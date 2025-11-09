親が突然倒れたときに対応してくれた主治医のことを「かかりつけ医」だと思ってはいないだろうか。介護の現場を長年見つめてきた吉田肇氏は、主治医とかかりつけ医は別、と指摘する。親の老後を支える“かかりつけ医の選び方”とは。※本稿は、吉田肇『介護・老後で困る前に読む本 親子で備える知恵と早期の選択で未来を変える！』（NHK出版）の一部を抜粋・編集したものです。

命を助けてくれた病院を

かかりつけ医と思いがち

まず、親御さんの健康面について考えていきましょう。先読みするなら、おおいにあり得る「親が突然倒れる」という未来です。そして、そうなった場合には、「命が助かり、後遺症も残らず、元気に退院」がいちばん望む未来と言えるのではないでしょうか。そこから逆算して備えるべきことを整理すると、大きく3つのポイントが見えてきます。

（1）かかりつけ医の大切さを親子で認識しているか

（2）緊急時にかけつけてくれる人を子どもが把握しているか

（3）保険証など親の健康データの置き場所を子どもが把握しているか

日本医師会総合政策研究機構の調査によると、70歳以上の約8割（＊注1）が「かかりつけ医がいる」と答えています。ただ、この質問を「看取りまでお願いできるかかりつけ医はいますか？」に変えたら、「いる」と答える人は3割にも満たないように思います。というのも、介護の現場で70歳以上の方の生の声を聞いている限りでは、入院や手術をした大きな総合病院の「主治医」を「かかりつけ医」と捉えている方がとても多いからです。

