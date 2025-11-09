◆バスケットボール 全国高校選手権北海道予選（８日・室蘭市栗林商会アリーナ）北海道栄７２―６５東海大札幌

男女の３回戦（ブロック決勝）と決勝リーグ１戦目が行われた。男子は、北海道栄が東海大札幌との決勝リーグ初戦を７２―６５で制した。

北海道栄が、連勝で５年ぶりのウィンター杯出場に大きく前進した。ブロック決勝の帯広大谷戦は、第４Ｑ終盤に一時勝ち越しの３点シュート（３Ｐ）を決められたが、その後１点差に迫り、主将のＰＧ久保田遥翔（３年）が決勝の３Ｐを沈めて逆転。粘る相手を振り切った。

続く決勝リーグ初戦は、全国出場を逃した昨年の同リーグで敗れた東海大札幌戦。当時の試合に出場していた久保田は「１年間この日のために練習してきた」。接戦を勝ち切れない粘りのなさが課題だったが、２戦連続で最終盤に突き放して勝利。ブロック決勝に続き息詰まる一戦を制し、木村匡宏コーチは「こういう試合を勝てたのは大きい」とリベンジ成功にうなずいた。

男子バスケットボール部の部員も住む「大志寮」で、１０月３０日に集団食中毒が発生した。久保田を含む複数の部員が腹痛などの症状を発症したが、「練習できなかったのは１日くらい。影響はない」と木村コーチ。残り２戦。狙うは北海道王者としてのウィンター杯出場だ。