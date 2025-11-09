「来月はホーチミンです」

筆者のもとを相談に訪れたシーラ（仮名）と、彼女の妹・レナ（仮名・20歳）。女子大生のレナは夜のお店で多額の売掛金を背負い、その返済のために海外から日本へドラッグを密輸する“運び屋”を強いられていた。【瀬戸晴海/元厚生労働省麻薬取締部部長】

【写真を見る】女子大生が飲み込んだ“ブツ”のグロテスクな形状…ソーセージのようにも見えるが、とても口に入れたくはない。

第1回【有名私大に通う女子大生が“ドラッグの運び屋”に堕ちるまで…「タンポンよりも少し太い“ブツ”をえずきながら丸呑みしたんです」】の続き

こうしてレナの1回目の“運び”は終了した。

その後、不安な日々を送っていたところ半月後に再び指示が届いたという。このときの指示もテレグラムだった。「I′d like you to go to Ho Chi Minh City next month. Please book the flight and hotel for 3 nights and 4 days.（来月はホーチミンです。3泊4日、フライトとホテルの予約お願いします）」という内容だった。そして、彼女を震え上がらせたのはメッセージに添付されていた画像だった。そこには姉・シーラの姿が写っていたのだ。

“使用”だけでなく、若者による“密輸”も増加している（写真はイメージです）

「メッセージの言葉は丁寧だったけど、送りつけてきたのがお姉ちゃんの写真だったから震えちゃいました。“やっぱり犯罪なんだな”とショックを受けました。でも、いまさら誰かに相談もできないし、指示を断ったらお姉ちゃんが危ない目に遭うかもしれないと思って。急いで渡航のスケジュールを組んで、テレグラムに連絡したんです」

2回目のホーチミンでの“運び”でも、1回目と同じ男女がホテルにやってきたという。女からブツの袋と“TAO MEO（タオメオ）”という果実酒2本を渡された。男は「つらいと思うけど頑張って。お酒は免税品だから、手荷物扱いで持って帰れるよ」と優しく伝えてきたという。

この男、利久斗（仮名・24歳）の顔に新しい傷痕があることにレナは気づいた。男の目はどこか寂しげで、深い悲しみを湛えているように見えたという。この男のことが気になりだしたレナは、スマホの番号を書いたメモを渡して「相談したいことがあるの」と小声で伝えたそうだ。

「レナ、一緒に抜けよう」

「私、利久斗のことが引っ掛かってて。売れないホストに騙された時と一緒かな。男の影とか弱さに惹かれるというか。よくわかんないけど、バカだよね。自分が置かれている状況も忘れて……」

――つまり利久斗に惚れたということか。かなり危険な恋だな。

「……」

3回目の“運び”もホーチミンで、概ね2カ月後だったらしい。ホテルに到着したのを見計らったように利久斗がひとりで訪ねてきたという。

「彼が“ごめんね、今回は中止になっちゃった。でも、旅費と日当は支給されるから、何か美味しいものでも食べて帰んなよ。それから携帯番号ありがとう”と言ってきたの。なんか嬉しくなって“じゃあ、一緒に食事しよう”と誘っちゃった」

2人はブイビエン通り（ホーチミン最大の歓楽街）で食事をしてからナイトクラブへ。酔った利久斗は「僕は 利久斗。母親がベトナム出身だから、ここで生きて行くこともきるけど日本に帰って、出頭して、もう自由になりたい」などと語ったという。さらに、こう続けた。

「僕はベトナム語がある程度わかるので、こっちのボスの下で日本人の“運び屋”の世話役をやらされている。この組織は中国人がボスで、その下にベトナム人や日本人のメンバーがたくさんいるんだ」

彼の説明によれば、この組織は、アジア各国から純度の高いMDMA結晶やDMT（ジメチルトリプタミン/幻覚剤）パウダー、さらにLSD原液などを日本に密輸。それを原料に販売用の商品を製造し、主に外国人グループに売っているのだという。

「たしかに給料はいいけど、情報を漏らしたり、組織から抜けようとしたりすれば制裁が待ってる。僕も何度か酷い目に遭わされてね……。だから、レナ。一緒に抜けよう」

レナは彼の言葉を聞いて驚いたそうだが、ひとまずひとりで日本に帰国することになった。

「妹が飛んじゃった」

密輸の詳細や、犯罪組織の内情については、捜査上の問題もあってここまでに留めたい。筆者はシーラとレナ姉妹に次のようなことを促して、この日の面談を終了した。

――いますぐにでも、最寄りの捜査機関を訪ねなさい。もし不安なら私が一緒に行って概要を説明しても構わない。その際、パスポートや運転免許証、eチケットの控え、スマホなどは絶対に忘れずに持参してほしい。それから関係者の名前や特徴は、できる限りきちんと思い出して書き留めておく。また、今日からレナは実家（姉の家）で生活して外出は極力避けるように。もし組織から連絡があったら“体調不良でいまは動けない”と適当にごまかしなさい。本当に利久斗を助けたいのであれば、覚悟をもって過去を清算するべきだ。

