めていた「IPPONグランプリ」（フジテレビ系）を思い起こさせる。同様に「芯くったら負け！実のない話トーナメント」も、フジの「すべらない話」や「酒のツマミになる話」を連想させる。

筆者は動画を見て、どれもエンタメコンテンツとして完成度が高いと感じたが、あくまでそれは「テレビ的な完成度」だ。出演者として、ダウンタウンが所属する吉本興業のみならず、人力舎やサンミュージックなどに所属する、一線級のお笑い芸人が登場している点も、その印象を増している。

ここで言う“テレビらしさ”とは何か。簡単に言うと「ヒトもカネも惜しまず投入し、しっかりパッケージングされたコンテンツ」を指す。では、反対の“ネットらしさ”と言えば、「荒削りながらも、ユーザーが育てたくなるコンテンツ」である。

ユーザーと演者の「対等さ」があまりない

インターネットの特徴として、よく双方向性が指摘される。エンタメコンテンツにおいても、制作側の一方通行ではなく、ユーザーとの相互コミュニケーションが、ネットの醍醐味（だいごみ）と言える。

ダウンタウンプラスでも、生配信にコメントを入れられる。ただ、11月1日の初回配信を見る限り、それはあくまで、松本さんとマンツーマンではなく、スタッフや観客をふくめた「場」とのコミュニケーションに感じられた。要するに、ユーザーと演者の“対等さ”があまり感じられないのだ。

これもテレビであれば問題ない。むしろ「あのカリスマに直接メッセージを投げられた」と、プラスの印象を残すだろう。しかし、まさにこの「メッセージを投げる」という構図が、“雲の上の存在”と“お茶の間の我々”の違いを表していることを忘れてはならない。

やはり物足りない双方向性

ダウンタウンプラスでは、他にもユーザー参加型の企画がある。「お笑い帝国大学」と題するコンテンツでは、大喜利形式の試験問題が出題され、会員はそれらに回答できる。他の利用者からの投票も受け付け、番組内での講評による点数も加味した上で、「通信簿」や「席次表」が反映されるシステムになっている。

先ほどのコメントと比べれば、まだ双方向感があるが、これもまだ足りない。というのも、テレビとネットの大きな違いは、「一緒になって作り上げていく感」の有無にあるからだ。育成型や共創型の関係性が好まれるため、「お墨付きを与えてもらう」ような距離感では、いまひとつ物足りなくなってしまう。

このように、ネットでありながら、ネットの特性を生かしきれていない現状が見えてくる。そのギャップから、にじみ出てしまうのが「テレビへの未練や憧れ」だ。当事者たちにその気持ちがなくても、状況がそう感じさせてしまうのである。

「回す」役割は極めてテレビ的

ネットとの親和性が高いと思えない背景には、松本さんが一歩引いた立ち位置なこともある。自身が前面に出るというより、「回す」役割を担う。活動休止以前から、このポジションではあったものの、それが“テレビの外”で、いかに受け止められるかが問題となるのだ。

つまりは「お笑いのカリスマである松本人志がジャッジする」という構図そのものが、極めてテレビ的なのではないか。ここまで話してきたように、ネット上では、演者と閲覧者の間に（たとえ虚構であっても）フラットな関係性が求められる。しかし、松本さんの裁量によりすべてが動くとなれば、それは対等とは言えない。

当然ながら、これは“見せ方”で変えられる。近年は「放送作家もしくはプロデューサー・松本人志」としての立ち回りが多かったが、表現者としての「タレント・松本人志」をアピールできれば、ネットでも親しみを持つ人は増えるだろう。

「カリスマ性を薄められるか」がカギ

とはいっても新作コンテンツには、ネットとの親和性が高そうなものもある。例を出すならば、なんらかの作業をしながら、ゲストと話し合う「7：3トーク」。初回はギョーザを作りながら、「シソンヌ」長谷川忍さんと1対1で話している。

映像を見る限り、先輩・後輩の関係こそあるが、権威的な上下はないように見えた。ネット上では、あまり権威性が好まれない傾向がある。少しでも感じさせると、嫌悪感を示したユーザーから「お山の大将」と認定されがちだ。

そう考えると、「いかにカリスマ性を薄めて、親近感を伝えられるか」が、ネット進出成功のカギを握っているのではないか。浮世離れしすぎた世間とのギャップを、視聴者のツッコミどころに転換できれば、おのずとネットでも受け入れられるだろう。

そこでキーパーソンになるのが、相方の浜田雅功さんだ。これほどまでに松本さんが神格化されてしまった以上、人々の松本像を「ツッコんでもいい存在だ」へと転換させるには、よほどの人物の“お墨付き”しかない。現時点では浜田さんが出演する新作コンテンツは配信されていないが、今後の内容によっては、風向きが変わるかもしれない。

