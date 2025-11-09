激増する10代による密輸・密売

ここ最近、若者による薬物の密輸・密売事件が急増している。富山県では10月までに16〜21歳で構成される薬物密売グループが摘発され、関係者9人が逮捕されるとともに多種、大量の薬物と多額の売上金が押収されている。また、福岡県では9月までにTHCリキッド計14キロを「レトルトカレー」のパックに隠匿し、タイから密輸したとして高校生と無職少年が逮捕された。14キロのTHCリキッドは、マリファナ（乾燥大麻）に換算すると70キロ以上に相当する代物だ。これを高校生たちが密輸したというのだ。【瀬戸晴海/元厚生労働省麻薬取締部部長】

【写真を見る】女子大生が飲み込んだ“ブツ”のグロテスクな形状…ソーセージのようにも見えるが、とても口に入れたくはない。

どうして10代の若者がドラッグの密売に手を染められるのか――。誰もがそんな疑問を抱くのではないだろうか。だが、これが薬物犯罪をめぐる令和の日本の現実なのだ。

“使用”だけでなく、若者による“密輸”も増加している（写真はイメージです）

少しオーバーな言い方をすれば、背後に暴力団やトクリュウが控えているか、都心か地方かなどは全く関係ない。SNSとスマホさえあれば「誰でも、どこにいても、どんな薬物でも使用、密輸、密売できる」。そんな時代が到来している。

実は、筆者自身もいま、薬物密輸が絡んだ事件相談に対応している。

ふつうの女子大生が高額な売掛金を返済しようと薬物の運び屋になり、海外で行方不明になったという。アルバイト感覚で密輸に手を出した挙げ句、ついには自らが事件の被害者となる。あまりに刹那的で悲しいストーリーだ。

ネット社会の拡大と経済のグローバル化が進む現在、一部の若者の薬物に対する危機意識と警戒感が極端に弱まり、安易な気持ちで薬物使用に走るケースは枚挙にいとまがない。さらに、薬物の「使用」という犯罪行為と、「密売」や「密輸」という重大犯罪の境すらなくなっている。このような現実が日本で急速に進んでいることを読者に知ってもらいたく、今回は相談者である女子大生の姉の承諾のもと、一部のシチュエーションを変更した上で彼女の“密輸”にまつわるエピソードを紹介したい。

はじまりは「売掛金」

「いつもこんなときだけ電話してごめんね……。私も驚いちゃったんだけど、妹のレナ（仮名・20歳）が、薬物の密輸に巻き込まれたようなの。恥ずかしいけど昔の私みたい……」

かつて私が逮捕したことのある女性「シーラ（仮名）」からの相談だった。彼女はアメリカ留学中に、交際していた男からコカインの「飲み込み密輸人」（コーク・ミュール、Coke Mule＝コカイン運搬人）に仕立てられた過去を持つ。体内で薬物が漏れ出して、一時は命の危険に直面したこともある。現在は薬物と縁を切って立ち直り、自身のキャリアを生かしてモデル事務所を経営している。交通事故で両親を亡くしたが、親子ほど年齢の離れた大学生の妹・レナがいて、実の娘のように愛情を注いで大切に育てていた。

――レナが密輸だって？ 驚いたな……。急いで捜査機関へ相談した方がいい。明日にでも連れて行きなさい。

私はそう伝えたものの、彼女の懇願に負けて相談を聞くことになった。

シーラの言葉を借りれば、「レナは無駄に美人すぎて、しかも才女」だった。実際、難関私大にも現役で合格を果たした。入学後は民俗学を学ぶためにカナダとベトナムへ短期留学したこともあった。帰国して日本での学生生活に戻ったものの、そこから彼女の人生は横道に逸れてしまう。友人に連れられて訪れた夜のお店にハマってしまい、高額な遊興費を稼ぐために自身も歓楽街で働き始めたという。

「レナはすぐにナンバ−ワンになったらしく、稼いだお金を目当ての男に貢ぐから夜のお店ではけっこうな太客だったみたい……。でも、結局は売掛金がたまって、容赦のない取り立てを受けるようになった。レナにしてみれば夢中で“推し”に課金する気分だったと思うけど」

「やつらは寄生虫だった」

2025年5月、悪質な営業行為を規制する法律の一部改正法が成立した。法規制を必要とするくらい、売掛金をめぐるトラブルが頻発し、深刻化していたということだろう。

実際、レナの借金は100万円以上に膨らみ、見かねた姉が立て替えたという。両親の命日に姉が「いい加減にしなさい」と諫めると「もう全然大丈夫だから。やつらは寄生虫だった」と目が覚めたようだった。しかし、結局はその後も夜のお店に通い続けたらしい。そして半年後。「実は、ツケを返すためにクスリの“運び”やるようになって……。ちょっとヤバいの。兄さん（筆者のこと）と話をさせてくれないかな？」と言い出したそうだ。

――相談の内容によっては捜査機関へ通報することになる。それでもいいんだな。それと、レナ本人は薬物をやっているのか？

「通報するのは構わないよ、レナも覚悟しているみたいだから。ただ、本人は薬物をやってないと思う。“留学中にひと通り経験した”とは言ってたけど、“お姉ちゃんとの約束もあるから、日本では全くやっていないし、ほしくもない。尿でも何でも提出するよ”って。実際、レナからはそんな雰囲気は窺えない。ただ、ひとり暮らしを許してから生活が乱れたのは事実ね」