姉妹は私の話に頷いて、帰路についた。その後、何の連絡もないので心配していたのだが。面会から10日後の深夜にシーラが電話をかけてきた。完全にパニックに陥っている様子だった。

――どうしたんだ、警察かマトリに行ったのか？ 心配したんだぞ。

「あのバカな妹、私が出張で家を空けている間に飛んじゃった……。さっき電話があって、“お姉ちゃん、ごめん。いまハノイにいるの。利久斗がケガをして、日本に連れて帰ろうと思うの。私は平気だから、兄さんにも謝っておいて。予定が見えたら連絡する。必ず約束を守るから”って。私、どうしよう」

翌日、シーラと面接した私はこう伝えた。

――とにかくレナに電話やLINEを継続して送り続けてほしい。同時に、航空会社やホテルを調べて、レナの渡航スケジュールを照会しておく。クレカの使用状況も調べてほしい。しばらく待って連絡がなければ諸々問い合わせるが、それでも行方がわからないときは日本大使館や総領事館、海外旅行保険会社に安否確認することになるだろう。

「お姉ちゃん、お願いだからお金を振り込んで」

それから約2週間後の深夜に、再びシーラから悲壮な声で電話があった。

「いまレナから電話があった。でも、知らない番号だった。慌てた口調で“プノンペン（カンボジア）にいるの。ち、ち、ちょっとお金がなくて、クレカも限度額までいっちゃって。お、お、お姉ちゃん、お願いだからお金を振り込んで……”と言うと、一方的に切れちゃった。息も上がっていたし、あの吃音は妹が怯えている証拠。“すぐに領事館等に飛び込みなさい。援護してくれるから”とは伝えたけど……。兄さん、どうしよう！」

筆者はシーラとともに外務省領事局や在外公館、また、捜査機関や保険会社への相談を進めることとした。所在がわかれば親族に連絡してくれるはずだ。しかし、いまだ有効な情報は届かず、レナからの連絡も途絶えたままだ。

カンボジアには中国系の国際犯罪組織の拠点が多数あるとされる。今年8月上旬には、SNSで高収入の闇バイトに応募した22歳の韓国人大学生が拷問を受けた上に殺害されている。AFPなどの報道によれば、闇バイトに応募した韓国人の若者が犯罪組織に拉致されたり、人身売買の対象にされたりしているとのことだ。

カンボジア周辺では2025年だけでも300人以上が行方不明、または拘束され、うち約80人の安否が確認できていないという。そのなかに日本人の被害者も存在することは読者も知っての通りだ。日本人は“勤勉”ということで身柄を高値で取引され、ひとり連れて行くと紹介料として約600万円が支払われるとの話もある。さらに、こうした組織は、薬物の密輸やマネーロンダリングにも大きく関与していると現地の捜査官は話している。レナと利久斗が巻き込まれている可能性は否定できない。

第1回の記事で紹介したが、社会の変化と情報技術の進化に伴って、いま「若者」「ドラッグ」「不良外国人」、そして「アジア諸国の犯罪拠点」といったバラバラの要素が、急速に接近しつつある。結果、これまでは予想もできなかった事態を招いている。レナの密輸事件もそのひとつだろう。皆さんにはこの現状どう映るだろうか。

第1回【有名私大に通う女子大生が“ドラッグの運び屋”に堕ちるまで…「タンポンよりも少し太い“ブツ”をえずきながら丸呑みしたんです」】では、姉思いの女子大生が“運び屋”を強いられるまでの経緯を報じている。

瀬戸晴海（せと はるうみ）

元厚生労働省麻薬取締部部長。1956年、福岡県生まれ。明治薬科大学薬学部卒。80年に厚生省麻薬取締官事務所（当時）に採用。九州部長などを歴任し、2014年に関東信越厚生局麻薬取締部部長に就任。18年3月に退官。現在は、国際麻薬情報フォーラムで薬物問題の調査研究に従事している。著書に『マトリ 厚生労働省麻薬取締官』、『スマホで薬物を買う子どもたち』（ともに新潮新書）、『ナルコスの戦後史 ドラッグが繋ぐ金と暴力の世界地図』（講談社＋α新書）など。

デイリー新潮編集部