てい(橋本愛)のお腹の子が初めて動いたシーンに視聴者最注目 『べらぼう』第42話画面注視データを分析
●出産を控えた蔦重・てい夫妻
テレビ画面を注視していたかどうかが分かる視聴データを独自に取得・分析するREVISIOでは、2日に放送されたNHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』(総合 毎週日曜20:00〜 ほか)の第42話「招かれざる客」の視聴分析をまとめた。
(左から)橋本愛、横浜流星＝『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』第42話より (C)NHK
○「もう動き出しやがったか! このべらぼうめ!」
最も注目されたのは20時41分で、注目度70.9％。てい(橋本愛)のお腹の子が初めて動いたシーンだ。
「よいしょ」夜が更けた耕書堂で、蔦重(横浜流星)は布団を敷いて就寝の支度をしていた。ていの懐妊がわかって以来、蔦重は率先してていの身の回りの世話を焼くようになっていた。ていは、文机の前で静かに本に目を通していたが、突然顔をあげて蔦重を手招きする。「おい! どうした?」蔦重は、手に持った寝具を投げ捨て、慌ててていに駆け寄ると「今…動いたような」とていが言った。「もう動き出しやがったか! このべらぼうめ! ははは」それを聞いた蔦重は、満面の笑みでわが子に話しかけた。
喜多川歌麿(染谷将太)が吉原の仕事を承諾してくれたことで、耕書堂はなんとか借金返済の見通しを立てることができている。その上、あきらめかけていた子供まで授かった。蔦重は今、落ち着きつつある暮らしの中で、そっと幸せを噛み締めていた。
『べらぼう』第42話の毎分注視データ推移
○「蔦重を声にならない声で呼ぶ場面にグッときた」
注目された理由は、出産を控えた蔦重・てい夫妻に、視聴者の注目が集まったと考えられる。
蔦重とていが結婚したのは、耕書堂が日本橋に進出した年なので、1783(天明3)年だった。すでに10年の月日が流れている。本の出版や店の経営方針を巡って意見が対立することはあったが、夫婦仲は良好なようだ。蔦重はあきらめていたようだったが、ようやく授かった子宝を大いに喜び、ていにいたわりをもって接していた。頭を悩ませていた吉原への借金と返す目途が立ち、ようやく人心地ついたのではないだろうか。
SNSでは「蔦重がおていさんにだけ見せる優しい顔と声色が本当に好き」「蔦重とおていさんが2人とも生まれくる子供がつよさんの生まれ変わりと思っていたのがステキ」「おていさんから見たら、高齢出産の不安もある中、蔦重が気を配ってくれるの嬉しかっただろうね」「いつも冷静なおていさんが胎動を始めて感じて、蔦重を声にならない声で呼ぶ場面にグッときた」と、仲睦まじいふたりが話題となった。
史実では、ていについては明らかになっていないが、1786(天明6)年に蔦重が出版した3巻セットの狂歌絵本『絵本吾妻抉(えほんあずまからげ)』に、蔦重と妻、嫡男らしき人物が描かれている。画は北尾重政(橋本淳)だ。蔦屋重三郎の菩提寺である東京の浅草にある誠向山正法寺には、妻と思われる「錬心妙貞日義信女」という戒名が記録されており、ていという名は戒名の「貞」から取られていると考えられている。彼女は1825(文政8)年に亡くなったと記されている。
●喜多川歌麿、蔦重に不信感を募らせる
2番目に注目されたのは20時39分で、注目度70.6％。喜多川歌麿が蔦重に不信感を募らせるシーンだ。
吉原では歌麿の浮世絵を活用した再建策が練られ、本人のいないところで商談がまとまっていた。歌麿の「看板娘」は大きな話題を呼んだ。しかし、それは結果的に物価の異常な高騰を招き、幕府から浮世絵に女郎以外の女の名を書き入れてはならないという通達が出ることとなった。
しかし、女郎絵ならば名を入れて出せると考えた蔦重は、その場で仕事を引き受ける。吉原の復興を実現するためにも、蔦重はなんとしても歌麿を説得しなければならない。「待ってよ。俺、まだやるとも何とも言ってねえんだけど!」自分の預り知らないところで話が進んでいたことを知った歌麿は、露骨に不満をあらわにした。
