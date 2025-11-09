スマホ・テレビ・ゴシップ……日常生活の99％はムダだらけ。しかし、ムダを捨てるためにいくら効率を良くし、生産性を上げても、他人の期待に応えているだけで、自分のためになっているわけではない。「依存のプロ」GoogleとYouTube出身の著者が生み出した、自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」とは？ 27言語で刊行され、世界で累計30万部を突破している『とっぱらう――自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」』から、解説する。（構成／ダイヤモンド社・秋岡敬子）

会議がある日は、他になにも手につかなくなってしまう

社会人になるまで、「長い会議」というのは幻想だと思っていた。

しかも、大人の「会議が長い」という愚痴は、小学1年生から見た小学6年生みたいで、かっこいいと思っていた。

でも、いざ社会人になってみると、会議は本当に長いものだということを知った。

正直、会議がある日は、会議が終わるまで、他のなにも手につかない。

そして、終わった後も、それはそれで疲れて、なにも手につかない。

「ムダに長い会議」から脱却するには、どうするべきなのだろうか。

予定をあらかじめ「ブロック」しておく

グーグル出身のジェイク・ナップとユーチューブ出身のジョン・ゼラツキーが、多忙な毎日を乗りこなすための戦略をまとめた『とっぱらう』には、こう書いてある。

予定表に何もスケジュールが入っていない状態で1日を始められるなら、1日のうちでエネルギーレベルと集中力が最も高い理想の時間帯に、ハイライトの予定を入れたらいい。

でもほとんどの人にとって、からっぽの予定表で1日を始めるなんて、道端で1000ドル札を拾うくらいあり得ないことだ。（中略）違うアプローチをとる必要がある。

「予約ずみ」のブロックを使って、ハイライトのためのスペースをつくろう。

――『とっぱらう――自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」』より

1日が始まる前に、自分のための時間をあらかじめ確保しておくのだ。

これだけで、長い会議の発生も、誰かにミーティングをねじ込まれそうになっても、神回避できるようになる。

会議を入れられそうになったら、「先約がある」と匂わせる

そうは言っても、「役職的にムリ…」「ミーティングを入れられるとどうしても断れない」という人もいるだろう。

あなたが本気でないなら、誰も本気にしてくれない。ブロックを重要なミーティングのように扱おう。その時間は空いているかと誰かに聞かれたときのために、簡潔で便利な返事を覚えておこう――「先約があるんだ」。

――『とっぱらう――自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」』より

そんなときは、「先約がある」と言ってしまえばいいのだ。

それで怒られたら、著者2人のせいにしてしまおう。

（本記事は、ジェイク・ナップ ジョン・ゼラツキー著『とっぱらう――自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」』をもとに作成しました。）