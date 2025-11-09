【明治安田J1リーグ】鹿島アントラーズ 2−1 横浜FC（11月8日／メルカリスタジアム）

【映像】相手DFに猛スピードで突進

鹿島アントラーズのFW鈴木優磨が、味方への交錯プレーに怒りを露わにした。走って相手選手に詰め寄り、ブラジル人選手らに宥められる一幕があった。

鹿島は11月8日、明治安田J1リーグ第36節で横浜FCと対戦。鈴木は左のサイドハーフとして先発出場した。

ゴールレスで迎えた25分、横浜FCが左サイドからのスローインを獲得。MF細井響がロングスローでボックス内に投げ込んで混戦となった。するとボールをキャッチしようとしたGK早川友基とDF伊藤槙人が接触し、ピッチに叩きつけられたところで主審が試合を止める。

このプレーに怒ったのが鈴木だった。主審にファウルをアピールした次の瞬間、全速力で走っていき、ピッチに倒れている伊藤につかみかかる勢いを見せた。するとFW櫻川ソロモンが体を入れて鈴木をブロック。さらにMFユーリ・ララ、FWジョアン・パウロ、FWアダイウトンのブラジル人たちが鈴木を引き離し、その場はひとまず収まりを見せた。

このシーンについて解説の林陵平氏は「（鈴木が）真っ先に行きましたね。伊藤に対して鈴木優磨が怒って、そこを宥めているのがブラジル人選手という面白い構図ですね」とコメント。続けて「伊藤もこれは故意ではなくボールに向かってますね」とフォローした。

するとABEMAのコメント欄やSNSでファンは大騒ぎ。「流石にキレすぎ」「鈴木優磨の血の気っぷり」「そんなにキレることじゃないだろ」「そこまで怒るプレーか？」「ブラジル人選手になだめられる鈴木優磨なんなん」といった声がある一方で「鈴木優磨が接触でいの一番に飛んでくる」「仲間思いの優磨」「仲間のために飛んでいく鈴木」「仲間がやられるとスイッチ入っちゃうんだろうな」と擁護の声も見られた。

鈴木はこの試合にフル出場。チームも2ー1で勝利し、9年ぶりのJ1制覇に向けて一歩前進した。なお、同日に行われた2位の柏レイソルも勝利したため、勝ち点差1のまま残り2節を戦う。