さらに、蔦重が耕書堂の抱える吉原への借金100両を歌麿の女郎絵50枚で返すという内々の事情も明かしたため、歌麿は「それ、借金のカタに俺を売ったってこと?」と冷たい視線を浴びせる。蔦重は必死に弁解するが、歌麿の怒りは収まらない。「頼む! ガキも生まれんだ!」蔦重は思わず言ってしまった。「…へ?」想定外の一言に、歌麿はあっけにとられた。「色々出すには出したが、大きく跳ねたのは『十躰』と『看板娘』だけだ。正直なとこ、新たな売れ筋が欲しい。頼む! お前だけが頼りなんだ! 身重のおていさんに苦労かけたくねえんだ! 頼む! 頼むよ」蔦重はひたすら平伏している。
しばしの沈黙のあと、歌麿は「仕方中橋。やってやるよ」投げやりな口調で了承した。「恩に着る。恩に着るぜ義兄弟」涙目で歌麿にすがる蔦重をよそに、歌麿は密かにある決意を固めていた。
(C)NHK
○「全部事後報告かよ」「タイミング最悪だよ」
このシーンは、蔦重と歌麿のすれ違いに視聴者の関心が集まったと考えられる。
大ヒットした『看板娘』を幕府にとがめられた蔦重は、次の一手として女郎の大首絵をそろいで出すことを思いついた。しかし吉原の景気も依然悪く、入銀は望めない。それでも義父・駿河屋市右衛門(高橋克実)の助け舟によって、歌麿の絵と引き換えに借金を棒引きにするということで話がまとまる。ていの懐妊もあり、苦しい経済状況から抜け出したい蔦重は、歌麿に相談なく独断でこれを承服。歌麿の気持ちを全く考えていない。後から歌麿の承諾を得た蔦重だったが、身勝手な依頼の代償は大きなものになりそうだ。
SNSでは「子供のことも、絵のことも、全部事後報告かよ。今まで仲を取り持ってくれてたおっかさんはもういないのに…」「ここでおていさんの懐妊をカミングアウトするのはタイミング最悪だよ」「私の脳内で鶴屋さんが『そういうところですよ!』って叫んでいる」「絵師としてのプライドとか歌の都合も考えずに事後承諾で次から次に仕事を持ってくるとか、三行半を突き付けられても仕方ないな」と、身勝手な蔦重に批判が集まった。
今回、大ヒットした婦人相学十躰は喜多川歌麿が1792(寛政4)年頃に制作した美人画の揃物。女性の表情や仕草を通じて性格や気質を表現するという、人相学の視点を取り入れた画期的なシリーズで、当初は10点構成だったが、出版統制の影響で8点で終了したとされている。この作品は美人画に初めて大首絵や雲母摺を導入した点で高く評価された。シリーズ中の1つ『浮気之相』は、現在は東京国立博物館が所蔵しており、かつ重要文化財に指定されている。美人画としてだけでなく、相学を取り入れたことで、当時の町人文化・女性観・遊びの感覚を巧みに反映していたと考えられている。
シリーズの題名は途中で『婦女人相十品』に改題されたが、これは相学関係者からの抗議によるもので、最終的には出版が中止されるという経緯をたどった。もう1つのヒット作・寛政三美人は、江戸時代の美人画の頂点とされる傑作。芸者の富本豊ひな(門脇遥香)、難波屋おきた(椿)、高島屋おひさ(汐見まとい)の3人を描いている。当時の美人番付として大きな人気を集めた。
豊ひなを演じる門脇遥香は、プロダクション尾木に所属する神奈川県出身の21歳。大河ドラマは『べらぼう』が初出演だ。舞台やテレビで活躍の場を広げつつある新進気鋭の女優で、今後の出演作にも期待が高まっている。
●「子ができたのでございます」
3番目に注目されたシーンは20時26分で、注目度70.5％。ていが蔦重に、子を授かったことを告白するシーンだ。
夜が更けた耕書堂で、ていが指南書を片手に蔦重に按摩をしていた。2人の話題は喜多川歌麿の美人画だ。この絵は蔦重にとっては商いの品だが、歌麿にとっては子のようなものだろうとていは言う。蔦重としても思い入れはあるのだが、江戸市中の景気が上向きつつある今、とにかく売り出すことが最優先だと考えている。
