【神戸市】区役所の受付「9時〜17時」に変更 「デジタル技術活用し便利で身近な行政サービスを」
神戸市は、12月1日（月）より市内の区役所や支所などの窓口受付時間を変更します。これまで、午前8時45分から午後5時15分までだった受付時間が、開始・終了ともに15分短くなり、午前9時から午後5時までとなります。
対象は、区役所や支所、出張所のほか、新長田合同庁舎内の市税事務所、区役所内の市税窓口、衛生監視事務所、社会福祉協議会などです。
神戸市によりますと、利用者のおよそ95パーセントが午前9時から午後5時の間に来庁していることから、利用状況にあわせて見直しを行ったとのことです。
このほか、神戸市は、窓口に行かずに利用できるデジタルサービスの充実を進めています。市の電子申請システム「e-KOBE（イー・コウベ）」では、保育所や児童手当など子育て関連の申請、敬老優待乗車証やワクチン接種券の交付申請などが利用可能。マイナンバーカードを使った「コンビニ証明書発行サービス」では、住民票や印鑑登録証明書などを全国のコンビニで取得でき、窓口より手数料が安い場合もあります。
各区役所や支所では、スマートフォンの操作に不安がある人を対象に「スマホ相談窓口」を設け、行政サービスの使い方をサポート。神戸市は「今後もデジタル化を進め、市民の利便性向上を図りたい」としています。