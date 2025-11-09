特集「キャッチ」です。福岡市の水産会社が食堂などで展開している、こちらのアジフライ。今、このアジフライで、アメリカに打って出ようというプロジェクトが進行中です。なんと、MLBの球場でアジフライを販売することになったのです。

黄金色に輝くサクサクの衣。こちらのアジフライを提供するのは、福岡市中央区長浜の「三陽食堂」です。1150円で、定食のアジフライが食べ放題です。平日のランチの時間帯には、多くのサラリーマンや観光客でにぎわいます。





■訪れた人「すごく肉厚でふわふわしていて、衣も薄くて何枚でもいける感じです。」「これが7枚目、8枚目。あと3・4枚いこうかなと。」

食堂を運営するのは、福岡市に本社を置く水産会社「三陽」です。創業から34年、巻き網漁から鮮魚の出荷、水産物の加工・養殖まで幅広く手がけています。年商はグループ全体でおよそ400億円に上ります。



その成長を支えているのが、アジフライです。アジの水揚げ量が全国トップクラスを誇る「アジフライの聖地」長崎県松浦市に工場があります。新鮮な状態のアジにパン粉をつけて、冷凍して出荷しています。

ことし9月、「三陽」の本社を訪ねると、新たなプロジェクトが進められていました。



■三陽 新規事業開発部・横山裕二 部長

「サンディエゴ・パドレスとは非常にありがたい縁で、パドレスの代表の方に実際に食べていただいて。その場で、ものすごくおいしいということで、パドレスでも売りたいと。」

なんと、ダルビッシュ有投手や松井裕樹投手が所属する、メジャーリーグ「サンディエゴ・パドレス」と、本拠地の球場でアジフライを販売する契約を結んだのです。



プロジェクトのリーダーを務めるのは、新規事業開発部の横山裕二部長（47）です。



きっかけとなったのは、横山さんが中心となってプロデュースした商品でした。

■横山部長

「ソフトバンクホークスの球場で販売していることが、きっかけになっていて。」



「三陽」が、みずほPayPayドーム福岡で販売している人気メニュー「鷹のアジフライ」。選手だけでなく、日本の球場グルメについてもリサーチを重ねていたパドレスの担当者の目に留まり、話がまとまったといいます。契約は、来季からの3シーズンです。



■プロジェクトメンバー・大坪拓哉さん

「現地の人にとっては、なじみのない商品かもしれないですが、味にはすごく自信を持っていますし、受け入れてくれるのではないかと思います。」



■横山部長

「自分たちが販売している食べ物が外国で食べられるというだけでも、うれしく感じるので、日本のいいものを伝えられるのは、やりがいもあるし楽しいなと思います。」

打ち合わせ翌週の9月22日。福岡空港には、大きなスーツケースを持った横山さんの姿がありました。東京経由で向かうのは、サンディエゴです。現地の球場で自慢のアジフライを試食してもらうため、初めて渡米します。



■横山部長

「きのうの夜12時ぐらいまで準備していました。おいしいと8割以上の方に言っていただけることが目標です。」



会社の期待を背負い、アメリカへと飛び立ちました。

サンディエゴは、アメリカの西海岸、カリフォルニア州の最南端に位置しています。温暖で過ごしやすい地域として知られています。



パドレスの本拠地「ペトコ・パーク」は、1試合あたりの収容人数およそ4万2000人です。2025年シーズンの観客動員数は340万人以上で、メジャーリーグ屈指の人気を誇ります。



横山さんたちは、パドレスの環太平洋オペレーション部長、エーシー興梠（こおろぎ）さんの案内で、アジフライを販売する飲食店エリアを見て回ります。



■サンディエゴ・パドレス エーシー興梠さん

「テーブルを増やせばいいと思うのですが、ここの2か所でやろうと。」

■横山部長

「ここですか。」

■エーシー興梠さん

「一つの候補ですよ。」



■エーシー興梠さん

「こういう店がいっぱいあるから、この中のメニューにもアジフライを入れたい。」



新たに店を出すだけにとどまらず、すでにある店のメニューにも加えることが検討されていました。



アジフライは、冷凍したものを事前に輸送し、球場内のフライヤーで調理します。本拠地での最終3連戦に合わせて、球場を訪れた人たちに揚げたてを試食してもらいました。現地での反応はどうだったのでしょうか。

■横山部長

「不特定多数の方に食べていただいた結果として、9割以上の方々から非常においしいと評価をいただいたので、実際に大きな手応えを感じています。」



アジフライを試食した1000人余りの観客のうち、およそ94パーセントが「デリシャス」か「グッド」と、高い評価でした。

横山さんたちは、どんなソースが好まれるかも調べました。サンディエゴはメキシコに近く、サルサソースも用意しましたが、7割以上の人がタルタルソースが最も合うと回答しました。



■横山部長

「圧倒的にタルタルが人気。これをベースに、いろいろなアレンジを加えていこうと。」



パドレス側の窓口となったエーシー興梠さんは、メジャーリーグの球団で長年フロント業務に携わってきました。「三陽」のアジフライに大きな期待を寄せています。



■エーシー興梠さん

「三陽のアジフライが日本の球場ですごく好評だということで、アメリカのファンの方たちに味わってほしいと。売店のいろいろなところで、ファンの人たちが買いやすいようにしたいです。」

今回の渡米で確かな感触を得た横山さんは、ある決意を固めていました。



■横山部長

「アジを食べる文化自体がほとんどないので、今回はアジフライという売り方ではなく、ジャパニーズフィッシュフライという形で販売していこうと考えています。」



販売価格などは検討中だということです。



海を渡って大活躍する日本人選手たちのように。福岡発の挑戦に、ますます期待が高まります。



※FBS福岡放送めんたいワイド2025年11月5日午後5時すぎ放送