そんな時、急にていは手を止め、自身の頭をおさえた。その顔は苦痛にゆがんでいる。異変に気づいた蔦重は「おい、頭痛えのか?」と身を乗り出す。ていは大したことはないと答えるが、母・つよ(高岡早紀)を失ったばかりの蔦重は不安を隠せない。医者に診てもらうように勧める蔦重だか、ていはすでに医者からは大事ないと言われているようだ。怪訝に思う蔦重にていは向きなおると、「旦那様。決して騒がぬとお約束くださいますか?」とまっすぐな眼差しを蔦重に浴びせた。とまどう蔦重は「おう」と一言発するしかできなかった。
「子ができたのでございます」ていの言葉に蔦重は面食らった。ていはこれまでのいきさつを話す。「何で言ってくんねえんだよ」と言う蔦重の表情と声には、安堵と喜びが入り混じっていた。ていは蔦重が仕事の気を散らすのではないかと思い、また孫がいてもおかしくもない年で身ごもったのが恥ずかしかったと答える。ていの身を案じる蔦重に、ていはたか(島本須美)やみの吉(中川翼)にはそれとなく伝えているので心配ないと返した。
「あのよぉ…いや、やっぱいいや」「私も、この子は義母上様の生まれ変わりと信じております」蔦重とていの想いは同じのようだ。ていの言葉に蔦重は「おい、ババアっこ。この世にゃあ山ほど楽しいことあっから元気に出てこいよ」とていの腹に向かって声をかけた。つよと入れ違いでこの世に現れたわが子の存在は、2人にとってかけがえのないものであった。
○「つよさん、もう少し長生きしたら…」
ここは、苦難を乗り越え、本当の夫婦となりつつある蔦重・てい夫妻に、視聴者の視線が集まったと考えられる。
蔦重とていの間では、これまで子どもの話題が出ることはなかった。しかしていは、かつて小田新之助(井之脇海)とふく(小野花梨)の間にとよ坊が生まれた際には、米やとよ坊のためにあつらえた服を蔦重に土産として持たせていた。結婚前にはなじみの寺へ子ども用の赤本を寄付してもいる。ていはもともとは子どもへの思い入れが強かったのではないだろうか。
SNSでは「ここにきておていさんのご懐妊びっくりした!」「あきらめかけていたからか、すでに子煩悩な蔦重が微笑ましいね」「つよさん、もう少し長生きしたら孫の顔が見られたのにおしいな」「最初は利害の一致で結婚したのに、ここまで仲良くなったのは感慨深いな」と、ていの懐妊が祝福されている。
江戸時代の平均的な婚姻年齢は男性が約25歳、女性が約18歳で出産年齢もほぼ同時期だった。今回描かれた1792(寛政4)年時点で蔦重は42歳。ていが同年代だとしたら、作中で語ったようにたしかに孫がいてもおかしくない年齢だ。
当時は自然分娩が一般的だった。出産の難度は現在よりもはるかに高く、生まれたあとも乳幼児の3〜4割が5歳までに死亡したと推定されている。最も多い死因が麻疹や天然痘などの感染症で、栄養不良も死亡率を押し上げていた。ていの妊娠を喜ぶ蔦重だが、同時にさまざまな不安が胸中に押し寄せたのではないだろうか。
●爆笑問題がまさかのコンビ登場
第42話「招かれざる客」では1792(寛政4)年から1793(寛政5)年の様子が描かれた。
蔦重が尾張の書物問屋・永楽屋東四郎(佃典彦)と取引をしている間に、以前から頭痛を訴えていた母・つよが息を引き取り、その葬儀には多くの顔なじみが弔問に訪れた。また、新年に耕書堂が売り出した喜多川歌麿の新作『婦人相学十躰』と『看板娘』は大きな話題となり、市中には活気が戻りつつある中、ていの懐妊が明らかとなる。しかし物価の上昇の原因となった『看板娘』を幕府にとがめられ、追いつめられた蔦重は歌麿に事前の相談なく吉原との商談をまとめると、これに歌麿は激怒。密かに蔦重との決別を決意し西村屋万次郎の勧誘を承諾する。一方、オロシャや朝廷に強硬な姿勢を崩さなかった松平定信(井上祐貴)は幕府でさらに孤立を深めていく。
注目度トップ3以外の見どころとしては、つよの葬儀のシーンが挙げられる。前回、ようやく本当の母子に戻れたつよと蔦重だったが、その別れはあまりに早く突然なものとなった。
