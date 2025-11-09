「千枚通しで滅多刺し、全裸で強制正座」…ヤクザが遺体を埋めた「えげつない動機」とは

千枚通しで体を刺してネットにアップ

茨城県猿島郡境町。千葉県との県境に面した静かなこの町で男性（当時48歳）の遺体が見つかったのは、10月14日のことだった。変電所に近い茂みの奥、警視庁の捜査員が2メートルほど土を掘ると、腐敗が進んだ遺体が現れた。死後3〜6ヵ月ほどと推察された。

警視庁は10月23日までに、男性の遺体を埋めたとして、指定暴力団山口組落合金町連合若中の工藤良太郎こと臼井良容疑者（38歳）、落合金町連合傘下組織組員の勝又サードアリ容疑者（30歳）、職業不詳の望月彰吾容疑者（27歳）と熊崎聖矢容疑者（27歳）ら男6人を死体遺棄の疑いで逮捕した。

全国紙記者が解説する。

「男性は、望月と熊崎との間で薬物を巡る金銭トラブル絡みで揉めたそうです。さらに女性トラブルもあったそうで、6月11日に都内から車で連れ去られました。男性はその後、死亡しました」

実は男性の死亡後、望月らが臼井に「大変なことになった」と相談していた。土地勘があったのか、臼井の指示で境町の茂みに埋めることとなった。遺体を車で運び、6人で埋めたという。だが男性の所持品なども見つかっておらず、詳細はまだ分かっていない。そもそも事件が明るみに出たのは、別の暴行事件に関連して押収された証拠品の解析がきっかけだった。

今年7月10日、臼井容疑者と勝又容疑者らは元暴力団組員の男性（24歳）に暴行したとして、逮捕監禁や強盗傷人などの疑いで逮捕されていた。

「路上で男性を車に押し込み、手錠をかけるなどして6日間にわたり住宅で監禁。さらに殴る蹴るなどの暴行のほか、千枚通しで体を刺したそうです。さらに血まみれの男性が全裸で正座をさせられ、暴行を受ける様子を動画に撮り、X（旧ツイッター）に上げていました（※現在は削除済み）」（前出の記者）

服役中の仲間に向けてメッセージ

警察によると、臼井容疑者らは男性に「お前、何でこうなったか分かってっか。お前が500万円がじったのか（盗んだのか）。いくらか詰めろ」「誰かに連絡して金を振り込んでもらえ」などと脅し、現金を振り込むように要求。男性の知人に現金383万円を振り込ませたという。

実はこの男性は、特殊詐欺の被害金を持ち逃げしたという話もあり、警視庁は臼井容疑者やその周辺を調べていた。

その事件で押収したスマートフォンの中に、境町周辺で撮影された写真が見つかった。さらに男性の遺体を隠す方法や、遺棄場所を相談するやりとりがあった。位置情報などが残されていたことから、警察は死体遺棄事件で調査を開始。10月9日と14日の両日、50人の体制で現場を捜索し、遺体を発見した。

全裸で仰向けの状態だった遺体は、司法解剖の結果、死後3〜6ヵ月が経過しているとみられたが、死因は不明。だが遺体には複数の骨折の痕があり、暴行を受けた形跡が確認された。

「骨はかなりバキバキに折れていて、どれが死因か分からないくらいだったそうです。警察は、望月と熊崎が暴行を加えて死亡させた可能性があるとみて、再逮捕を繰り返しながら殺人事件での立件を狙っているようです」（前出の記者）

遺体が見つかった境川町の現場は、人通りの少ない自然の茂みで、草木が生い茂る場所。近くには変電所があるだけで、地元住民でもあまり立ち入らない地域だったという。

主犯とみられる望月容疑者は、組員ではないものの、暴力団関係者として有名だった。

望月容疑者のものとみられるXのアカウントには、服役中の仲間に向けたメッセージのほか、地元の友人たちに向けた熱い思いも記されていた。

「本当今日仲間ということ知れた日だったわ。絶対もう誰も見捨てないしなんかあった時は体張るわ」（原文ママ）

被害男性とのトラブルの末、体を張って死体遺棄に加担した望月容疑者。警視庁は押収したスマートフォンなどの解析を進めるとともに、男性が死亡した経緯のほか、事件の背景に暴力団の指示や金銭的な動機があったかなどを調べている。

