「借金のかたに俺を売った？」

一連の場面で、視聴者の多くは主人公の蔦重こと蔦屋重三郎（横浜流星）ではなく、喜多川歌麿（染谷将太）に感情移入、それも同情したのではないだろうか。

NHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』の第42回「招かれざる客」（11月2日放送）では、歌麿が描いた美人大首絵、なかでも当時の江戸で評判だった3人の美人を1枚に並べて描いた『当時三美人（寛政三美人）』が大ヒットした。そこまではよかった。彼女たちが働く店に、今日でいえばアイドルに会いにくるように多くの人が押し寄せ、それを受け、自分の店の女性も歌麿に描いてほしいという商人が、耕書堂に列をなしたことも、まだよかった。

蔦重を演じる横浜流星

しかし、大量の注文を1人でこなすのは難しいと悲鳴を上げる歌麿に、蔦重はこう告げた。「この際、弟子に描かせたらどうだ？」「弟子にあらかた描いてもらって、お前が名だけ入れりゃあいいじゃねえか？」。1枚1枚ていねいに描きたい歌麿が抵抗すると、「お前の絵はお江戸の不景気をひっくり返しはじめてんだよ。ちょいとした方便くれえ、お前、許されんだろ？」と、有無をいわせない。

また、蔦重は吉原に、女郎の大首絵の揃いものを出してはどうかと提案する。その結果、歌麿が女郎絵を50枚描けば、蔦重が吉原に負っている100両の借金の返済とみなすという約束を取りつけた。だが、それを蔦重から聞かされた歌麿は、怒っていった。「それ、借金のかたに俺を売ったってこと？」。

蔦重は、ちゃんと礼金も払うし、売ったのではないと釈明するが、自分になんの話もないまま自分の仕事を勝手に決めた蔦重が、歌麿は許せない。すると蔦重は「頼む、ガキも生まれんだ」。妻のていが妊娠したことを告げたが、歌麿には関係ない。しかし、蔦重はこう続けた。「正直なとこ、あらたな売れ筋がほしい。頼む、身重のおていさんに苦労をかけたくねえんだよ」。

歌麿の署名の上に蔦屋の印の意味

歌麿は仕方なく、その仕事を引き受けたが、蔦重による自分本位の押しつけの連発に、うんざりした視聴者も多かったのではないだろうか。もちろん歌麿自身も、自分を商売の道具としか見ていないような蔦重の要求に、複雑な思いをかかえていたが、そこに西村屋の2代目の万次郎が訪ねてきた。

少し前に、自分とも仕事をしてほしいという万次郎の依頼を、歌麿は断っていた。しかし今度は、歌麿は拒まなかった。「西村屋さん、お受けしますよ、仕事」。そして、こう付け足した。「この揃いものを描き終わったら、もう、蔦重とは終わりにします」。

史実のうえでも、歌麿は寛政6〜7年（1794〜95）ごろから、蔦重とは距離を置いて、若狭屋、岩戸屋、近江屋、村田屋、松村屋、鶴屋等々、ほかの多くの版元から錦絵を出すようになった。理由のひとつは、『べらぼう』の第43回「裏切りの恋歌」（11月9日放送）でも強調されるようだが、蔦重のもとから刊行された歌麿の美人画には必ず、「歌麿筆」という署名の上に蔦屋の印があることだった、とされる。

これは歌麿の作品であるより前に蔦屋の企画であることを示すもので、蔦屋のほうが格上だという世間へのアピールだったと考えられる。そのことに歌麿が抵抗を示した可能性が指摘される。

こうした蔦重と歌麿の関係性に対し、歌麿の自負心が頭をもたげてきた可能性もある。松嶋雅人氏は「まだ売れていないうちならいざ知らず、人気がでれば自分はもっとこんな絵が描きたい、こんなふうに描いてみたいと思うもの。浮世絵は版元優先とはいえ、歌麿は我慢ならなかったのでしょう」と書く（『蔦屋重三郎と浮世絵』NHK新書）。

絵に描き込んだ強烈な自負心

そのような自負心は、歌麿が描いた美人画のなかにも垣間見える。一例だが、寛政7〜8年（1795〜96）ごろに近江屋から出した美人大首絵『五人美人愛敬競兵庫屋花妻』は、「歌麿筆」の上に「正銘」と記され、「本家」という印も押されている。それだけではなく、画中の女性が読んでいる手紙に「人まねきらい」「美人画ハ哥子にとゝめ参らせ候（美人画は歌麿にとどめを刺す）」と書き込まれている。