続いて、滝沢瑣吉(津田健次郎)が唐来参和(山口森広)に絡むシーンが挙げられる。参和はもともと武士だったが町人となった経歴がある。戯作者としても著名だった参和に瑣吉が興味を示したのも当然かもしれない。
(C)NHK
そして、大当開運(爆笑問題・太田光)の相学仲間として観相家(爆笑問題・田中裕二)が登場。まさかのコンビでの登場にSNSは大いに沸き立っている。また、喜多川歌麿の『看板娘』が大ブームを巻き起こし、社会問題にまで発展する様子も描かれた。難波屋のおきたが淹れるお茶は4文から48文になり、最終的には100文にまで値上がりした。この時期の1文が約25円なので、約100円のお茶が約1200円〜2500円にまで値上がりしたことになる。すさまじいインフレだ。それでも客足が絶えない辺り、推し活に金を惜しまないのは今も昔も変わらないようだ。
また、おひさのいる高島屋にウキウキで並ぶ一橋治済(生田斗真)の姿もあった。おひさのファンなのだろうか。そうだとしたら、とんでもない太客だ。最後に孤立を深める松平定信のシーンが挙げられる。周りの意見を聞き入れないその姿勢はますます強固なものとなった。そんな中、本多忠籌(矢島健一)と松平信明(福山翔大)が再度、定信に追従する姿勢を見せたが、何やら別の思惑がありそうだ。定信の権勢はいつまで続くのだろうか。
きょう9日に放送される第43話「裏切りの恋歌」では、喜多川歌麿の心情を知らないまま、蔦重は吉原との仕事を進めていく。一方、幕府では松平定信に思わぬ事態が待ち受ける。
(C)NHK
REVISIO 独自開発した人体認識センサー搭載の調査機器を一般家庭のテレビに設置し、「テレビの前にいる人は誰で、その人が画面をきちんと見ているか」がわかる視聴データを取得。広告主・広告会社・放送局など国内累計200社以上のクライアントに視聴分析サービスを提供している。本記事で使用した指標「注目度」は、テレビの前にいる人のうち、画面に視線を向けていた人の割合を表したもので、シーンにくぎづけになっている度合いを示す。 この著者の記事一覧はこちら
テレビ画面を注視していたかどうかが分かる視聴データを独自に取得・分析するREVISIOでは、2日に放送されたNHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』(総合 毎週日曜20:00〜 ほか)の第42話「招かれざる客」の視聴分析をまとめた。
(左から)橋本愛、横浜流星＝『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』第42話より (C)NHK
○「もう動き出しやがったか! このべらぼうめ!」
「よいしょ」夜が更けた耕書堂で、蔦重(横浜流星)は布団を敷いて就寝の支度をしていた。ていの懐妊がわかって以来、蔦重は率先してていの身の回りの世話を焼くようになっていた。ていは、文机の前で静かに本に目を通していたが、突然顔をあげて蔦重を手招きする。「おい! どうした?」蔦重は、手に持った寝具を投げ捨て、慌ててていに駆け寄ると「今…動いたような」とていが言った。「もう動き出しやがったか! このべらぼうめ! ははは」それを聞いた蔦重は、満面の笑みでわが子に話しかけた。
喜多川歌麿(染谷将太)が吉原の仕事を承諾してくれたことで、耕書堂はなんとか借金返済の見通しを立てることができている。その上、あきらめかけていた子供まで授かった。蔦重は今、落ち着きつつある暮らしの中で、そっと幸せを噛み締めていた。
『べらぼう』第42話の毎分注視データ推移
○「蔦重を声にならない声で呼ぶ場面にグッときた」
注目された理由は、出産を控えた蔦重・てい夫妻に、視聴者の注目が集まったと考えられる。
