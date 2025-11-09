保護猫活動をしている飼い主さん宅にやってきた３匹の子猫。そのうちの一匹の子猫が、先住猫の尻尾を抱き枕にする光景が大きな反響を呼び、YouTubeで1万回再生されています。コメント欄も「幸せ動画をありがとう」「きゅんきゅんする」などの声が多く寄せられました。

【動画：寝ている先住猫の尻尾を見たら、『保護子猫』が…】

いつも元気な３匹の子猫！

YouTubeチャンネル「うにむぎはちチャンネル」（@UniMugiHachiChannel）に投稿されたのは、先住猫の「むぎくん」と保護子猫の「ロアちゃん」が、自宅でくつろいでいるワンシーン。とある日、飼い主さんが目撃したのはロアちゃんがむぎくんの尻尾を"ぎゅっ"と抱きしめて一緒に寝ている姿です。

最近、家族になった元保護猫のロアちゃんは、先住猫のむぎくんと少しずつ仲良くなってきました。この日もソファの上で二人仲良く一緒に過ごしています。

寝ているむぎくんの尻尾を見てみると

むぎくんがソファで仰向けになりながらふみふみをしているとき、ふと尻尾の方に目線を向けてみたら…なんと！ロアちゃんがむぎくんの尻尾を抱き枕代わりにして寝ています！なんという微笑ましい光景。お母さんのことを思い出しながら抱きしめているのかな…。

すると、飼い主さんの気配に気がついたのかロアちゃんが目を覚ましたようです。ですが、睡魔に打ち勝つことはできず、間髪入れずに二度寝を始めます。

親子のように仲良く二匹で熟睡

もう一度眠りについたロアちゃん。むぎくんの尻尾を抱き枕に気持ちよさそう。夢の中でもむぎくんと遊んでいるのかな？一緒に寝ている姿を見ると、二匹は本当の親子のような関係です。

むぎくんを見てみたら、ロアちゃんに負けず劣らず熟睡中。二匹して幸せそうに寝ています。飼い主さんに保護してもらい、むぎくんと出会えてロアちゃんは本当に幸せ者です。

投稿には「ロアちゃん安心しきってるー」「むぎくんは誰にでも好かれるね」「可愛すぎてことばが見つからない」「むぎくんの横でいい子だね」「ロアちゃんが日々成長している！」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『うにむぎはちチャンネル』では、ロアちゃんやむぎくんの日常の様子が投稿されています。ロアちゃんの成長していく過程や、むぎくんの先輩猫としての姿など可愛い光景がたくさん見ることができます。

