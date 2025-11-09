サッカーJ1リーグは、8日（土）に第36節の5試合が各地で行われました。

首位の鹿島アントラーズは、残留争いをする18位の横浜FCと対戦。鹿島が得点数トップのレオ セアラ選手が今季19得点目を奪うなど、2−1で撃破。4戦ぶり勝利をあげました。

また同日、2位の柏レイソルはオウンゴールの1点で名古屋グランパスに1-0で勝利。首位鹿島に勝ち点1差でピタリとつけています。それでも次節、鹿島が勝利し、柏が敗れた場合、鹿島のリーグ戦優勝が決まります。

なお鹿島の勝利で、5位サンフレッチェ広島の優勝の可能性が消滅。3位京都サンガF.C.、4位ヴィッセル神戸までが優勝の可能性を残しています。

一方、鹿島に敗れた横浜FCは崖っぷち。9日、勝ち点37で17位につける横浜F・マリノスが京都サンガF.C.に勝つと、J2降格が決まります。また横浜FCの敗戦により、ファジアーノ岡山と名古屋グランパスのJ1残留が確定となりました。

この日はすでにJ2降格が決まっている19位の湘南ベルマーレと最下位アルビレックス新潟が直接対決。湘南が5得点で圧倒し、5月11日以来、リーグ戦20試合ぶりの白星を飾りました。

9日はJ1第36節の5試合が各地で行われます。

【J1第35節】

◆鹿島 2−1 横浜FC（メルカリスタジアム）

得点【鹿島】レオ セアラ（後半17分）知念慶（後半20分）【横浜FC】ンドカ ボニフェイス（後半22分）

◆東京V 0−0 福岡（味の素スタジアム）

◆川崎F 1−1 岡山（Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu）

得点【川崎F】山本悠樹（後半39分）【岡山】松本昌也（後半45＋5分）

◆湘南 5−2 新潟（レモンガススタジアム平塚）

得点【湘南】鈴木章斗（前半35分、後半25分）平岡大陽（前半38分）小野瀬康介（後半7分）奥野耕平（後半27分）【新潟】長谷川元希（後半40分）マテウス モラエス（後半45分＋1分）

◆柏 1−0 名古屋（三協フロンテア柏スタジアム）

得点【柏】オウンゴール（後半2分）

◆広島 − 浦和（エディオンピースウイング広島）

◆町田 − FC東京（国立競技場）

◆京都 − 横浜FM（サンガスタジアム by KYOCERA）

◆清水 − C大阪（IAIスタジアム日本平）

◆G大阪 − 神戸（パナソニック スタジアム 吹田）