蔦重とていが結婚したのは、耕書堂が日本橋に進出した年なので、1783(天明3)年だった。すでに10年の月日が流れている。本の出版や店の経営方針を巡って意見が対立することはあったが、夫婦仲は良好なようだ。蔦重はあきらめていたようだったが、ようやく授かった子宝を大いに喜び、ていにいたわりをもって接していた。頭を悩ませていた吉原への借金と返す目途が立ち、ようやく人心地ついたのではないだろうか。
SNSでは「蔦重がおていさんにだけ見せる優しい顔と声色が本当に好き」「蔦重とおていさんが2人とも生まれくる子供がつよさんの生まれ変わりと思っていたのがステキ」「おていさんから見たら、高齢出産の不安もある中、蔦重が気を配ってくれるの嬉しかっただろうね」「いつも冷静なおていさんが胎動を始めて感じて、蔦重を声にならない声で呼ぶ場面にグッときた」と、仲睦まじいふたりが話題となった。
史実では、ていについては明らかになっていないが、1786(天明6)年に蔦重が出版した3巻セットの狂歌絵本『絵本吾妻抉(えほんあずまからげ)』に、蔦重と妻、嫡男らしき人物が描かれている。画は北尾重政(橋本淳)だ。蔦屋重三郎の菩提寺である東京の浅草にある誠向山正法寺には、妻と思われる「錬心妙貞日義信女」という戒名が記録されており、ていという名は戒名の「貞」から取られていると考えられている。彼女は1825(文政8)年に亡くなったと記されている。
●喜多川歌麿、蔦重に不信感を募らせる
2番目に注目されたのは20時39分で、注目度70.6％。喜多川歌麿が蔦重に不信感を募らせるシーンだ。
吉原では歌麿の浮世絵を活用した再建策が練られ、本人のいないところで商談がまとまっていた。歌麿の「看板娘」は大きな話題を呼んだ。しかし、それは結果的に物価の異常な高騰を招き、幕府から浮世絵に女郎以外の女の名を書き入れてはならないという通達が出ることとなった。
しかし、女郎絵ならば名を入れて出せると考えた蔦重は、その場で仕事を引き受ける。吉原の復興を実現するためにも、蔦重はなんとしても歌麿を説得しなければならない。「待ってよ。俺、まだやるとも何とも言ってねえんだけど!」自分の預り知らないところで話が進んでいたことを知った歌麿は、露骨に不満をあらわにした。
さらに、蔦重が耕書堂の抱える吉原への借金100両を歌麿の女郎絵50枚で返すという内々の事情も明かしたため、歌麿は「それ、借金のカタに俺を売ったってこと?」と冷たい視線を浴びせる。蔦重は必死に弁解するが、歌麿の怒りは収まらない。「頼む! ガキも生まれんだ!」蔦重は思わず言ってしまった。「…へ?」想定外の一言に、歌麿はあっけにとられた。「色々出すには出したが、大きく跳ねたのは『十躰』と『看板娘』だけだ。正直なとこ、新たな売れ筋が欲しい。頼む! お前だけが頼りなんだ! 身重のおていさんに苦労かけたくねえんだ! 頼む! 頼むよ」蔦重はひたすら平伏している。
しばしの沈黙のあと、歌麿は「仕方中橋。やってやるよ」投げやりな口調で了承した。「恩に着る。恩に着るぜ義兄弟」涙目で歌麿にすがる蔦重をよそに、歌麿は密かにある決意を固めていた。
(C)NHK
○「全部事後報告かよ」「タイミング最悪だよ」
このシーンは、蔦重と歌麿のすれ違いに視聴者の関心が集まったと考えられる。
大ヒットした『看板娘』を幕府にとがめられた蔦重は、次の一手として女郎の大首絵をそろいで出すことを思いついた。しかし吉原の景気も依然悪く、入銀は望めない。それでも義父・駿河屋市右衛門(高橋克実)の助け舟によって、歌麿の絵と引き換えに借金を棒引きにするということで話がまとまる。ていの懐妊もあり、苦しい経済状況から抜け出したい蔦重は、歌麿に相談なく独断でこれを承服。歌麿の気持ちを全く考えていない。後から歌麿の承諾を得た蔦重だったが、身勝手な依頼の代償は大きなものになりそうだ。
SNSでは「子供のことも、絵のことも、全部事後報告かよ。今まで仲を取り持ってくれてたおっかさんはもういないのに…」「ここでおていさんの懐妊をカミングアウトするのはタイミング最悪だよ」「私の脳内で鶴屋さんが『そういうところですよ!』って叫んでいる」「絵師としてのプライドとか歌の都合も考えずに事後承諾で次から次に仕事を持ってくるとか、三行半を突き付けられても仕方ないな」と、身勝手な蔦重に批判が集まった。
