『ザ・ロイヤルファミリー』第5話 ロイヤルホープが“3歳馬の頂点”日本ダービーへの出走を決める
妻夫木聡が主演する日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』（TBS系／毎週日曜21時）の第5話が9日の今夜放送される。
【写真】耕造（佐藤浩市）の隠し子・耕一（目黒蓮）と母親の美紀子（中嶋朋子）
本作は、山本周五郎賞やJRA賞馬事文化賞を受賞した早見和真の同名小説を実写化したヒューマンドラマ。競馬の世界を舞台に、ひたすら夢を追い続けた熱き大人たちが、家族や仲間たちとの絆で奇跡を起こしていく、人間と競走馬の20年にわたる壮大な物語を活写。大手税理士法人に勤める主人公・栗須栄治を妻夫木聡が演じるほか、佐藤浩市やSnow Manの目黒蓮、黒木瞳、松本若菜らが出演する。
■第5話あらすじ
社長の耕造（佐藤）に隠し子の存在が発覚。秘書・栗須から説明を求められた耕造は、相手の女性は元ホステスの中条美紀子（中嶋朋子）で、今は前橋の病院で療養中だと明かす。
栗須は耕造に連れられて美紀子を見舞い、美紀子から大学生の息子・耕一（目黒）の存在を聞く。事情を知った栗須が代わりに美紀子の援助を買って出たことで、耕造と栗須の信頼関係はより強固に。そして、息子の耕一もまた競走馬の世界に魅せられていた。
一方、内心穏やかではない耕造の妻・京子（黒木）がある行動を起こす。
そんな中、デビュー戦で勝利したロイヤルホープと騎手の隆二郎（高杉真宙）は勢いに乗り、チームロイヤルは日本ダービーへの出走を決める…。
日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』はTBS系にて毎週日曜21時放送。
