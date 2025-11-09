サッカーJ2リーグは8日(土)、第36節2試合が行われました。各チーム残すは3試合。首位争いやJ1昇格を巡る順位の変動が注目されます。

この日は、J1自動昇格のボーダーラインとなる2位のV・ファーレン長崎が、20位の愛媛FCと対戦。すると前半1分に翁長聖選手のゴールで先制すると、後半2分にもPKで追加点を挙げます。長崎は試合終了間際に笠柳翼選手が2ゴールでダメ押し。4-0で快勝しました。

12位のコンサドーレ札幌は、15位の大分トリニータに対し、前半に荒野拓馬選手と高嶺朋樹選手のゴールで2点リードとすると、後半には1点返されるものの高嶺選手がこの試合2点目を記録し、逃げ切りに成功しました。

長崎はこの勝利で2位を堅持。本日は、首位の水戸ホーリーホック対4位のRB大宮アルディージャをはじめ、J1自動昇格、あるいは昇格プレーオフ出場圏内入りの可能性があるチームの試合が行われます。

【8日のJ2第36節の結果】

◆長崎 4-0 愛媛(ニンジニアスタジアム)

得点【長崎】翁長聖(前半1分)マテウス・ジェズス(後半2分)笠柳翼(後半45分、後半45+5分)

◆札幌 3-1 大分(大和ハウス プレミストドーム)

得点【札幌】荒野拓馬(前半9分)高嶺朋樹(前半39分、後半32分)【大分】池田廉(後半9分)

【9日のJ2第36節(順位は35節終了時点)】※2位までが自動昇格、3位から6位までがプレーオフ圏内水戸(1位)-大宮(4位)千葉(3位)-藤枝(16位)徳島(5位)-甲府(13位)仙台(6位)-熊本(17位)山口(18位)-磐田(7位)富山(19位)-鳥栖(8位)秋田(14位)-いわき(9位)山形(11位)-今治(10位)