かなり以前の話になるが、筆者はシーラを薬物依存から回復させるために、不安がる彼女を専門病院などに連れて行ったことがある。以来、シーラは定期的に私に連絡してくるようになった。そうしたなかで、私は妹のレナにも何度か会っている。

「社員登録」

翌週、シーラがレナを連れて私のもとを訪れた。レナは上品で美しい女性に成長していた。少しはにかみながら「ごめんなさい」と頭を下げたレナは、軽く頷くと、意を決したのか事情を話し始めた。

「レナはバカなんです。売掛金を返すために“運び（運び屋）”をやってしまって。最初は男性客相手のいかがわしいお店を紹介されたけど、“絶対にイヤ！ 英語かベトナム語を活かせるバイトはないの？”と伝えたら、“首の後ろにタトゥーを入れたベトナム人（以下、首男）”を紹介されて。そして、この男に連れられて、日本語を喋る“顔の怖い中国人（以下、凶相男）と会ったの。結果的には、この中国人に勧められて“運び”をやるようになりました。でも、もうつらくて、つらくて……。私だけでなく、いまベトナムにいる“利久斗”という男の子も助けたいんです」

凶相男から「ジュエリーをハンドキャリーする仕事だ。1カ月に1回くらいベトナムなどに短期出張してもらう。報酬は1回3000〜5000米ドル。旅費に保険も付ける」と言われたレナは、「どう考えても怪しいけど、報酬は高いし、短期だったらいいんじゃないか」と安易な気持ちで引き受けてしまったという。その際、“社員登録”が必要ということで運転免許証やパスポート、学生証の写し、緊急連絡先や家族構成を記した履歴書を求められるがまま渡したという。

「包みの中身は絶対に見ちゃダメだよ」

「最初の“出張”はダナン（ベトナム中部にある海沿いの都市）でした。帰国日の朝、日本人の男がホテルの部屋にやってきて、“初めてなんでしょ？ 数は少ないから平気だよ。彼女の言う通りにすればいいから”と紙袋を手渡してきました。中には小さなポシェット、その中にタンポンより少し太いラップの包みが沢山入っていて……。一緒にきたベトナム人の女がその包みを取り出して、“このオイルにつけてこうやって1個ずつ飲み込むの。あそこに隠すときはこうね”なんて動作を交えながら、ベトナム語と英語で説明を始めたんです」

レナは当初、「えっ、なに！ 飲めないよ（コン ウオン ドゥオック）」とベトナム語で拒否したという。男にも「なにこれ！ 話が違うじゃん」と強く訴えると、「ごめんな、聞いていなかったんだ。でも、断ると帰れなくなるよ。しばらく従ってからひっそりと身を引いた方がいい。それから包みの中身は絶対に見ちゃダメだよ」と優しく諭してきたという。レナはそれでも納得がゆかず、凶相男にネット電話する。

すると、違う男が電話口に出て、「こら！ おまえ、お姉さんとこ、いくよ、いいか」と怒鳴り散らかしてきたという。

「それにビビっちゃって仕方なく1個ずつ飲みました。よく見るとコンドームをぐるぐる巻きにしたよう親指大の“パッケージ”で、これを食用オイルに浸して“ごくん”と丸飲みするんです。言われたとおりに試しましたが、何度もえずいちゃって。時間をかけていくつも飲み込みました。“局部にも挿入しろ”と言われて参りましたけど、言われるがままトイレで……」

いわゆる“飲み込み”を含む「体内隠匿密輸」の危険性については、本連載【空港のトイレで“ブツ”を飲み込み、挿入して…20代女性が“コカインの運び屋”になった哀しい理由】（2024年06月03日配信）で詳述しているので参照してもらいたい。

「私、何やってんだろう」

「飛行機でのフライト中は胃も腸もパンパンでもうグッタリ……。どうにか自宅に戻って、下剤を飲んで1日半かけてパッケージを排泄したんです。痛いし、苦しかった。それを指示された通り綺麗に洗って。何重にもクッキングペーパーでくるんでから、フリーザーバッグ、プラスチック容器へと順番に入れて行きました。最後に冷蔵庫にしまったとき、“私、何やってんだろう”と涙が溢れちゃって……」

翌日、近くの駅の裏手にやってきた“首男”にレナはパッケージを入れた容器を渡した。すると数時間後、「旅費も含めて支払います」という英語のメッセージがテレグラムで届き、まもなく駅前で落ち合ったアジア系の女から封筒を渡されたという。自宅で中を確認すると4500ドル（約68万円）入っていたとのことだ。

ここから彼女は、容易に抜けることのできない密輸組織の“アリ地獄”に巻き込まれていく。第2回【売掛金を払うため「ドラッグの運び屋」になった美貌の女子大生…「密輸組織」から送りつけられた“1枚の画像”に震え上がった理由】ではその詳細を報じている。

瀬戸晴海（せと はるうみ）

元厚生労働省麻薬取締部部長。1956年、福岡県生まれ。明治薬科大学薬学部卒。80年に厚生省麻薬取締官事務所（当時）に採用。九州部長などを歴任し、2014年に関東信越厚生局麻薬取締部部長に就任。18年3月に退官。現在は、国際麻薬情報フォーラムで薬物問題の調査研究に従事している。著書に『マトリ 厚生労働省麻薬取締官』、『スマホで薬物を買う子どもたち』（ともに新潮新書）、『ナルコスの戦後史 ドラッグが繋ぐ金と暴力の世界地図』（講談社＋α新書）など。

