芸能活動休止をへてプロレスでの活動復帰宣言を行ったタレント、フワちゃんが（年齢非公表）が8日夜、自身のX（旧ツイッター）を更新。活動休止中にしていたことを、公式サイトに記したことを明かした。

フワちゃんは昨年8月、SNSでお笑いタレント、やす子（27）への不適切な文言を含む投稿をした問題を受け、芸能活動休止を発表した。今月7日、自身のインスタグラムを通じて「昨年は私の発言で、ご迷惑やご心配をおかけしました」とし、「この一年半、自分と向き合いながら試行錯誤を重ね、日々精進してまいりました」「本日を持ちまして、女子プロレス団体スターダムに入団し、新たな夢に本格的に挑戦します！」と発表した。そして「12月29日、両国国技館 この一年半の思いを、全てリングにぶつけます！！」と決意を語った。

8日夜の更新では「お知らせ 凝ってて楽しいフワちゃんのホームページが、プロレス仕様にリニューアルしました！！」と告知。「＜1＞活動休止中にあった出来ごとも、『フワちゃんとは？』のページにまとめてます！ ＜2＞世界の色々なところに行った時の写真も、カメラロールも載せました！」と書いた。

リニューアルしたという公式サイトを見ると、「フワちゃんとは？」のコーナーには「2024年芸能活動休止に伴い、海外のプロレス道場などを巡り、心身を鍛え、満を持してプロレスラー転身を発表。大胆不敵で型破りなキャラクターを武器に、プロレス界の頂点をひたむきに目指す！」などと記されていた。

さらに「フワちゃんの歩み」という年表的なコーナーには24年8月の活動休止以降は、同9月に喉のポリープ摘出手術をしたり、11月には「行ってみたかった国を沢山巡り、自身のやりたいことや好きなことを改めて見つめ直す」と記述。今年4月には「ラスベガスにWWEを観に行く。現地で会った武藤（敬司）さんがXにフワの写真を載せようとして、慌てて止める」と記し、7月には「ロンドンにプロレス留学。海外の道場は男女混合のため、毎日大男からボコボコにされる。午前中は語学学校に通い英語を勉強。他の日本人留学生の方々は、気まずかったのか一切存在に触れずにハルカさんと呼んでくれる」と書いた。

そして10月には「日本に帰国。長い間考えた結果、本気でプロレスを頑張りたいという意志が固まり、STARDOMに練習生として参加する」とつづっている。

フワちゃんは22年10月にプロレスデビューしており、翌23年4月にはデビュー2戦目を行っていた。