今回、大ヒットした婦人相学十躰は喜多川歌麿が1792(寛政4)年頃に制作した美人画の揃物。女性の表情や仕草を通じて性格や気質を表現するという、人相学の視点を取り入れた画期的なシリーズで、当初は10点構成だったが、出版統制の影響で8点で終了したとされている。この作品は美人画に初めて大首絵や雲母摺を導入した点で高く評価された。シリーズ中の1つ『浮気之相』は、現在は東京国立博物館が所蔵しており、かつ重要文化財に指定されている。美人画としてだけでなく、相学を取り入れたことで、当時の町人文化・女性観・遊びの感覚を巧みに反映していたと考えられている。
シリーズの題名は途中で『婦女人相十品』に改題されたが、これは相学関係者からの抗議によるもので、最終的には出版が中止されるという経緯をたどった。もう1つのヒット作・寛政三美人は、江戸時代の美人画の頂点とされる傑作。芸者の富本豊ひな(門脇遥香)、難波屋おきた(椿)、高島屋おひさ(汐見まとい)の3人を描いている。当時の美人番付として大きな人気を集めた。
豊ひなを演じる門脇遥香は、プロダクション尾木に所属する神奈川県出身の21歳。大河ドラマは『べらぼう』が初出演だ。舞台やテレビで活躍の場を広げつつある新進気鋭の女優で、今後の出演作にも期待が高まっている。
●「子ができたのでございます」
3番目に注目されたシーンは20時26分で、注目度70.5％。ていが蔦重に、子を授かったことを告白するシーンだ。
夜が更けた耕書堂で、ていが指南書を片手に蔦重に按摩をしていた。2人の話題は喜多川歌麿の美人画だ。この絵は蔦重にとっては商いの品だが、歌麿にとっては子のようなものだろうとていは言う。蔦重としても思い入れはあるのだが、江戸市中の景気が上向きつつある今、とにかく売り出すことが最優先だと考えている。
そんな時、急にていは手を止め、自身の頭をおさえた。その顔は苦痛にゆがんでいる。異変に気づいた蔦重は「おい、頭痛えのか?」と身を乗り出す。ていは大したことはないと答えるが、母・つよ(高岡早紀)を失ったばかりの蔦重は不安を隠せない。医者に診てもらうように勧める蔦重だか、ていはすでに医者からは大事ないと言われているようだ。怪訝に思う蔦重にていは向きなおると、「旦那様。決して騒がぬとお約束くださいますか?」とまっすぐな眼差しを蔦重に浴びせた。とまどう蔦重は「おう」と一言発するしかできなかった。
「子ができたのでございます」ていの言葉に蔦重は面食らった。ていはこれまでのいきさつを話す。「何で言ってくんねえんだよ」と言う蔦重の表情と声には、安堵と喜びが入り混じっていた。ていは蔦重が仕事の気を散らすのではないかと思い、また孫がいてもおかしくもない年で身ごもったのが恥ずかしかったと答える。ていの身を案じる蔦重に、ていはたか(島本須美)やみの吉(中川翼)にはそれとなく伝えているので心配ないと返した。
「あのよぉ…いや、やっぱいいや」「私も、この子は義母上様の生まれ変わりと信じております」蔦重とていの想いは同じのようだ。ていの言葉に蔦重は「おい、ババアっこ。この世にゃあ山ほど楽しいことあっから元気に出てこいよ」とていの腹に向かって声をかけた。つよと入れ違いでこの世に現れたわが子の存在は、2人にとってかけがえのないものであった。
○「つよさん、もう少し長生きしたら…」
ここは、苦難を乗り越え、本当の夫婦となりつつある蔦重・てい夫妻に、視聴者の視線が集まったと考えられる。
蔦重とていの間では、これまで子どもの話題が出ることはなかった。しかしていは、かつて小田新之助(井之脇海)とふく(小野花梨)の間にとよ坊が生まれた際には、米やとよ坊のためにあつらえた服を蔦重に土産として持たせていた。結婚前にはなじみの寺へ子ども用の赤本を寄付してもいる。ていはもともとは子どもへの思い入れが強かったのではないだろうか。
