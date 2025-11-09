【べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜 第43話】蔦重、歌麿が万次郎と組む話をきき動揺する
【モデルプレス＝2025/11/09】俳優の横浜流星が主演を務めるNHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」（総合テレビ、毎週日曜午後8時〜／BS・BSP4K、毎週日曜午後6時〜／BSP4K、毎週日曜午後0時15分〜）の第43話「裏切りの恋歌」が、9日に放送される。
【写真】大河「べらぼう」“のちの葛飾北斎”演じる人気芸人
本作は“江戸のメディア王”として時代の寵児になった快男児・“蔦重”こと蔦屋重三郎（横浜）が主人公。森下佳子氏の脚本で、笑いと涙と謎に満ちた“痛快”エンターテインメントドラマを描く。
蔦重（横浜）は、吉原への借金返済の代わりとして、歌麿（染谷将太）が描く五十枚の女郎絵の準備を進めていた。蔦重との関係に悩む歌麿の気持ちも知らず、半ば強引に仕事を進める蔦重だったが、ある日、歌麿が西村屋の万次郎（中村莟玉）と組む話をきき動揺する。
一方、江戸城では、定信（井上祐貴）がオロシャ対策に全力を注いでいた。この一件をさばき将軍・家斉（城桧吏）に手柄を認めてもらい“大老”の座を狙うが…。
◆横浜流星主演大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」
◆「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」第43話あらすじ
