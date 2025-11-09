お笑いコンビ「エバース」の佐々木隆史（33）と町田和樹（33）が8日深夜に放送されたテレビ東京「ゴッドタン」（土曜深夜2・10）に出演。同居していた時の事件を振り返った。

今回は人気企画「コンビ愛確かめ選手権」が放送され、東京ホテイソン、トータルテンボス、エバースの3組が出演した。2016年に結成し、2020年から2024年までコンビで同居していたエバースの2人。「コンビで一番仲が悪かった時の事件は?」という質問に、佐々木は「合コンガラス割り事件」と町田が書いていると予想した。

この事件について佐々木は「これ4年前ぐらいの話なんですけど」として、当時の町田は毎週のように合コンしていたことを明かした。町田が仲良しだった女性と、それぞれメンバーを集めていたという。

ある時、町田が多忙でメンバー集めを他の芸人に任せると、頼まれた芸人から「僕も誘ってきた」と佐々木に声がかかった。相方が参加している合コンだったが「その時、本当に合コンなんて2、3年してないぐらい…女の子と楽しい場に行ってなかったから普通に行きたくなった」と乗り気になった。

すると、町田は「お前来るんだったら行かないわ」と佐々木が参加する場合は不参加を表明。佐々木も「じゃあ俺行っていいってこと?お前が行きたいならいい」と確認するなど、お互いが「どっちでもいい」と譲り合う姿勢だった。

結局、町田が毎週合コンしていたこともあり、佐々木は「1回くらい僕、行ってもいいんじゃない?っていう感覚があった」として参加を決めた。合コンを終えて家で眠りについていると「町田、多分酔っ払ってて…急に“パリーン”って音が鳴った」と嫌な音が聞こえた。

起きて確認すると「町田が部屋のものを思い切り投げてガラスを割ってた」と振り返った。さらに「その時、一緒に住んでるけど、まだ僕が全部家賃払ってた。“折半しよう”って話になったけど、3カ月ぐらい滞納してたぐらいお金も家に別に入れてないのに1回だけ合コン行っただけで部屋のガラス割ってた」と伝えた。

これに町田は「まず…ガラスって言ってますけど、窓ガラスじゃないです。扉のガラスです。外に投げたみたいな雰囲気はやめてください」と訂正して笑いを誘った。また、佐々木に合コンを譲ったものの「家で寝てたらだんだんムカついてきて」と物を投げた結果「ガラスに当たっちゃった」と偶然だったと訴えた。その後1カ月間、佐々木とは口をきかなかったとした。