また、寛政8〜10年（1796〜98）ごろに鶴屋から刊行された『錦織歌麿形新模様』（そのうちの「白うちかけ」）にも、画面左上に巻物をかたどって文章が配置され、「自分の画料は鼻とともに高い」と自画自賛し、ほかの絵師のことを「蟻のように出てくる木の葉絵師」とこき下ろしている。

とはいっても、蔦重あっての歌麿だったことは疑う余地がない。

実際のところ、蔦重と歌麿がどのようにして出会い、どのような経緯で一緒に仕事をすることになったのか、正確なところはわかっていない。だが、早い時期から蔦重が歌麿の才能を買い、育てたことは疑いない。同居していた時期もあったし、2人が単なる版元と絵師の関係を超える絆で結ばれていたことは、改名をみてもわかる。

当初は「北川」の姓を使っていた歌麿だったが、天明3年（1783）7月刊行の『燈籠番付 青楼夜のにしき』から「喜多川」を名乗るようになった。喜多川は蔦重の養家の姓で、それを名乗らせたということは、蔦重は歌麿を自分の一族に迎え入れたにも等しい。

その後も蔦重は、自分の故郷である吉原を歌麿にたっぷり取材させ、美人画から春画までをリアルに描く訓練を積ませたと考えられる。また、『画本虫ゑらみ』などの豪華な狂歌絵本を通じて、写実的で質感の高い絵を描くチャンスをあたえ、さらに腕を磨かせた。そうした経緯を得て誕生したのが、女性のバストアップを描いた美人大首絵であり、それは蔦重のプロデュースがなければ誕生しなかった。

歌麿はほかの版元から美人画を出すようになったとはいえ、結局、歌麿が描いた美人画の8割は蔦重がプロデュースしている。

通常は見えない舞台裏だから

だからといって、蔦重のほうが歌麿より格上だという話ではない。というのは、「江戸のメディア王」の異名がある蔦重は、あくまでもプロデューサーであり、才ある人を育てる立場にある。地本問屋の主人とは、いまでいえば出版社の社長であり編集者にあたる。いまも出版社は作家を育て、作家が活躍する場で、出版社社長が作家より格上ということはないし、社長や編集者が表に出ることも、例外を除いてない。

それをテレビ局、あるいは芸能プロダクションに置き換えてもいい。歌麿を俳優やタレントに置き換えればわかると思うが、芸能プロダクションは俳優を育て、売り出す際、ある路線を定め、イメージ戦略を重ねる。駆け出しのころの俳優は、それに黙って従うのが普通だが、売れっ子になって自負心が生まれると、事務所の介入をうるさく感じて、揉めごとが生じたり、独立騒動が起きたりすることもある。

だが、そうした舞台裏は通常は表からは見えず、たまに表面化すると、「俳優の意思を無視して型にはめようとする芸能プロ」という図式で語られることが多い。それも間違った見方ではないにせよ、芸能プロ側から眺めれば、お金と時間を投じ、手塩にかけて育ててきた俳優に反旗を翻されて困惑している、という構図が見えたりもする。だが、そちら側から眺める機会はあまりない。

プロデューサーとはそういう立場である。作家や俳優、タレントなどを総称してプレーヤーと呼ぼう。プロデューサーはプレーヤーの才能を見極め、それが最大限、そして適切に発揮されるように導く。その際、アーティストと衝突することもあるが、衝突を避けていたらプロデュースはできない。しかし、舞台裏の衝突は通常、ファンには見えないから、プロデューサーがプレーヤーの支持者から反感を買うことは多くない。

ところが、「べらぼう」は、これまで常にプレーヤーばかりが主人公だったNHK大河ドラマではじめて、蔦重というプロデューサーが主人公である。だから、通常は見えない舞台裏に焦点が当たり、プレーヤーに無理難題を吹っかける姿が映し出される。すると、プレーヤーのファンには、自分のことばかり考え、プレーヤーを商売道具としか見ていないひどい人間に見えてしまう。

「べらぼう」では、主人公の蔦重人気が低いように思われる。実際、このドラマで話題になったのは歌麿のほか、平賀源内、朋誠堂喜三二や恋川春町、山東京伝らの戯作者、瀬川や誰が袖ら吉原の花魁、あるいは田沼意次や松平定信ら為政者で、いずれもプレーヤーである。蔦重は大河ドラマ史上でも珍しい損な役なのである。

香原斗志（かはら・とし）

音楽評論家・歴史評論家。神奈川県出身。早稲田大学教育学部社会科地理歴史専修卒業。著書に『カラー版 東京で見つける江戸』『教養としての日本の城』（ともに平凡社新書）。音楽、美術、建築などヨーロッパ文化にも精通し、オペラを中心としたクラシック音楽の評論活動も行っている。関連する著書に『イタリア・オペラを疑え！』（アルテスパブリッシング）など。