SNSでは「ここにきておていさんのご懐妊びっくりした!」「あきらめかけていたからか、すでに子煩悩な蔦重が微笑ましいね」「つよさん、もう少し長生きしたら孫の顔が見られたのにおしいな」「最初は利害の一致で結婚したのに、ここまで仲良くなったのは感慨深いな」と、ていの懐妊が祝福されている。
江戸時代の平均的な婚姻年齢は男性が約25歳、女性が約18歳で出産年齢もほぼ同時期だった。今回描かれた1792(寛政4)年時点で蔦重は42歳。ていが同年代だとしたら、作中で語ったようにたしかに孫がいてもおかしくない年齢だ。
当時は自然分娩が一般的だった。出産の難度は現在よりもはるかに高く、生まれたあとも乳幼児の3〜4割が5歳までに死亡したと推定されている。最も多い死因が麻疹や天然痘などの感染症で、栄養不良も死亡率を押し上げていた。ていの妊娠を喜ぶ蔦重だが、同時にさまざまな不安が胸中に押し寄せたのではないだろうか。
●爆笑問題がまさかのコンビ登場
第42話「招かれざる客」では1792(寛政4)年から1793(寛政5)年の様子が描かれた。
蔦重が尾張の書物問屋・永楽屋東四郎(佃典彦)と取引をしている間に、以前から頭痛を訴えていた母・つよが息を引き取り、その葬儀には多くの顔なじみが弔問に訪れた。また、新年に耕書堂が売り出した喜多川歌麿の新作『婦人相学十躰』と『看板娘』は大きな話題となり、市中には活気が戻りつつある中、ていの懐妊が明らかとなる。しかし物価の上昇の原因となった『看板娘』を幕府にとがめられ、追いつめられた蔦重は歌麿に事前の相談なく吉原との商談をまとめると、これに歌麿は激怒。密かに蔦重との決別を決意し西村屋万次郎の勧誘を承諾する。一方、オロシャや朝廷に強硬な姿勢を崩さなかった松平定信(井上祐貴)は幕府でさらに孤立を深めていく。
注目度トップ3以外の見どころとしては、つよの葬儀のシーンが挙げられる。前回、ようやく本当の母子に戻れたつよと蔦重だったが、その別れはあまりに早く突然なものとなった。
続いて、滝沢瑣吉(津田健次郎)が唐来参和(山口森広)に絡むシーンが挙げられる。参和はもともと武士だったが町人となった経歴がある。戯作者としても著名だった参和に瑣吉が興味を示したのも当然かもしれない。
(C)NHK
そして、大当開運(爆笑問題・太田光)の相学仲間として観相家(爆笑問題・田中裕二)が登場。まさかのコンビでの登場にSNSは大いに沸き立っている。また、喜多川歌麿の『看板娘』が大ブームを巻き起こし、社会問題にまで発展する様子も描かれた。難波屋のおきたが淹れるお茶は4文から48文になり、最終的には100文にまで値上がりした。この時期の1文が約25円なので、約100円のお茶が約1200円〜2500円にまで値上がりしたことになる。すさまじいインフレだ。それでも客足が絶えない辺り、推し活に金を惜しまないのは今も昔も変わらないようだ。
また、おひさのいる高島屋にウキウキで並ぶ一橋治済(生田斗真)の姿もあった。おひさのファンなのだろうか。そうだとしたら、とんでもない太客だ。最後に孤立を深める松平定信のシーンが挙げられる。周りの意見を聞き入れないその姿勢はますます強固なものとなった。そんな中、本多忠籌(矢島健一)と松平信明(福山翔大)が再度、定信に追従する姿勢を見せたが、何やら別の思惑がありそうだ。定信の権勢はいつまで続くのだろうか。
きょう9日に放送される第43話「裏切りの恋歌」では、喜多川歌麿の心情を知らないまま、蔦重は吉原との仕事を進めていく。一方、幕府では松平定信に思わぬ事態が待ち受ける。
(C)NHK
REVISIO 独自開発した人体認識センサー搭載の調査機器を一般家庭のテレビに設置し、「テレビの前にいる人は誰で、その人が画面をきちんと見ているか」がわかる視聴データを取得。広告主・広告会社・放送局など国内累計200社以上のクライアントに視聴分析サービスを提供している。本記事で使用した指標「注目度」は、テレビの前にいる人のうち、画面に視線を向けていた人の割合を表したもので、シーンにくぎづけになっている度合いを示す。 この著者の記事一覧はこちら