芸能事務所からもスカウトされた美女ゴルファー、大物スターと夢のラウンド

元サッカー韓国代表と女優の娘として注目を浴びてきた18歳の美人プロゴルファー、ソン・ジアが、メジャーリーグで活躍した“レジェンド投手”パク・チャンホと共にラウンドを回ったようだ。

ソン・ジアの母で女優のパク・ヨンスは最近、自身のインスタグラムを更新し、「運動の先輩から良い助言と激励、応援…本当にありがとうございました。メジャーリーグ最高の投手だったパク・チャンホ先輩と一緒にできて光栄な日」とコメント。動画と写真を投稿した。

そこには、プロゴルファーとして成長著しい娘ソン・ジアと、かつてロサンゼルス・ドジャースなどで活躍したパク・チャンホのツーショットが収められている。2人は穏やかな笑顔でカメラに向かっており、パク・チャンホから贈られたとみられるサインボールも映っている。さらに動画では、ゴルフ場で2人が共にラウンドする様子も公開され、パク・チャンホが助言を送ると、ソン・ジアは真剣な眼差しで聞き入っていた。

（写真＝パク・ヨンスInstagram）

ソン・ジアは2007年6月21日生まれの18歳。元サッカー韓国代表DFソン・ジョングクと女優パク・ヨンスの間に生まれた。2013年、6歳のときにバラエティ番組『パパ、どこ？』（原題）に出演し、愛らしい姿で全国的な人気を集めた。

両親は2015年に離婚したが、ソン・ジアは母譲りの美貌と華やかな雰囲気で成長。芸能界からも注目され、一時はK-POPグループTWICEらが所属するJYPエンターテインメントからスカウトを受けたという逸話もある。

しかし彼女が選んだのはゴルフの道だった。中学時代から本格的に競技に取り組み、努力を重ねた結果、2025年8月に韓国女子プロゴルフ協会（KLPGA）の正会員としてプロ入りを果たした。母パク・ヨンスは当時、「娘が夢を叶えた」とSNSで報告し、その成長を誇らしげに伝えていた。

華やかな家系に生まれながらも、実力でプロの世界へと飛び込んだソン・ジア。メジャーリーグの英雄との交流は、彼女にとって新たな刺激と自信を与える貴重な経験となったに違いない。