◆バスケットボール 全国高校選手権北海道予選（８日・室蘭市栗林商会アリーナ）札幌山の手１００―７２酪農学園大とわの森三愛

男女の３回戦（ブロック決勝）と決勝リーグ１戦目が行われた。女子では、デンソーなどで活躍したＯＧの高田汐織氏（３３）がコーチに就任した札幌山の手が、決勝リーグ初戦で酪農学園大とわの森三愛に１００―７２で勝利。７年連続４３度目の全国高校選手権（ウィンター杯）出場（女子は３位以内で決定）に王手をかけた。男子は、北海道栄が東海大札幌との決勝リーグ初戦を７２―６５で制した。

札幌山の手が２年ぶりの優勝へ決勝リーグ初戦を快勝し、７年連続のウィンター杯出場に王手をかけた。それでも、司令塔のＰＧ高橋優希（３年）は「後の方で修正できたけれど、出だしで自分たちの流れをつくれなかったのは良くなかった」と振り返った。

負ければ全国への道が閉ざされるブロック決勝の札幌東商戦では、第１クオーター（Ｑ）を終えて１５―２３とリードを許した。前半は一進一退の攻防が続いたが、後半は自己最多４１得点を挙げた高橋の活躍もあり、最終的には３７点差をつけて勝利。決勝リーグ初戦も終盤に突き放して底力を見せつけた。

今年６月、東京五輪銀メダルのＰＧ町田瑠唯（３２）らとともに高校全国三冠を成し遂げたＯＧの高田氏がコーチに就任。「今まで上島（正光）さん（コーチ）がずっと１人でやってきた。私はいろんなチーム、いろんなヘッドコーチを経験している。さらにレベルが１個でも上がれば私が来た意味がある」。富士通で主将、日立ハイテクでコーチを務めるなどトップレベルでの経験を生かし、平日は会社員として働きながら、自ら志願して後輩の育成に力を注いできた。

昨年は日本航空北海道に敗れ、連覇は５でストップ。今年６月の全国高校総体予選でも同校の壁にはね返された。後に全国準Ｖまで駆け上がったライバルは強敵だが、「絶対に勝ちます」と高田コーチ。高橋も「かなり意識してやっている。自分たちは小さいので、下で粘って勝ちたい」と闘志を燃やした。今季、道内で女王に土をつけられるのは、きょう９日がラストチャンス。北海道の女子高校バスケ界をけん引してきた札幌山の手が、覇権奪回に燃えている。（島山 知房）