スマホの使いすぎ？ 親指の付け根が痛い人が増えている意外な原因とは【医師解説】

親指の付け根に痛みを感じたとき、それがどういった疾患によるものかを自分で判断するのは難しいものです。腱鞘炎やリウマチも考えられますが、「母指CM関節症」の可能性もあります。そこで、親指の付け根が痛い場合は、どのような原因が考えられるかについて、片岡利行先生（かたおか整形外科手の外科クリニック）に話を聞きました。

監修医師：

片岡 利行（かたおか整形外科手の外科クリニック）

大阪大学医学部医学科卒業。その後、大阪府立病院機構 大阪急性期・総合医療センター、大阪大学整形外科、JCHO星ヶ丘医療センター整形外科、堺市立総合医療センター整形外科などで経験を積み、中でも手の外科の治療に深く携わる。2024年、大阪府摂津市に「かたおか整形外科 手の外科クリニック」を開院、院長となる。 大阪大学大学院医学系研究科器官制御外科学医学博士、日本整形外科学会整形外科専門医、日本手外科学会手外科専門医、日本整形外科学会認定リウマチ医、日本整形外科学会認定スポーツ医。

編集部

親指の付け根が痛みます。

片岡先生

親指はほかの指と異なり、さまざまな方向に動かせることや、ほかの指よりも大きな力がかかることが多かったり、スマートフォン操作などで長時間細かな動きを続けたりすることが多いため、痛みを訴える方が少なくないのです。

編集部

どんな原因が考えられますか？

片岡先生

「強くぶつけた」「突き指をした」など、明らかな怪我や外傷でない場合、腱鞘炎やリウマチなどの原因が考えられます。それ以外でよくみられる疾患としては、「母指CM関節症」があります。

編集部

母指CM関節症とはなんですか？

片岡先生

親指の付け根の関節を「母指CM関節」と呼ぶのですが、この関節の表面にある関節軟骨がすり減ってしまうと、母指CM関節症が起こります。骨と骨の滑りが悪くなるため、関節の炎症や腫れ、痛みを引き起こすのです。

